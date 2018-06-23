Замах на президента Зімбабве: поранені високопосадовці

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Мнангагва (по центру) проводив передвиборчу кампанію напередодні виборів , які пройдуть наприкінці наступного місяця

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва вижив після вибуху на стадіоні у місті Булавайо.

Відеозаписи із стадіону "White City" (Білого міста) свідчать про можливий вибух поруч із паном Мнангагвою, коли він залишав сцену після звернення до прихильників.

Сам президент не постраждав, повідомив його прес-секретар. Але серед поранених є високопосадовці, повідомляють ЗМІ Зімбабве.

Президент Мнангагва прийшов до влади в листопаді минулого року, зайнявши місце свого колишнього наставника Роберта Мугабе.

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Президент перебував у Булавайо, другому за величиною місті Зімбабве, щоб провести кампанію за свою партію "Зімбабвійський африканський національний союз — Патріотичний фронт" (ZANU PF) перед виборами, які відбудуться 30 липня.

Вибори є першими в Зімбабве, після того як пан Мугабе був відставлений після 37 років правління.

Прес-секретар президента Джордж Чарамба заявив, що "за останні 5 років було чимало замахів на життя президента".

Газета Zimbabwe Herald повідомила, що віце-президент Кембо Мохаді отримав травми ніг у результаті вибуху бомби, але точного підтвердження наразі немає.

Видання описує вибух як спробу вбивства.

Також повідомляється, що постраждали інші високопосадовці та деякі їхні охоронці.

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