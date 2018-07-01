Невелике підвищення і велике заокруглення: що чекає на українців з 1 липня
Підвищення прожиткового мінімуму, заокруглення копійок і "максимально низька" вартість проїзду у Києві - серед того, що очікує українців у липні.
Підвищення прожиткового мінімуму і мінімальних пенсій
Від 1 липня прожитковий мінімум зростає на 700 грн - до 1777 грн. Це вплине на деякі інші виплати - від допомоги з безробіття до аліментів.
Проте мінімальна зарплата не зміниться, і становитиме, як і до цього, 3 723 грн на місяць.
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, також зросте і становитиме 1 435 грн. Тому на 62 грн зростуть і пенсії близько мільйона українців, які отримують найменші пенсії.
"Розмір мінімальної пенсії зросте до майже 1500 грн", - повідомив віце-прем'єр Павло Розенко.
Від 1 січня 2018 року мінімальна пенсія в Україні становила 1373 грн на місяць.
Загалом у Україні близько 12 млн пенсіонерів. Наступне загальне підвищення пенсій очікується 1 грудня.
Велике заокруглення
З 1 липня копійки у чеках почнуть заокруглювати. Це стосуватиметься лише розрахунків готівкою.
Суму, що закінчується на 1-4 копійки, заокруглюватимуть у бік зменшення, а від 5 до 9 копійок - збільшуватимуть.
Такі правила передбачає постанова НБУ "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів".
Вона також передбачає, що Нацбанк припиняє карбувати монети номіналом в 1, 2, 5 та 25 копійок, а банкноти в 1 і 2 гривні замінять монети.
Втім, усі накарбовані монети і надалі будуть в обігу, а магазини і надалі можуть встановлювати ціни, що завершуються на 99 копійок.
У безготівкових розрахунках, наприклад, якщо ви розраховуєтеся карткою, заокруглення не застосовуватимуть.
За словами голови НБУ Якова Смолія, впродовж двох-трьох років із обігу зникне майже половина від загальної кількості монет - це близько 1 млрд монет дрібних номіналів.
Тож середня кількість монет, що припадає на одного українця, зменшиться удвічі. Водночас і банкнот в обігу також стане менше, - приблизно на 40%.
В НБУ кажуть, що розуміють, що на початку у бізнесу можуть виникнути побоювання стосовно того, чи правильно вони застосовують правила заокруглення. Тому Нацбанк звернувся до міністерства фінансів та ДФС з проханням надати детальні роз'яснення та не застосувати до бізнесу штрафних санкцій за проведення касових операцій, пов'язаних із заокругленням.
Разом із тим, у НБУ кажуть, що були змушені відмовитися від дрібних монет, бо вони "втратили свою купівельну спроможність".
"Собівартість виготовлення монет перевищує їх номінальну вартість", - заявив директор депуртаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.
За його словами, якщо порівняти з 1996 роком, коли запровадили українську грошову одиницю, купівельна спроможність 1 гривні зменшилася до 7 копійок, а 10 гривень - до 71 копійки.
Обмін валюти спрощується
Від 1 липня НБУ також спрощує операції з обміну валюти. Досі банк мав оформлювати два паперові примірники квитанції про обмін. Один з них отримував клієнт, а другий зберігався у банку.
Тепер банки зберігатимуть цю інформацію в електронній формі, а паперову квитанцію можуть видати на вимогу клієнта.
Небанківські фінансові установи, які здійснювали обмін валют, видавали дві паперові квитанції і чек із РРО (реєстратор розрахункових операцій). Тепер все фіксуватиметься лише чеком РРО.
Крім того, Нацбанк дозволить банкам і фінустановам проводити обмін валют через платіжні пристрої.
Для того, щоб всі звикли до спрощення, фінустанови матимуть півроку перехідного періоду. Тож на повну силу нові правила запрацюють вже з 2019 року.
До лікаря - по-новому
Згідно із медичною реформою, від 1 липня лікарі первинної ланки - сімейні, терапевти і педіатри - надаватимуть послуги по-новому.
