Чому пальмова олія знищує орангутанів?

Копирайт изображения EPA Image caption Пальмові плантації витіснять орангутанів

Чи загрожує ваша помада майбутньому одного із наших найближчих родичів у дикій природі - орангутану?

Чи вартий, приміром, той апетитний шматочок піци, який ви з'їли увечері перед телевізором, життя тигра?

Піца, бісквіти і косметика - серед тисяч продуктів, які містять пальмову олію, виробництво якої загрожує цілим видам - через вирубування лісів.

Проте нове дослідження Міжнародного союзу охорони природи стверджує, що виготовлення альтернативних олій може становити дикій природі іще більшу загрозу.

Що відбувається?

Пальмову олію вважають жахливим продуктом для довкілля, відповідальним за вирубування тропічних лісів і загрозу багатьом видам.

Та нове дослідження каже, що реальність - не така проста.

Глобально виробництво пальмової олії призвело до вирубування 0,4% лісів нашої планети, проте деякі регіони Малайзії й Індонезії втратили через це вже 50% своїх тропічних лісів.

Водночас, за словами експертів, банальна заборона пальмової олії цьому не зарадить - адже людство усе ще потребуватиме рослинних олій.

Та найбільше хвилює авторів дослідження те, що досі спроби підвищити попит на нешкідливу для довкілля пальмову олію - не спрацювали.

При чому тут помада?

Пальмова олія - найбільш поширена рослинна олія на планеті. Вважається, що вона міститься у майже половині усіх товарів у магазинах і супермаркетах.

Олію видобувають із м'ясистої частини плодів олійної пальми, зокрема африканської олійної пальми - відомої як Elaeis guineensis. Два головні виробники пальмової олії - Індонезія й Малайзія, які постачають десятки мільйонів тонн цього продукту на світові ринки щороку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пальмову олію виготовляють із м'ясистої частини плодів олійної пальми - таких, як на фото

Наприклад, для виготовлення помади ця олія - ключовий продукт, адже вона гарно утримує колір, не має смаку і не тане при високих температурах.

Її також можна відшукати у шампунях, милі, морозиві та навіть продуктах швидкого приготування.

За останні 20 років зростання попиту на пальмову олію призвело до вирубування тисяч гектарів старих тропічних лісів і засадження на їхньому місці пальмових плантацій.

Але ці тропічні ліси - домівка для одних із найбільш рідкісних видів на планеті, включно із орангутанами.

"Орангутани - низовинні тварини Суматри, де вирощують олійну пальму", - пояснює автор дослідження Ерік Мейджаард із Міжнародного союзу охорони природи.

"Пальмова олія витісняє орангутанів, їх посувають у сади, де вони конфліктують із місцевими і де їх вбивають", - додає він.

"Орангутани - тварини дуже універсальні, але з чим вони не можуть впоратися - так це з убивством. Вони так повільно розмножуються, що убивства мають (на їхню популяцію. - Ред.) дуже великий вплив", - зазначає науковець.

Звіт зазначає, що для інших видів виробництво пальмової олії не таке згубне - як-от для змій, які від цього навіть отримують користь.

Чи варто менше використовувати пальмову олію?

Експерти Міжнародного союзу охорони природи кажуть, що справа не в пальмовій олії.

Пальмова олія становить 35% від світових обсягів рослинної олії, але пальмові плантації займають лише 10% площі, яку використовують під виробництво олій.

Заміна пальмової на рапсову, соєву чи соняшникову олію займе значно більше земель - майже в 9 разів більше, ніж треба під такі ж обсяги пальмової олії. Можливо, такий крок іще більше зашкодить дикій природі і поставить під загрозу іще більше видів.

"Навіть якби пальмової олії не існувало, потреба у рослинній олії у світі все одно була б такою ж", - пояснює Ерік Мейджаард.

"Якщо перестати вироблять олію із пальми, то її почнуть вироблять із чогось іншого. Тож замість того, щоб шкодити орангутанам - ви шкодитимете ведмедям чи ягуарам. Це просто перемістить проблему деінде, адже попит на олію лишиться тим самим", - каже дослідник.

Чи можуть споживачі змінити ситуацію, обираючи альтернативи пальмовій олії?

Можливо, і ні, кажуть автори дослідження.

"Я завжди трохи збентежений фокусом на пальмовій олії, - зізнається Ерік Мейджаард. - Люди люблять кокоси, вони люблять їхній смак, їхні прекрасні тропічні дерева, але між кокосовою і олійною пальмою різниці небагато. І та, і та потребує вирубки лісів для плантації, то чому люди люблять одну - і ненавидять іншу? Логіки тут небагато".

Що роблять уряди Малайзії й Індонезії?

І там, і там існує багато ініціатив зі збереження й захисту ділянок лісів у Малайзії та Індонезії, найбільш важливих для біорізноманіття цих країн.

Копирайт изображения HUTAN/KOCP Image caption Плантація олійних пальм

Водночас ці ініціативи, згідно із дослідженням, мають не так багато користі.

"Ми поглянули на відмінності у вирубуванні лісів між плантаціями, які мають сертифікати, й тими, які ні, в індонезійській частині Борнео, і великої різниці не побачили", - каже Ерік Мейджаард.

"Я не очікував побачити значної різниці, адже ці ініціативи відносно нові, і треба час, аби покращувати такі практики, а також споживацький попит на нешкідливу для довкілля пальмову олію", - каже він.

Що за нешкідлива для довкілля пальмова олія?

Було багато спроб підвищити попит на такий продукт. Проте нове дослідження каже, що ці зусилля обмежені низьким попитом, труднощами у виробництві і поганим моніторингом і верифікацією такої продукції.

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