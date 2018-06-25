Пластик у животах: як рятують птахів, що помирають від забруднення океану

Копирайт изображения Getty Images Image caption Птахи не вміють відрізняти дрібний пластик від риби

Команді ВВС вдалося зняти відеоматеріал, який демонструє руйнівний вплив пластику на дику природу. Під час зйомок документального фільму "Потопаючи у пластику" знімальна команда каналу BBC One побачила, як через забруднення голодною смертю помирають морські птахи.

Їхні животи - повні пластику, і для їжі немає місця.

Морські біологи, роботу яких знімає ВВС, намагаються врятувати птахів. Вони ловлять тисячі пташенят, які щойно вилітають із гнізд, і буквально промивають їм шлунки, "даючи шанс на виживання".

Животики, повні пластику

На острові Лорд-Гав, простягнутому у Тасмановому морі за 400 км від східного узбережжя Австралії, птахи гніздяться у норах. Пташенята в них чекають на батьків, поки ті літають ловити дрібну рибу для малечі.

Image caption Острів Лорд-Гав, де команда BBC One знімає документальний фільм про забруднення пластиком

"Ці птахи - хижаки широкого профілю, - пояснює морський біолог Дженніфер Леверс. - Вони їдять все, що знайдуть. Це те, що дозволило їм вижити - неперебірливість".

"Але коли до океану потрапляє пластик, то у птахів немає вміння відрізнити його від не пластику, тож вони і його їдять", - додає біолог.

Птахи-батьки ненавмисне годують пташенят дрібним пластиком, тож коли ті вилітають із гнізд - їхні нутрощі повні ним, і це не дає можливості вижити їм самим у морі.

Тож дослідники ловлять пташенят, щойно ті вилітають із земляних гнізд. Якщо пластику у шлунках не так багато - їх промивають морською водою. Ця процедура не шкодить птахам.

Копирайт изображения BBC One: Drowning in Plastic Image caption Вчені вручну промивають кожному пташеняті шлунок від пластику

За словами Ліз Боннін, ведучої документальної програми ВВС, те, що знімальна група побачила на острові Лорд-Гав - одне із найтяжчих видовищ на її пам'яті.

"Те, скільки всього виходить із одного пташеняти - вражає, - ділиться вона спогадами. - На другу ніч ми бачили, як з одного пташеняти вимилося, думаю, десь 90 шматочків пластику. Але вчені розповідали нам, що бачили і по 200, і по 250 шматків пластику у мертвих птахах".

Image caption У деяких ділянках океану пластику більше, ніж планктону

Та, за словами Дженніфер Лаверс, більшість пластику, які вона з колегами знаходила в птахах, могло б туди не потрапити.

"Ми знаходили пластикові прищіпки, пластикові зубні щітки. Це все так просто можна було б замінити на аналогічні вироби з іншого матеріалу - металу чи дерева. Моя зубна щітка, наприклад, зроблена із бамбуку", - розповідає вчена.

"Якщо поглянути на таку просту зміну - а потім помножити її на все населення землі, то різниця може бути справді великою. Я так чекаю майбутнього, у якому мені не доводиться витягувати пластикові прищіпки із животиків пташенят - це було б так чудово", - підсумовує вона.

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