Як пояснила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook, лікарі первинної ланки ставитимуть діагнози і лікуватимуть найбільш поширені хвороби та травми, а також направлятимуть до лікарів-фахівців - лорів, хірургів, ендокринологів, тощо.
Вони ж видаватимуть лікарняні, і, у разі потреби, відвідуватимуть пацієнтів вдома.
Записатися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра можна буде особисто, телефоном, електронною поштою. Від першого квітня відбувався процес вибору лікаря пацієнтами і підписання із ними угод.
На фінансування початку медичної реформи у бюджеті з 1 липня закладені видатки у понад 8 млрд грн.
Крім того, з 1 липня список за програмою "Доступні ліки" розшириться чотирма препаратами, що використовуються під час трансплантацій у доопераційний та післяопераційний періоди: азатіоприн, циклоспорин, такролімус і мікрофенолова кистола та її солі.
Домашнє - "негігієнічне"?
Від 1 липня відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, українські переробники молока мають відмовитися від закупівель молочної сировини від населення.
Ця норма мала запрацювати ще з початку цього року, але тоді її запровадження вирішили перенести ще на півроку.
Крім того, передбачений і перехідний період до 2022 року.
Причина — положення про санітарно-гігієнічні вимоги до молочної сировини, які є частиною Угоди про асоціацію.
Нині європейським вимогам не відповідає приблизно 75% всього молока, що виробляють в Україні, передусім - у господарствах населення.
В Асоціації виробників молока вважають, що запровадження заборони на "домашнє молоко" спонукатиме до підвищення якості сировини. А от зростання ціни на кінцеві молочні продукти там не очікують, бо в теорії, чим вища якість сировини, тим менше витрачається на її переробку.
Ціни на газ застигли
На відміну від попередніх місяців, "Нафтогаз" не збільшуватиме ціну на газ для промисловості - вона залишатиметься на рівні 9 143 гривні за тисячу кубометрів. Ціна на газ для населення також до кінця липня залишатиметься незмінною - 4 942 грн за тисячу кубометрів без ПДВ.
Проте "Нафтогаз" вирішив підвищити свою пропозицію щодо закупівлі газу на внутрішньому ринку до 7 629 грн за тисячу кубів, оскільки ніхто з українських видобувників не зголосився продавати газ за ціною, запропонованою у червні.
"Хоча червень традиційно є сезоном низького попиту на газ, "Нафтогаз" не отримав жодної пропозиції від постачальників газу, яких не влаштувала запропонована ціна. Тому компанія збільшила запропоновану ціну на липень", - йдеться у повідомленні "Нафтогазу".
У червні "Нафтогаз" хотів купувати газ на внутрішньому ринку майже на 700 грн дешевше.
"Максимально низька" вартість проїзду в Києві
Від 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва має зрости удвічі: разовий квиток коштуватиме 8 грн.
У проїзні та безконтактну картку буде закладено тариф у 6,3 грн.
Разом із тим, жодні пільги на проїзд не скасовуються, - і надалі безкоштовно їздитимуть пенсіонери, ветерани АТО, чорнобильці, працівники правоохоронних органів та інших пільгових категорій населення.
У КМДА твердять, що встановили "максимально низьку" вартість проїзду для киян.
"Міська адміністрація встановлює максимально низьку вартість проїзду саме для киян, які користуються транспортом постійно, а 8 гривень сплачуватимуть пасажири, що користуються міським громадським транспортом інколи, або гості столиці", - заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.
Він також заявив, що це "складне рішення" дозволило "уникнути загрози транспортного колапсу в столиці".
Керівник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський також повідомив, що у метро будуть проїзні на 10, 14 і 30 днів.
У столичній адміністрації також нагадали, що останнє підвищення вартості проїзду було у 2015 році, а відтоді тарифи на електрику зросли у 5,4 рази, а дизельне пальне подорожчало у 1,5 рази.
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