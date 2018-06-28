Чорна хна: малюнок на час відпустки, шрами на все життя

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"Я дуже злякалась і не розуміла, що відбувається. Я ніколи не чула про чорну хну".

У 2015 році Мері Бейтс відпочивала у Туреччині. На пляжі їй запропонували зробити мехенді - розпис по тілу з використанням хни. Вона ніколи раніше такого не робила, але зразки їй сподобалися, тож вона попросила намалювати їй на щиколотці малюнок "ловець снів". Їй тоді було 16 років.

"Приблизно через годину я відчула, що щось пішло не так, - розповідає вона на каналі BBC Three. - Всі лінії зробилися рельєфними та продовжували набрякати. Через кілька днів з них почала сочитися рідина, а шкіра навколо - сильно лущитися".

Мері описує реакцію на так звану "чорну хну" - речовину, яка нерідко використовується для розпису тіла, переважно на пляжних курортах. Такий розпис виглядає як тимчасове татуювання, і майстри обіцяють, що за кілька тижнів він зійде. На тілі робляться малюнки густою чорною пастою, за стилем подібні до розпису натуральною коричневою хною.

Однак, на відміну від натуральної хни, чорна хна містить багато хімічної речовини під назвою "парафенілендіамін" (ПФД). ПФД входить до складу деяких фарб для волосся, але в чорній хні його концентрація набагато вища.

Копирайт изображения Mary Bates/BBC Three Image caption Тривалий час на щиколотці Мері Бейтс лишався шрам у формі "ловця снів"

Тисячоліттями люди намагалися виготовити різновид хни темного кольору. У деяких культурах, переважно у Південній Азії, кажуть: чим темніше мехенді нареченої, тим більше вони з майбутнім чоловіком кохають одне одне. Це повір'я - разом із розповідями про наречених настільки закоханих, що фарба на їхніх руках почорніла - підштовхувало художників до спроб відтворити такий ефект. Це, врешті, і призвело - точно не відомо, коли - до появи синтетичної чорної хни з хімічним складом, подібним до складу фарби для волосся.

На відміну від чорної, натуральна хна не містить ПФД; її виготовляють виключно з рослинних інгредієнтів, включно з евкаліптом. Паста, якою малюють по тілу, засихає і відпадає, лишаючи помаранчеві сліди, які за два наступні дні змінюють колір на бордовий. Такою хною розмальовують руки та ноги нареченим, її використовують у релігійних обрядах, а останнім часом ще й малюють гарні "квіткові вінки" жінкам, які втратили волосся від хіміотерапії.

Та оскільки мало хто знає про різницю між коричневою та чорною хною, остання сильно поширилась у курортних містах, особливо на півдні Європи та у Північній Африці.

Не завжди на чорну хну буває така важка шкірна реакція, однак ризик настільки значний, що в ЄС заборонені засоби для шкіри з такою високою концентрацією ПФД.

Мері (нині їй 19) мусила пройти курс лікування стероїдами і змащувати шкіру гелем на основі меду. Понад місяць вона відвідувала щотижневі процедури у лікарні, аж поки її щиколотка остаточно не загоїлася.

"Вона була в жахливому стані, - пригадує Мері. - Навіть лікарі у лікарні хитали головою: м-мм, тут лишаться шрами на все життя! На щастя, вони помилилися - слідів не лишилося".

Копирайт изображения Mary Bates Image caption Мері було лише 16, коли вона зробила те мехенді

Їй справді пощастило. Про подібну, але значно тяжчу ситуацію розповідає Келлі Хаттон - від чорної хни постраждав її семирічний син Алекс. Він досі має шрами на величезній частині руки.

"Це моя провина, - каже Келлі. - Я й не подумала, що Алексу спочатку треба провести тест на маленькій ділянці шкіри. Річ у тім, що його старша сестра Меґан вже робила подібне тату і не мала реакції. Алекс обрав найбільший за площею малюнок - величезного дракона".

У жовтні минулого року родина Хаттон поїхала у Марокко на шкільні канікули; там на пляжі вони й зустріли двох майстринь, які робили розписи чорною хною.

Келлі - власниця приватного дитсадка і проводить там дні розписів хною; тож вона не мала сумнівів, що це безпечно для дітей. Вона нічого не знала про чорну хну, дуже відмінну від натуральної.

Спочатку все було добре. Лише через півтора тижні, коли вони вже повернулися додому в Лафборо, Алекс раптом прокинувся серед ночі, несамовито чухаючи руку.

"Його шкіра вкрилася пухирцями точно по контуру дракона і дуже свербіла, - каже Келлі. - Ми відвели його до лікаря, де йому прописали стероїдний крем".

Копирайт изображения Kelly Hutton/iStock Image caption Алекс досі має на руці шрами у формі дракона

"Крем врешті поміг, і свербіж припинився - але чорна хна залишила на шкірі рубці, які досі не поблякли. Алекс у захваті від того, що має на руці шрами у вигляді дракона. Тільки восьмирічний хлопець може такому тішитись!"

Це було вісім місяців тому, але Келлі досі себе картає - зокрема за те, що не знала про різницю між натуральною хною, як у неї в дитсадку, і чорною хною, якою розмалювали її дітей.

Та навіть знаючи різницю, ви не завжди уникнете біди. Півтора роки тому, відвідуючи фестиваль культури в ОАЕ, 26-річна Діна Стівенс стала жертвою обману: погодилася на тимчасове тату, вважаючи, що для нього використовують коричневу хну.

