Поразка Німеччини у ЧС-2018 - прокляття переможців?

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Отож Німеччина - вибула.

Переможці мундіалю-2014 вилетіли вже на груповому етапі із шокуючою поразкою 2-0 збірній Південній Кореї - опинившись на дні Групи F. Вони виграли лише один матч із трьох - так й у тому забили аж на самому кінці - на 95-й хвилині у грі проти Швеції.

Чи означає це, що прокляття знову вразило переможців Чемпіонату світу?

Точніше - прокляття 21 століття.

До 2002 року володарі кубку лише двічі вибували із турніру на цьому етапі: Італія - у 1950 році за доволі дивних обставин після самоусунення Індії; і у 1966 році - Бразилія, двократний переможець, яку у її 3-й групі випередили Португалія й Данія.

Але потім, у 2002 році Сенегал сенсаційно переміг на груповому етапі тодішніх володарів кубку - французів, вибивши їх із подальших змагань. За чотири роки до того Франція розбила Бразилію у фіналі із рахунком 3-0.

У 2010 році історія повторилася - цього разу з Італією. Італійці, які вибороли титул у 2006 році у фіналі із Францією, програли на груповому етапі Словаччині, вибувши із турніру.

Іще через чотири роки це ж сталося з Іспанією, яка піймала облизня у матчі з Нідерландами: 5-1 не на користь французів. Вишенькою на торті для них тоді стала поразка чилійцям 2-0, яка не дала вийти із групового етапу.

І тепер - це знову сталося! Здавалося б, група у складі Швеції, Мексики і Південної Кореї великого виклику переможцям - Німеччині - не кидає. І навіть коли вони програли свій перший матч із мексиканцями - 1-0, - перемога над Швецією відновила шанси на успіх.

Але ні. На поле вийшла Південна Корея - яка програла у своїх восьми попередніх матчах Чемпіонату світу поспіль. Власний тренер давав цій команді 1% шанс на перемогу.

Копирайт изображения Reuters Image caption Південна Корея святкує перший гол

Чим би воно не було, "прокляття переможців" показує, наскільки важко захистити свій титул на мундіалі. Тільки двічі в історії переможець зумів удруге вибороти цей титул - Італія, переможець 1934 і 1938 років, і Бразилія, 1958 і 1962 роки.

Німеччина, на жаль, до них не приєднається.

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