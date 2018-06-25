Пластик у животах: як рятують птахів, що помирають від забруднення океану
Команді ВВС вдалося зняти відеоматеріал, який демонструє руйнівний вплив пластику на дику природу. Під час зйомок документального фільму "Потопаючи у пластику" знімальна команда каналу BBC One побачила, як через забруднення голодною смертю помирають морські птахи.
Їхні животи - повні пластику, і для їжі немає місця.
Морські біологи, роботу яких знімає ВВС, намагаються врятувати птахів. Вони ловлять тисячі пташенят, які щойно вилітають із гнізд, і буквально промивають їм шлунки, "даючи шанс на виживання".
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Животики, повні пластику
На острові Лорд-Гав, простягнутому у Тасмановому морі за 400 км від східного узбережжя Австралії, птахи гніздяться у норах. Пташенята в них чекають на батьків, поки ті літають ловити дрібну рибу для малечі.
"Ці птахи - хижаки широкого профілю, - пояснює морський біолог Дженніфер Леверс. - Вони їдять все, що знайдуть. Це те, що дозволило їм вижити - неперебірливість".
"Але коли до океану потрапляє пластик, то у птахів немає вміння відрізнити його від не пластику, тож вони і його їдять", - додає біолог.
Птахи-батьки ненавмисне годують пташенят дрібним пластиком, тож коли ті вилітають із гнізд - їхні нутрощі повні ним, і це не дає можливості вижити їм самим у морі.
Тож дослідники ловлять пташенят, щойно ті вилітають із земляних гнізд. Якщо пластику у шлунках не так багато - їх промивають морською водою. Ця процедура не шкодить птахам.
За словами Ліз Боннін, ведучої документальної програми ВВС, те, що знімальна група побачила на острові Лорд-Гав - одне із найтяжчих видовищ на її пам'яті.
"Те, скільки всього виходить із одного пташеняти - вражає, - ділиться вона спогадами. - На другу ніч ми бачили, як з одного пташеняти вимилося, думаю, десь 90 шматочків пластику. Але вчені розповідали нам, що бачили і по 200, і по 250 шматків пластику у мертвих птахах".
Та, за словами Дженніфер Лаверс, більшість пластику, які вона з колегами знаходила в птахах, могло б туди не потрапити.
"Ми знаходили пластикові прищіпки, пластикові зубні щітки. Це все так просто можна було б замінити на аналогічні вироби з іншого матеріалу - металу чи дерева. Моя зубна щітка, наприклад, зроблена із бамбуку", - розповідає вчена.
"Якщо поглянути на таку просту зміну - а потім помножити її на все населення землі, то різниця може бути справді великою. Я так чекаю майбутнього, у якому мені не доводиться витягувати пластикові прищіпки із животиків пташенят - це було б так чудово", - підсумовує вона.
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