Діна побачила свою руку у яскравому освітленні вже по завершенні розпису й зрозуміла: це чорна хна.

"Я негайно пішла додому і максимально все відтерла", - каже вона. До кінця того тижня жодної реакції не було, тож я подумала, що все гаразд. Та приблизно через тиждень після розпису я прокинулася о 3 годині ночі, відчуваючи сильний свербіж і чухаючи руку".

Копирайт изображения iStock Image caption Чорна хна набагато темніша від натуральної

Хоча зранку вона першим чином поїхала у лікарню, де отримала стероїдну мазь й антигістамінні пігулки, реакція лише погіршилася.

"Перші чотири тижні я не могла спати, - пригадує вона. - Від тих хімічних речовин я відчувала біль, як від опіку. Я щодня ходила до лікаря на антигістамінні уколи та за гідрокортизоновою маззю. Мені також прописали знеболююче - але нічого не допомагало ні від болю, ні від набряку".

"Лише днів через сорок пекучий біль припинився. Що ж до антигістамінних, я приймала їх п'ять місяців. Я також користувалася приблизно сімома різними кремами від свербежу і для загоєння".

Попри все це лікування, Діна досі має шрами від хни.

Як розповіла нашому кореспонденту дерматолог д-р Анджалі Махто, їй часто доводиться лікувати людей від наслідків мехенді чорною хною - особливо гостів весіль та культурних фестивалів, де шкіру розмальовують особливо густо.

"Одного разу в мене була пацієнтка, яка побувала на весіллі у Сомалі. Там їй на руки нанесли дуже багато хни - це була чорна хна, - каже Анджалі. - Всі розмальовані ділянки шкіри взялися пухирцями".

Вона застерігає, що така хна дуже часто лишає шрами, хоча те, наскільки вони помітні та постійні, залежить від початкової реакції. Як показують дослідження, щонайменше 69% людей матимуть реакцію на чорну хну, якщо лишити її на тілі на 2 години чи більше, що зазвичай і стається при нанесенні "тимчасових тату".

Копирайт изображения iStock Image caption Туристці роблять розпис чорною хною

"Якщо у вас сильний набряк і багато пухирців, то і потім можуть лишитися перманентні відмітини. Може змінитися пігментація, внаслідок чого шкіра на уражених ділянках після лікування стане дуже світлою, - каже вона. - Я часто бачу на шкірі пацієнтів контури давнішніх малюнків чорною хною".

Коли на шкіру потрапляє ПФД у значній концентрації, людина може виробити на нього алергію: чутливість до нього буде постійно збільшуватись, аж поки та людина не зможе навіть фарбувати волосся без сильної реакції.

У 2012 році жінка на ім'я Джулія Маккейб померла після фарбування волосся - хоча користувалася тією ж фарбою безліч разів до того. Розслідування встановило, що за п'ять років до смерті вона їздила у відпустку, де замовляла розпис чорною хною; внаслідок цього у неї виникла алергія. Потім вона регулярно користувалася фарбою для волосся, хоча мала від неї висипи на шкірі. Врешті-решт, фарбування викликало серйозний анафілактичний шок, від якого вона померла.

"Якщо ви думаєте, що постраждали від розпису чорною хною, найкраще звернутися до лікаря якомога раніше, - каже Анджалі. - Вам пропишуть стероїдну мазь, яка зменшить запалення, а за потреби й стероїдні пігулки. А ще краще, звісно, взагалі уникати чорної хни".

Художник мехенді Еш Кумар, чиї роботи можна побачити у боллівудських фільмах і відео кліпах, - один з найгучніших голосів у боротьбі проти чорної хни. Він завжди наголошує, що чорна хна - це підробка, несправжній матеріал. Адже нині люди часто уникають мехенді загалом, боячись реакції, і це його дуже засмучує.

Копирайт изображения Ashitha Nagesh/Wonderful & Strange Image caption Справжні хна радше коричнева, ніж чорна

"Справжня хна цілком безпечна - її використовують уже тисячі років", - говорить він. "Вона містить інгредієнти рослинного походження, зокрема евкаліпт, який охолоджує шкіру. Саме тому жінки роблять мехенді перед весіллям - з терапевтичних причин. Це заспокоює наречену і допомагає їй розслабитися. Це роблять індуїсти, мусульмани, сикхи і навіть деякі єврейські громади. Якщо це справді якісна хна, вона дуже корисна".

Натуральна хна, каже Еш, має характерний запах, тоді як чорна хна зазвичай не пахне.

"Натуральна хна - це коричнева паста; до її аромату входять ноти гвоздики та евкаліпту. Чорна ж хна не має запаху або часом може пахнути парафіном. Приємного запаху ви однозначно не відчуєте".

Він також попереджає, що натуральна хна ніколи-ніколи не береться до шкіри миттєво - це відразу сигналізує про небезпеку.

"Якщо, перебуваючи у відпустці, ви бачите рекламу "тимчасових тату" з яскравими зразками візерунків, спитайте, чи колір проявиться миттєво. Якщо вам скажуть "так", біжіть звідти!"

Майстри, які малюють чорною хною, як правило, не зловмисники; так само як і їхні клієнти, вони часто не знають, наскільки це небезпечно. Проте наслідки для чутливих людей можуть бути величезні - як у Діни, на чиїй шкірі досі лишаються відмітини.

"Це перманентні наслідки - і це жахливо! - каже вона. - Дуже не хочеться, щоб хтось іще постраждав, як я".

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