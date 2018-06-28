Чому пальмова олія знищує орангутанів?
Чи загрожує ваша помада майбутньому одного із наших найближчих родичів у дикій природі - орангутану?
Чи вартий, приміром, той апетитний шматочок піци, який ви з'їли увечері перед телевізором, життя тигра?
Піца, бісквіти і косметика - серед тисяч продуктів, які містять пальмову олію, виробництво якої загрожує цілим видам - через вирубування лісів.
Проте нове дослідження Міжнародного союзу охорони природи стверджує, що виготовлення альтернативних олій може становити дикій природі іще більшу загрозу.
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Що відбувається?
Пальмову олію вважають жахливим продуктом для довкілля, відповідальним за вирубування тропічних лісів і загрозу багатьом видам.
Та нове дослідження каже, що реальність - не така проста.
Глобально виробництво пальмової олії призвело до вирубування 0,4% лісів нашої планети, проте деякі регіони Малайзії й Індонезії втратили через це вже 50% своїх тропічних лісів.
Водночас, за словами експертів, банальна заборона пальмової олії цьому не зарадить - адже людство усе ще потребуватиме рослинних олій.
Та найбільше хвилює авторів дослідження те, що досі спроби підвищити попит на нешкідливу для довкілля пальмову олію - не спрацювали.
При чому тут помада?
Пальмова олія - найбільш поширена рослинна олія на планеті. Вважається, що вона міститься у майже половині усіх товарів у магазинах і супермаркетах.
Олію видобувають із м'ясистої частини плодів олійної пальми, зокрема африканської олійної пальми - відомої як Elaeis guineensis. Два головні виробники пальмової олії - Індонезія й Малайзія, які постачають десятки мільйонів тонн цього продукту на світові ринки щороку.
Наприклад, для виготовлення помади ця олія - ключовий продукт, адже вона гарно утримує колір, не має смаку і не тане при високих температурах.
Її також можна відшукати у шампунях, милі, морозиві та навіть продуктах швидкого приготування.
За останні 20 років зростання попиту на пальмову олію призвело до вирубування тисяч гектарів старих тропічних лісів і засадження на їхньому місці пальмових плантацій.
Але ці тропічні ліси - домівка для одних із найбільш рідкісних видів на планеті, включно із орангутанами.
"Орангутани - низовинні тварини Суматри, де вирощують олійну пальму", - пояснює автор дослідження Ерік Мейджаард із Міжнародного союзу охорони природи.
"Пальмова олія витісняє орангутанів, їх посувають у сади, де вони конфліктують із місцевими і де їх вбивають", - додає він.
"Орангутани - тварини дуже універсальні, але з чим вони не можуть впоратися - так це з убивством. Вони так повільно розмножуються, що убивства мають (на їхню популяцію. - Ред.) дуже великий вплив", - зазначає науковець.
Звіт зазначає, що для інших видів виробництво пальмової олії не таке згубне - як-от для змій, які від цього навіть отримують користь.
Чи варто менше використовувати пальмову олію?
Експерти Міжнародного союзу охорони природи кажуть, що справа не в пальмовій олії.
Пальмова олія становить 35% від світових обсягів рослинної олії, але пальмові плантації займають лише 10% площі, яку використовують під виробництво олій.
Заміна пальмової на рапсову, соєву чи соняшникову олію займе значно більше земель - майже в 9 разів більше, ніж треба під такі ж обсяги пальмової олії. Можливо, такий крок іще більше зашкодить дикій природі і поставить під загрозу іще більше видів.
"Навіть якби пальмової олії не існувало, потреба у рослинній олії у світі все одно була б такою ж", - пояснює Ерік Мейджаард.
"Якщо перестати вироблять олію із пальми, то її почнуть вироблять із чогось іншого. Тож замість того, щоб шкодити орангутанам - ви шкодитимете ведмедям чи ягуарам. Це просто перемістить проблему деінде, адже попит на олію лишиться тим самим", - каже дослідник.
Чи можуть споживачі змінити ситуацію, обираючи альтернативи пальмовій олії?
Можливо, і ні, кажуть автори дослідження.
"Я завжди трохи збентежений фокусом на пальмовій олії, - зізнається Ерік Мейджаард. - Люди люблять кокоси, вони люблять їхній смак, їхні прекрасні тропічні дерева, але між кокосовою і олійною пальмою різниці небагато. І та, і та потребує вирубки лісів для плантації, то чому люди люблять одну - і ненавидять іншу? Логіки тут небагато".
Що роблять уряди Малайзії й Індонезії?
І там, і там існує багато ініціатив зі збереження й захисту ділянок лісів у Малайзії та Індонезії, найбільш важливих для біорізноманіття цих країн.
Водночас ці ініціативи, згідно із дослідженням, мають не так багато користі.
"Ми поглянули на відмінності у вирубуванні лісів між плантаціями, які мають сертифікати, й тими, які ні, в індонезійській частині Борнео, і великої різниці не побачили", - каже Ерік Мейджаард.
"Я не очікував побачити значної різниці, адже ці ініціативи відносно нові, і треба час, аби покращувати такі практики, а також споживацький попит на нешкідливу для довкілля пальмову олію", - каже він.
Що за нешкідлива для довкілля пальмова олія?
Було багато спроб підвищити попит на такий продукт. Проте нове дослідження каже, що ці зусилля обмежені низьким попитом, труднощами у виробництві і поганим моніторингом і верифікацією такої продукції.
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