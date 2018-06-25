Напад на ромів у Львові: винен "ренесанс" правих організацій?

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У ніч на 24 червня на околиці Львова група молодиків напала на табір ромів. Один 24-річний ром загинув та ще трьох доставили до лікарні із ножовими пораненнями, серед них 10-річний хлопчик та жінка.

Поліція затримала сімох підозрюваних у нападі та 20 річного юнака, якого звинувачують в організації злочину. Більшості затриманих 17-18 років.

BBC News Україна з'ясовувала, що могло спровокувати цей злочин.

"Тверезі і злі"

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У громадській організації "Рома України Терніпе" підозрюють у нападі праворадикальну організацію "Твереза і зла молодь".

"Були акції проти бездомних, наркозалежних, тепер вони дібралися до ромів. Це молоді люди, яким 15-16 років, яким напевно промили мізки, що вони роблять гарну справу", - розповів BBC News Україна керівник "Рома України Терніпе" Микола Юрченко.

Офіційно таке угрупування не зареєстроване і не має жодних контактних даних.

Однойменна група в телеграмі містить різноманітні цитати, зокрема Гітлера.

Деякі з них мають орфографічні помилки, так ніби вони перекладені автоматичним перекладачем з російської.

"А завтра до кого прийдуть?"

Копирайт изображения C14 Image caption У квітні активісти праворадикальної організації C14 заявили про нападу на табір ромів у Києві

Як розповів пан Юрченко, напади на ромів на Львівщині, як і в інших регіонах України, останнім часом не рідкість.

"Якби 10 років тому мені сказали, що у нас можуть вбити через національність, я б не повірив. В нас дуже толерантне місто, але щось за останній час змінилося, можливо, це через тяжкий стан загалом у країні чи через те, що в нас зараз війна йде... Треба задуматися всьому суспільству чому так", - зазначає він.

Він наголошує, що об’єктом подібних нападів стають різні групи людей і закликає владу до дій.

"Сьогодні прийшли до ромів, а завтра вони до кого прийдуть?.. Треба ці питання вже вирішувати, і ми маємо надію, що відбудеться суд, і будуть покарання, щоб люди розуміли що такі речі не можна робити", - заявив пан Юрченко.

"Ренесанс правих" у Львові

Копирайт изображения Ляна Мицко

Про особливу активність правих рухів останнім часом на заході України розповідає львів’янка Ляна Мицко, яка організовує культурні заходи для молоді.

"Зараз у Львові ренесанс саме правих організацій. Вони закликають підлітків йти до них на вишколи, де вчать користуватися арматурою. Мені не дивно, що випускник школи може підняти руку з ножем на 10-річну дитину. Це справа агітаційної інформації і віри у вищість білих людей", - каже пані Мицко.

Копирайт изображения Ляна Мицко

За її словами, на вулицях зростає кількість графіті зі свастикою, а "в сусідніх містах агіт-інформація абсолютно легалізована".

"Про організацію "тверезих і злих" я чула і вона сприймалося як звичний правий маргінес. Серцями молодих бавляться, використовуючи тези ультраправих і запалюючи їх до деструктивної боротьби, до якої людство мало б не повертатися з часу Другої світової".

Праві не винні?

Копирайт изображения Ляна Мицко Image caption Агітаційний щит Правого сектору в Івано-Франківську

Водночас у Львівському відділенні "Правого сектору" заявили BBC News Україна, що причина проблеми, "не тому що є праворадикальні організації, а від бездіяльності влади".

Там заявили, що вважають загибель рома прикрістю і закликають правоохоронні органи до об’єктивного розслідування.

"Проблема не в правих і не в тому, що ми проводимо свою діяльність і маємо симпатиків. Якщо говорити про проблему, то є люди які проживають без прописки, заселяють будь-яку територію, яка їм сподобалася і немає жодної реакції з боку влади і правоохоронних органів. Можливо, ті хлопці хотіли якось відреагувати", - кажуть в Правому секторі.

Там також переконують, що не знали нападників на табір, а про організацію "Твереза і зла молодь" чули лише чули з приватних розмов.

"Таке враження, що це штучно створюється, а зараз цих хлопчаків знайшли як цапів відбувайлів", - додали у "Правому секторі"

Також у "Правому секторі" нагадали, що вони офіційно зареєстровані, діють у правовому полі і не вважають себе радикальною організацією.

"Ні в "Правому секторі", ні в Нацкорпусі немає пропаганди ненависті. Для нас в першу чергу це Україна понад усе, а стосовно того, що хтось вбачає в тому, що ми відстоюємо насамперед українське, якусь ненависть, то це паталогічні проблеми певних людей".

Що робити

Копирайт изображения Національна поліція

На думку керівника ГО "Рома України "Терніпе" Миколи Юрченка, ріст насильства відбувається через відсутність покарання за такі злочини.

"Головна причина цього насильства є мовчання з боку прогресивної частини українського суспільства. Якщо ми бачимо після тих підпалів (ромських таборів. - Ред.) коментарі, так там вони більше в позитивному плані, що це добра справа", - каже пан Юрченко.

На думку активіста, держава мала б більше приділяти уваги інформуванню населення.

"Ніхто не вирішує ці питання, не йде в школи пояснювати, уроки толерантності проводити. Треба пояснювати, хто живе в Україні, у який спосіб живе, пояснювати, що це демократична країна, це європейська країна. Ми є громадянами України, незалежності від національності", - резюмував експерт.

У свою чергу міський голова Львова Андрій Садовий закликав до стриманості.

"Я прошу вас чітко усвідомити цю картину, перш ніж писати коментарі в стилі "так їм і треба!". Історія показує, що відстань від цивілізованої людської істоти до бездушної бестії невелика. Залишайтесь людьми!", - написав пан Садовий у Facebook.