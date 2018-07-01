Невелике підвищення і велике заокруглення: що чекає на українців з 1 липня

Копирайт изображения UNIAN Image caption Пенсії мільйона українців зростуть на 62 грн

Підвищення прожиткового мінімуму, заокруглення копійок і "максимально низька" вартість проїзду у Києві - серед того, що очікує українців у липні.

Підвищення прожиткового мінімуму і мінімальних пенсій

Від 1 липня прожитковий мінімум зростає на 700 грн - до 1777 грн. Це вплине на деякі інші виплати - від допомоги з безробіття до аліментів.

Проте мінімальна зарплата не зміниться, і становитиме, як і до цього, 3 723 грн на місяць.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, також зросте і становитиме 1 435 грн. Тому на 62 грн зростуть і пенсії близько мільйона українців, які отримують найменші пенсії.

"Розмір мінімальної пенсії зросте до майже 1500 грн", - повідомив віце-прем'єр Павло Розенко.

Від 1 січня 2018 року мінімальна пенсія в Україні становила 1373 грн на місяць.

Загалом у Україні близько 12 млн пенсіонерів. Наступне загальне підвищення пенсій очікується 1 грудня.

Велике заокруглення

З 1 липня копійки у чеках почнуть заокруглювати. Це стосуватиметься лише розрахунків готівкою.

Суму, що закінчується на 1-4 копійки, заокруглюватимуть у бік зменшення, а від 5 до 9 копійок - збільшуватимуть.

Копирайт изображения BANK.GOV.UA

Такі правила передбачає постанова НБУ "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів".

Вона також передбачає, що Нацбанк припиняє карбувати монети номіналом в 1, 2, 5 та 25 копійок, а банкноти в 1 і 2 гривні замінять монети.

Втім, усі накарбовані монети і надалі будуть в обігу, а магазини і надалі можуть встановлювати ціни, що завершуються на 99 копійок.

У безготівкових розрахунках, наприклад, якщо ви розраховуєтеся карткою, заокруглення не застосовуватимуть.

За словами голови НБУ Якова Смолія, впродовж двох-трьох років із обігу зникне майже половина від загальної кількості монет - це близько 1 млрд монет дрібних номіналів.

Тож середня кількість монет, що припадає на одного українця, зменшиться удвічі. Водночас і банкнот в обігу також стане менше, - приблизно на 40%.

В НБУ кажуть, що розуміють, що на початку у бізнесу можуть виникнути побоювання стосовно того, чи правильно вони застосовують правила заокруглення. Тому Нацбанк звернувся до міністерства фінансів та ДФС з проханням надати детальні роз'яснення та не застосувати до бізнесу штрафних санкцій за проведення касових операцій, пов'язаних із заокругленням.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів 27 квітня в обіг виходять нові монети НБУ - номіналом 1 і 2 гривні.

Разом із тим, у НБУ кажуть, що були змушені відмовитися від дрібних монет, бо вони "втратили свою купівельну спроможність".

"Собівартість виготовлення монет перевищує їх номінальну вартість", - заявив директор депуртаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

За його словами, якщо порівняти з 1996 роком, коли запровадили українську грошову одиницю, купівельна спроможність 1 гривні зменшилася до 7 копійок, а 10 гривень - до 71 копійки.

Обмін валюти спрощується

Копирайт изображения UNIAN Image caption Тепер під час обміну валют буде менше "папірців"

Від 1 липня НБУ також спрощує операції з обміну валюти. Досі банк мав оформлювати два паперові примірники квитанції про обмін. Один з них отримував клієнт, а другий зберігався у банку.

Тепер банки зберігатимуть цю інформацію в електронній формі, а паперову квитанцію можуть видати на вимогу клієнта.

Небанківські фінансові установи, які здійснювали обмін валют, видавали дві паперові квитанції і чек із РРО (реєстратор розрахункових операцій). Тепер все фіксуватиметься лише чеком РРО.

Крім того, Нацбанк дозволить банкам і фінустановам проводити обмін валют через платіжні пристрої.

Для того, щоб всі звикли до спрощення, фінустанови матимуть півроку перехідного періоду. Тож на повну силу нові правила запрацюють вже з 2019 року.

