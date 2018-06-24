Лазуровий колір – таємний інгредієнт формули гарного сну

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зменшення лазурового, або ж ціанового кольору може позитивно впливати на сон

Лазуровий, або ж ціановий колір - відтінок зелено-синього - може бути прихованим фактором, що впливає на наш сон, кажуть біологи.

За даними вчених із Манчестерського університету й Університету Базеля, що у Швейцарії, підвищена присутність ціанового додає людям бадьорості, тоді як зменшення кількості цього кольору в оточенні, навпаки, може покращити сон.

Вплив цього кольору присутній навіть тоді, коли зміни у його рівнях непомітні нашому оку.

Маючи ці дані, вчені хочуть розробити пристрої для комп'ютерних і телефонних екранів, які зможуть зменшувати чи підвищувати рівні лазурового.

Дослідники й раніше встановлювали залежності між сном і кольором. Так відомо, що блакитне світло негативно впливає на сон.

"Нічний режим"

На багатьох мобільних пристроях і комп'ютерах вже існують "нічні режими", які зменшують обсяги синього світла - таким чином нібито зменшуючи його шкідливий вплив на сон.

Проте у нещодавньому дослідженні, опублікованому у журналі Sleep, вченим із Британії й Швейцарії вдалося довести вплив на сон конкретного відтінку - ціанового.

Image caption Бадьорить?

Так науковці виміряли рівень гормону мелатоніну у слині людей, яких піддавали впливу різних рівнів цього кольору.

За словами професора Роба Лукаса, людина може і не помічати чи не усвідомлювати зміни кольорів, проте наше тіло реагуватиме на неї, навіть якщо вона буде непомітна неозброєному оку.

За його словами, тіло реагуватиме навіть на кольори, які отримали за допомогою додавання ціанового. Наприклад, деякі відтінки зеленого можуть містити в собі ціан.

Кольори екрану

Вчені припускають, що відтак відтінки ціанового можна використовувати на екранах комп'ютерів у випадках, коли людям треба залишатися бадьорими - наприклад, під час нічної роботи.

Або ж, навпаки - ціановий колір слід замінити на екранах його аналогом, якщо хочете гарантувати гарний сон.

Image caption Вчені кажуть, що одні й ті ж відтінки можна створювати з чи без ціанового

Вчені вже перевірили це. Вони показували людям кіно, в якому в одній версії був ціановий колір, а в іншому - його аналог, - і вимірювали їхню сонливість і рівні мелатоніну.

"Це відкриття цікаве, бо дає нам розуміння, як регулювання рівнів лиш одного ціанового відтінку, не змінюючи решти кольорів, може впливати на нашу сонливість", - пояснює професор Лукас.

За його словами, це в першу чергу може допомогти тим, хто звик використовувати телефони уночі чи перед сном - зокрема, підліткам.

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