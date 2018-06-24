Чому Індія з повітря виглядає інакше?

Копирайт изображения COPERNICUS SENTINEL DATA 2018/BIRA-IASB/DLR Image caption Формальдегіди, виміряні за допомогою S5P-Tropomi: на карті дані за чотири місяці спостережень, до квітня поточного року

У повітрі над Індією та сусідніми країнами Південної Азії існує щось, чого немає над іншими країнами.

Це формальдегід - безбарвний газ, який виділяється у природний спосіб з рослин, але також із деяких забруднюючих видів діяльності.

Підвищена концентрація була зафіксована новим європейським супутником Sentinel-5P, який запустили в жовтні минулого року для дослідження якості повітря в усьому світі.

Ця інформація стане в нагоді для формування політики очищення атмосфери.

У порівнянні з основними складовими атмосфери, такими як азот і кисень, вміст формальдегіду у повітрі, насправді, дуже малий: у кожному мільярді молекул повітря є лише декілька CH₂O.

Але це може бути ознакою більш загальних проблем забруднення, рохзповідає Ізабель Де Смедт з Королівського Бельгійського інституту космічної аерономії.

"Формальдегідний стовпчик складається з різних видів летких органічних сполук, і його джерелом може бути як рослинність, так і пожежі чи виверження", - розповіла вона BBC News.

"Це залежить від регіону, але 50-80% газу - біогенного походження. Решта - від вивержень та вогню. Це може бути як від спалювання вугілля, так і від лісових пожеж. В Індії дуже багато сільськогосподарських пожеж".

Копирайт изображения ESA Image caption Пристрій Tropomi на супутнику Sentinel-5P може виявити вміст у повітрі формальдегіду, двоокису азоту, озону та інших газів

Також в Індії значна кількість деревини використовується в домашніх умовах для приготування їжі та обігріву.

Коли леткі органічні сполуки потрапляють в контакт із діоксидом азоту (NO₂, що виділяється від спалювання викопного палива) та сонячним світлом, реакції утворюють озон наземного рівня.

Це серйозний подразник для дихальних шляхів, який може призвести до значних проблем зі здоров'ям.

Супутник Sentinel-5P був закуплений та запущений Європейським космічним агентством для Програми Європейського Союзу з моніторингу Землі.

Супутниковий пристрій Tropomi може виявити наявність в атмосфері, окрім формальдегіду, й інші гази, такі як двоокис азоту, озон, діоксид сірки (SO₂), метан, окис вуглецю (CO) та аерозолі (невеликі краплини і частинки).

Все це впливає на повітря, яким ми дихаємо, і тому їхня кількість також відіграє важливу роль у зміні клімату.

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