До лікаря - по-новому

Копирайт изображения UNIAN Image caption Записатися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра можна буде особисто, телефоном чи електронною поштою

Згідно із медичною реформою, від 1 липня лікарі первинної ланки - сімейні, терапевти і педіатри - надаватимуть послуги по-новому.

Як пояснила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook, лікарі первинної ланки ставитимуть діагнози і лікуватимуть найбільш поширені хвороби та травми, а також направлятимуть до лікарів-фахівців - лорів, хірургів, ендокринологів, тощо.

Вони ж видаватимуть лікарняні, і, у разі потреби, відвідуватимуть пацієнтів вдома.

Записатися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра можна буде особисто, телефоном, електронною поштою. Від першого квітня відбувався процес вибору лікаря пацієнтами і підписання із ними угод.

На фінансування початку медичної реформи у бюджеті з 1 липня закладені видатки у понад 8 млрд грн.

Крім того, з 1 липня список за програмою "Доступні ліки" розшириться чотирма препаратами, що використовуються під час трансплантацій у доопераційний та післяопераційний періоди: азатіоприн, циклоспорин, такролімус і мікрофенолова кистола та її солі.

Домашнє - "негігієнічне"?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дві третини українського молока нині не відповідає європейським нормам

Від 1 липня відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, українські переробники молока мають відмовитися від закупівель молочної сировини від населення.

Ця норма мала запрацювати ще з початку цього року, але тоді її запровадження вирішили перенести ще на півроку.

Крім того, передбачений і перехідний період до 2022 року.

Причина — положення про санітарно-гігієнічні вимоги до молочної сировини, які є частиною Угоди про асоціацію.

Нині європейським вимогам не відповідає приблизно 75% всього молока, що виробляють в Україні, передусім - у господарствах населення.

В Асоціації виробників молока вважають, що запровадження заборони на "домашнє молоко" спонукатиме до підвищення якості сировини. А от зростання ціни на кінцеві молочні продукти там не очікують, бо в теорії, чим вища якість сировини, тим менше витрачається на її переробку.

Ціни на газ застигли

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поки тарифи на газ для населення заморожені, "Нафтогаз" намагається запропонувати українським видобувникам привабливі ціни

На відміну від попередніх місяців, "Нафтогаз" не збільшуватиме ціну на газ для промисловості - вона залишатиметься на рівні 9 143 гривні за тисячу кубометрів. Ціна на газ для населення також до кінця липня залишатиметься незмінною - 4 942 грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

Проте "Нафтогаз" вирішив підвищити свою пропозицію щодо закупівлі газу на внутрішньому ринку до 7 629 грн за тисячу кубів, оскільки ніхто з українських видобувників не зголосився продавати газ за ціною, запропонованою у червні.

"Хоча червень традиційно є сезоном низького попиту на газ, "Нафтогаз" не отримав жодної пропозиції від постачальників газу, яких не влаштувала запропонована ціна. Тому компанія збільшила запропоновану ціну на липень", - йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

У червні "Нафтогаз" хотів купувати газ на внутрішньому ринку майже на 700 грн дешевше.

"Максимально низька" вартість проїзду в Києві

Копирайт изображения UNIAN Image caption Столична влада каже, що підвоєння вартості проїзду дозволило уникнути "транспортного колапсу"

Від 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва має зрости удвічі: разовий квиток коштуватиме 8 грн.

У проїзні та безконтактну картку буде закладено тариф у 6,3 грн.

Разом із тим, жодні пільги на проїзд не скасовуються, - і надалі безкоштовно їздитимуть пенсіонери, ветерани АТО, чорнобильці, працівники правоохоронних органів та інших пільгових категорій населення.

У КМДА твердять, що встановили "максимально низьку" вартість проїзду для киян.

"Міська адміністрація встановлює максимально низьку вартість проїзду саме для киян, які користуються транспортом постійно, а 8 гривень сплачуватимуть пасажири, що користуються міським громадським транспортом інколи, або гості столиці", - заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Він також заявив, що це "складне рішення" дозволило "уникнути загрози транспортного колапсу в столиці".

Керівник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський також повідомив, що у метро будуть проїзні на 10, 14 і 30 днів.

У столичній адміністрації також нагадали, що останнє підвищення вартості проїзду було у 2015 році, а відтоді тарифи на електрику зросли у 5,4 рази, а дизельне пальне подорожчало у 1,5 рази.

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