Людина Маррі: хто створив таємниче зображення гіганта в пустелі?

Копирайт изображения PHIL TURNER Image caption Чоловіка Маррі вперше сфотографували у 1998 році у віддаленій частині Австралії

Цього тижня виповнюється 20 років з того моменту, коли пілот гелікоптера, який пролітав над центральними районами Австралії, побачив контури велетенської людини, накреслені на землі.

Фігуру висотою у 4,2 км на віддаленому плато у центральній Австралії часто вважали витвором місцевих аборигенів-мисливців.

Це зображення назвали Людина Маррі - за назвою сусіднього містечка.

Проте досі залишається таємницею - хто створив це зображення і чому.

Раніше цього тижня австралійський підприємець Дік Сміт запропонував 3700 доларів винагороди за будь-яку інформацію про походження зображення.

"Як це могло залишатися таємницею протягом 20 років?", - зазначив він в інтерв'ю ABC в понеділок.

"Професійно зроблено"

Людина Маррі залишається об'єктом захоплення з моменту його відкриття в пустелі в 700 км на північ від Аделаїди.

Він завоював популярність серед пасажирів туристичних авіарейсів, оскільки з землі дуже важко розгледіти зображення.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, загальна довжина контурів Людини Маррі складає 28 км. Початкова глибина проведеної лінії складала 35 сантиметрів.

Місцеві жителі вважають, що Людина Маррі - це зображення австралійського аборигена, що тримає у лівій руці вумеру - пристрій, що метає спис.

Власник пабу у містечку Маррі Філ Тернер впевнений: творець або творці зображення були "професіоналами", які можливо використовували технологією GPS.

"Хто б не зробив контури, він робив розмітку кілком через кожні десять метрів", - зазначив пан Тернер ВВС.

"Якщо у вас не було координат, ви не могли знати, де стоїте - на лівому пальці ноги або на лікті. Враховуючи, що технологія GPS була у зародку у той час, це абсолютно чудове досягнення", - додав він.

Пан Сміт погоджується, кажучи ABC: "Не було жодних помилок - це було дуже професійно зроблено".

Роками поширюються різні теорії про творців зображення.

Копирайт изображения PHIL TURNER Image caption Місцеві мешканці вважають, що це один з кілків, які використовували для створення зображення

Пілот Тревор Райт, який першим побачив Людину Маррі 26 червня 1998 року, каже, що він випадково виявив зображення.

Але місцевим підприємствам та засобам масової інформації також надійшли анонімні повідомлення по факсу, аби проінформувати їх про існування Людини Маррі.

Деякі підозрювали, що це була робота американських художників, тому що у повідомленнях використовувалася американська орфографія та посилання.

На місці також знайшли табличку з американським прапором та олімпійськими кільцями.

Проте інші вважають, що ці підказки спеціально вводять людей в оману, а насправді зображення створили місцеві художники, або навіть австралійські солдати.

Різні думки

Австралійські аборигени з племені Арабана є традиційними власниками землі, на яких створено зображення Людини Маррі.

Керівник об'єднання Арабана Лорен Меррік зазначила, що поява зображення у 1998 році спочатку засмутила аборигенів, які розглядали це як осквернення своєї землі.

Вона сказала, що зараз існують "різні думки".

Проте пані Меррік додала, що об'єднання, яке керує землею, визнало, що Людина Маррі стала символом.

"Воно (зображення. - Ред.) існує зараз, і ти не можеш повернути годинник назад", - сказала вона ВВС. - Тому для нас стоїть питання про розробку чіткої стратегії щодо його майбутнього".

Людина Маррі поступово зникала протягом років, проте місцеві мешканці за згодою аборигенів Арабана використали техніку, аби допомогти його відновити у 2016 році.

"Можливо, таємниця є частиною привабливості (Людини Маррі. - ред.), але відверто кажучи, не було людей, які підходили б до мене, і питали, хто це зробив або щось подібне", - розповідає пані Меррік.