Чому Індія з повітря виглядає інакше?
У повітрі над Індією та сусідніми країнами Південної Азії існує щось, чого немає над іншими країнами.
Це формальдегід - безбарвний газ, який виділяється у природний спосіб з рослин, але також із деяких забруднюючих видів діяльності.
Підвищена концентрація була зафіксована новим європейським супутником Sentinel-5P, який запустили в жовтні минулого року для дослідження якості повітря в усьому світі.
Ця інформація стане в нагоді для формування політики очищення атмосфери.
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У порівнянні з основними складовими атмосфери, такими як азот і кисень, вміст формальдегіду у повітрі, насправді, дуже малий: у кожному мільярді молекул повітря є лише декілька CH₂O.
Але це може бути ознакою більш загальних проблем забруднення, рохзповідає Ізабель Де Смедт з Королівського Бельгійського інституту космічної аерономії.
"Формальдегідний стовпчик складається з різних видів летких органічних сполук, і його джерелом може бути як рослинність, так і пожежі чи виверження", - розповіла вона BBC News.
"Це залежить від регіону, але 50-80% газу - біогенного походження. Решта - від вивержень та вогню. Це може бути як від спалювання вугілля, так і від лісових пожеж. В Індії дуже багато сільськогосподарських пожеж".
Також в Індії значна кількість деревини використовується в домашніх умовах для приготування їжі та обігріву.
Коли леткі органічні сполуки потрапляють в контакт із діоксидом азоту (NO₂, що виділяється від спалювання викопного палива) та сонячним світлом, реакції утворюють озон наземного рівня.
Це серйозний подразник для дихальних шляхів, який може призвести до значних проблем зі здоров'ям.
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Супутник Sentinel-5P був закуплений та запущений Європейським космічним агентством для Програми Європейського Союзу з моніторингу Землі.
Супутниковий пристрій Tropomi може виявити наявність в атмосфері, окрім формальдегіду, й інші гази, такі як двоокис азоту, озон, діоксид сірки (SO₂), метан, окис вуглецю (CO) та аерозолі (невеликі краплини і частинки).
Все це впливає на повітря, яким ми дихаємо, і тому їхня кількість також відіграє важливу роль у зміні клімату.
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