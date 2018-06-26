Чому Горбатюк хоче відставки Луценка?

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Один із чільних представників Генеральної прокуратури України, керівник департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк, який керує слідством у справі про злочини під час Євромайдану, публічно звинуватив генпрокурора Юрія Луценка у непрофесійності і порушенні закону.

Сергій Горбатюк заявив, що він, а також його заступники мають бути усунуті з посад. Він вважає, що генпрокурор і його заступники "вчиняли протиправні дії під час розслідувань справ Майдану", що призвело до гальмування слідства.

Звинувачення на адресу генпрокурора пролунали після появи інформації про те, що департамент спецрозслідувань, очолюваний Горбатюком, буде реформований.

Такі наміри однодумці Сергія Горбатюка у парламенті і у середовищі юристів сприйняли як спробу розправи із підлеглим, який тривалий час має конфлікт із Юрієм Луценком, а також як свідоме гальмування розслідування справ про розстріли "Небесної сотні".

Реформування чи імітація?

Юрій Луценко на звинувачення Сергія Горбатюка не реагував. Саме у той час, коли заяви підлеглого пролунали, він полетів з робочим візитом до Китаю, де перебуває і зараз.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган, фактично, підтвердила інформацію про те, що департамент спецрозслідувань буде ліквідований.

Горбатюк і далі розслідуватиме всі справи Майдану - рік, п'ять, десять. Стільки, скільки його захищатимуть зацікавлені в цьому Лариса Сарган, Генеральна прокуратура України

Проте вона пояснила, що ідеться про "приведення структури Генеральної прокуратури у відповідність до чинного законодавства". А саме: прокурори-процесуальники будуть переведені до загального департаменту процесуальних керівників, якими керуватиме один із заступників генпрокурора, а слідчих департаменту переведуть до головного слідчого управління ГПУ.

Лариса Сарган порадила не зчиняти "істерику" і запевнила, що внаслідок реформування жоден слідчий чи процесуальний керівник, котрий займається розслідуванням справи Майдану, не буде звільнений.

"Тому Горбатюк і далі розслідуватиме всі справи Майдану - рік, п'ять, десять. Стільки, скільки його захищатимуть зацікавлені в цьому. Про результат серед захисників мова не йде чомусь", - написала вона у Facebook.

Лариса Сарган зазначила, що така ж реорганізація чекає і на інші департаменти ГПУ, у тому числі департамент з розслідування особливо тяжких злочинів у сфері економіки.

Ключовий момент у справі Майдану

Однак Адвокатська дорадча група переконана, що реформування департаменту призведе до руйнування команди слідчих, котрі кілька років поспіль займаються розслідуванням справи Майдану, і як наслідок - загальмує розслідування.

"Вважаємо, що метою зазначеної реорганізації (ліквідації ДСР) є позбавлення від незручного та нелояльного підлеглого - Сергія Горбатюка, незручних слідчих і прокурорів та ліквідація осередку дійсно процесуально незалежних слідчих і прокурорів, як це передбачено КПК", - наголошують у заяві адвокати "Небесної сотні".

"Ми вважаємо, що ідеться про знищення, якими б словами це не називали. Департамент був створений наприкінці 2014 року на нашу вимогу, і сенс був у тому, щоб зібрати докупи розпорошені справи і забезпечити координацію розслідування. Це спрацювало, нехай розслідування рухається не так швидко, як би хотілося б, але воно триває", - сказав в інтерв'ю ВВС News Україна адвокат Віталій Титич.

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"Зараз - ключовий момент у слідстві, провадження по розстрілах. Якщо "завдяки" так званій реорганізації будуть "вибиті" прокурори чи введені нові, - це просто зруйнує провадження у дуже важливий момент", - додає він.

Адвокатська дорадча група закликала Юрія Луценка не ліквідовувати департамент спецрозслідувань як структурний підрозділ, а навпаки, збільшити кількість слідчих і прокурорів, залучених до розслідування.

Не міг мовчати?

Адвокат нагадав, що суперечка із Юрієм Луценком триває не один рік.

Департамент Горбатюка вже пережив одне реформування: у жовтні 2016-го генпрокурор забрав від нього відділ, який займається економічними злочинами попередньої влади.

Окрім того, від Горбатюка до Головної військової прокуратури було передано розслідування справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

"Заяви Горбатюка свідчать про те, що всі інструменти і аргументи на користь просування справ по Майдану у нього закінчилися і саме тому він висунув публічні звинувачення на адресу генпрокурора", - сказав у коментарі ВВС News Україна політичний експерт Валерій Клочок.

Але, додає він, фактом лишається те, що за понад чотири роки розслідувань суспільство не бачить судових вироків і відповіді на запитання про те, хто винен у загибелі людей. Якими є дійсні причини такої ситуації, громадськість теж не знає, оскільки Сергій Горбатюк не оприлюднює на загал, як саме керівництво ГПУ гальмує розслідування, наголошує Валерій Клочок.

Сергій Горбатюк зібрав багато матеріалів, які, на нашу думку, свідчать про порушення і неправомірні дії керівництва ГПУ Віталій Титич, Адвокатська дорадча група

"Все задокументовано", - заявив Сергій Горбатюк в інтерв'ю DW, маючи на увазі факти перешкоджання розслідуванню.

Адвокат "Небесної сотні" Віталій Титич, який також є представником Сергія Горбатюка в адміністративних судах, де той оскаржує догани та розпорядження генпрокурора Юрія Луценка, запевняє, що останні заяви керівника департаменту - лише "вершечок айсберга".

"Сергій Горбатюк зібрав багато матеріалів, які, на нашу думку, свідчать про порушення і неправомірні дії керівництва ГПУ - це рапорти, доповідні записки з документальними доказами. Ми вважаємо, що ідеться про щонайменше службову недбалість, і ми це доводитимемо у судах", - сказав ВВС News Україна Віталій Титич.

У той же час раніше в інтерв'ю ВВС Сергій Горбатюк твердив, що прямих вказівок не розслідувати якісь справи він не одержував. Але згодом у коментарях журналістам казав про непрямий тиск і створення перешкод, внаслідок чого "низка справ" місяцями не розслідувалася.

"Горбатюк має шанс одержати перемогу у цьому скандалі, якщо стане відомо, у чому конкретно він звинувачує генпрокурора Юрія Луценка і зможе це довести. А інакше це виглядатиме голослівно і без якихось помітних наслідків", - каже ВВС News Україна Валерій Клочок.

Тим часом, деякі політики кажуть про те, що заяви Сергія Горбатюка мають політичні причини. Зокрема, депутат парламенту Ігор Мосійчук заявив, що "наджорстка критика" на адресу Юрія Луценка може означати, що Сергій Горбатюк готується до відставки і може приєднатися до команди одного з майбутніх кандидатів у президенти.

Генпрокурор Юрій Луценко неодноразово висловлював незадоволення ходом і темпами розслідування справ про злочини під час Євромайдану. Водночас, він запевняв, що не має наміру відправляти Сергія Горбатюка у відставку.