НеПроґавте: сніг у Карпатах та шок у Німеччині

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В Карпатах раптово випав сніг, Німеччина вилетіла з Чемпіонату світу з футболу, у Львові напали на табір ромів, а Польща змінила скандальний закон - серед найяскравіших тем цього тижня.

Минулий тиждень був трагічним для німецьких футбольних уболівальників. Збірна Німеччини достроково втратила титул чемпіона світу з футболу, несподівано програвши збірній Південній Кореї 0:2. Ми спробували розібратися, чому ж так сталося.

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Ще минулого тижня зірці футболу Дієго Марадоні стало зле під час матчу групового етапу чемпіонату світу між збірними Аргентини та Нігерії.

У ніч на 24 червня у Львові здійснили напад на табір ромів. В результаті загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень. Поліція кваліфікувала напад як умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

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Ми спробували проаналізувати ситуацію з погромами ромських таборів, деталі у матеріалі "Ромська кров: що робити з таборами?".

Також минулого тижня українців здивувала погода - в Карпатах випав сніг. Він засипав туристичний табір з дітьми поблизу курорту Драгобрат, а тому рятувальникам довелося спускати дітей та дорослих вниз.

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Крім того, ми розказали про те, що НБУ більше не карбуватиме монети в 1, 2, 5 та 25 копійок, а також запровадить заокруглення сум у чеку під час розрахунках готівкою.

Прес-секретарку Білого дому Сару Сандерс попросили піти з ресторану через її роботу на президента США Дональда Трампа. У такий спосіб власниця ресторану висловила своє невдоволення адміністрацією президента.

В США триває міграційна криза. Ми пояснили, чому вона виникла і як розвивається. І які рішення прийняв Дональд Трамп, аби її вирішити.

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Також минулого тижня польський Сейм ухвалив поправки до контроверсійного закону про Інститут національної пам'яті. Що саме змінили - читайте в матеріалі "У Польщі змінили скандальний закон: думку Ізраїлю врахували, України - ні".

Вчені продовжують дивувати своїми новими дослідженнями. Виявляється, майже половина жінок у віці від 25 до 34 років не отримують задоволення від сексу.

Також ми опублікували сповідь жінки, яку катували в ДНР.

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Інша жінка розповіла, як "змусила" поліцію знайти вбивцю своєї подруги - через 25 років після злочину.

Читайте також про героя французького руху опору і прихильника екстравагантних розіграшів, льотчика, дипломата, режисера, автора найпопулярнішого у Франції роману, який він написав під невідомим псевдонімом і отримав другу Гонкурівську премію, яку присуджують лише раз. Це - Ромен Гарі, письменник, який обманув усіх.

Ще трохи історії: у блозі "Як Данила Галицького робили "русским князем" почитайте про суперечки між російськими та українськими істориками про "національну приналежність" київських і галицьких князів.

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Ми розповіли про те, як в американському штаті Індіана шестирічна дитина знайшла у дивані Ikea пістолет та вистрілила з нього. Виявилося, що один з покупців сів випробувати меблі в магазині, і в цей час зброя випала на диванну подушку.

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І обов'язково почитайте, як навчитися "активно відпочивати" в нашому матеріалі "Солодке неробство: чому нам слід працювати менше".

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