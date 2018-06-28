Копирайт изображения UNIAN Image caption Чи переважили за чотири роки після Януковича мільярди від міжнародних парнерів "золотий батон"?

Через чотири роки після підписання Угоди про асоціацію з ЄС, Київ все ще проводить міжнародні конференції, присвячені реформам, тоді як міжнародні партнери вказують на уповільнення реформ.

Чи не головним наслідком цього є зупинка в отриманні кредитів і фінансової допомоги від головних партнерів.

Останню порцію позики від від свого головного міжнародного кредитора, МВФ, Київ отримав ще у квітні 2017.

Призупинилися також і програми фінансової підтримки і позик від інших міжнародних партнерів.

Вони визнають, що після Революції гідності і підписання Угоди про асоціацію Київ зіштовхнувся із надзвичайними викликами - від анексії частини території і збройного конфлікту до різкої девальвації гривні і піку боргових виплат.

Проте водночас вказують і на недостатньо швидкі, а то й призупинені реформами в Україні, - попри всю міжнародну підтримку.

ВВС News Україна зібрала дані про те, скільки грошей міг би отримати Київ від своїх головних міжнародних партнерів у разі, якби всі домовленості щодо переліку і глибини реформ були виконані.

МВФ

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2015 погодили програму розширеного фінансування на понад 17,5 млрд доларів. За її допомогою до 2019 Київ міг отримати до 40 млрд доларів від усіх міжнародних партнерів

Міжнародний валютний фонд є головним зовнішнім кредитором України, - від першої позики у 1994 МВФ виділив Україні понад 35 млрд доларів.

Майже одразу після Революції гідності, навесні 2014 МВФ відкрив для України програму stand-by, за якою впродовж двох років Київ міг би отримати понад 16,5 млрд доларів.

Проте до кінця 2014 з цієї програми було отримано лише 4,6 млрд доларів.

У березні 2015 МВФ та Україна погодили нову програму - розширеного фінансування (EFF).

За цією програмою МВФ був готовий позичити Україні 17,5 млрд доларів впродовж 4 років. Ця ж програма мала відкрити дорогу до залучення кредитів від інших кредиторів на близько 40 млрд доларів.

У підсумку, станом на зараз, за програмою EFF Київ отримав 8,5 млрд доларів, - близько половини від того, що можна було отримати за цією програмою.

Останній транш в 1 млрд доларів МВФ перерахував у квітні минулого року.

Програма завершується у березні 2019, коли Україна вже буде у вирі виборів, під час яких, зазвичай, міжнародні кредитори призупиняють фінансування.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман нещодавно заявив, що Україна запровадила і продовжує працювати над вісьмома ключовими реформами, що потрібні для сталого розвитку економіки країни:

реструктуризація центробанку,

очищення фінансового сектору,

перебудова системи управління державними фінансами та податковою адміністрацією,

реформа пенсійного забезпечення,

реформа енергетичного сектору,

приватизація,

боротьба з корупцією,

відкриття ринку землі.

Якщо перші чотири здобули позитивні відгуки від міжнародних партнерів, то чотири останні просуваються вкрай важко.

Втім, як заявив голова Ради НБУ і екс-міністр економіки Богдан Данилишин, щоб отримати наступний транш від МВФ, Київ має вирішити питання із цінами на газ для населення, а от із запровадженням ринку землі, за словами пана Данилишина, МВФ готовий зачекати.

У Києві також сподіваються, що на думку МВФ та інших кредиторів має вплинути ухвалення закону про Антикорупційний суд.

До того, як складається співпраця з МВФ, традиційно формально чи неформально прив'язані позики інших міжнародних кредиторів. Тому коли МВФ не надає гроші, зазвичай не роблять цього й інші партнери.

Світовий банк

Україна приєдналася до Світового банку у 1992. За цей час банк виділив кредитів на понад 12 млрд доларів в рамках близько 70 проектів. Проте де-факто, за даними загальної бази даних World Bank Group, Україна отримала трохи менш як 9 млрд доларів.

Навесні 2014 Світовий банк заявив, що готовий надати додаткові 3 млрд доларів на підтримку реформ в Україні.

Насправді сума виявилася навіть більшою - майже 5 млрд доларів (4,937 млрд доларів).

Зокрема, у 2014-2017 банк схвалив надання Україні позик на такі суми:

2014 - 1,382 млрд доларів

2015 - 1,345 млрд доларів

2016 - 1,560 млрд доларів

2017 - 0,650 млрд доларів

Втім, із цих вже погоджених сум Київ отримав лише близько половини - 2,457 млрд доларів, переважно за так званими позиками на політику розвитку. Галузеві проекти, відкриті після 2014, просуваються не так швидко.

За даними WB Group, станом на цей рік Україна може розраховувати на понад 2,6 млрд доларів вже схвалених позик.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Під час візиту до України у листопаді 2017 президент Групи Світовово банку Джим Йонг Кім похвалив Київ за вже запроваджені реформи, але закликав до поступу у земельній реформі й активнішої боротьби із корупцією

Ще у 2016 в банку порадили "тиснути на педалі", щоб не звернути зі шляху реформ, а також поглибити їх.

Згодом у Світовому банку ще більш конкретно застерегли Київ від уповільнення реформ, а серед ключових із них назвали земельну. На думку Світового банку, запровадження вільного ринку землі в Україні могло б стати локомотивом, який вивів би економіку країни із кризи.

Європейський Союз

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наприкінці весни за підтримки представництва ЄС у Києві було відкрито "парк корупції", головним експонатом якого став "золотий батон" - символ хабарництва на вищих щаблях української влади

У відносинах між Києвом та Брюсселем програма реформ визначається "Порядком денним асоціації", - це наслідок підписання Угоди про асоціацію.

Пріоритетами цієї програми є:

боротьба проти корупції,

реформа судової влади,

конституційна реформа та реформа виборчого законодавства,

поліпшення бізнесового клімату та енергоефективність,

реформа державного управління.

Крім політичної підтримки, ЄС вирішив підтримати Україну і фінансово, виділивши на це загалом 12,8 млрд євро.

З цієї суми третину - 3,41 млрд євро - призначено на макрофінансову допомогу. Ця допомога виділяється не під конкретні програми чи проекти, а задля підтримки загальної фінансової стабільності в країні на час проведення складних реформ, щоб мінімізувати тимчасові негативні наслідки.

Це найбільша сума, яку Брюссель коли-небудь виділяв країні, що не є членом ЄС.

Проте з цієї суми Київ отримав 2,81 млрд. Останній транш з цієї програми у 600 млн євро Україна не отримала через невиконання зобов'язань.

Втім, Київ звернувся до ЄС за новою програмою. 26 червня Рада Європи затвердила надання Україні 1 млрд євро нової макрофінансової допомоги.

Скільки з цієї суми вдасться отримати Києву, та ще й у передвиборчий рік, а також за умов, коли МВФ не надає своїх позик, залишається відкритим питанням.