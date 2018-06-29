Як живеться на 82 британських островах, про які ви не чули

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щодня приплив відрізає Ліндісфарн, також відомий як Святий острів, від решти Великої Британії

"У нас є початкова школа, - каже мешканець острова Ліндісфарн Дік Паттерсон. - Щоправда, в ній лише один учень."

Життя на маленьких, "зовнішніх", островах Великої Британії не завжди легке. Але це не зупиняє людей, котрі вирішили там оселитися.

Служба Ordnance Survey (OS) провела дослідження 82 островів площею понад 5 кв. км кожен, яке показало, що на островах зареєстровано майже 300 тисяч адрес - близько 1% від загальної кількості адрес Великобританії.

Ліндісфарн, що розташований біля узбережжя Нортумберленду, також відомий як Святий острів - завдяки багатій кельтско-християнській історії.

"Мені 74 роки, і я тут живу все життя, - каже Дік Паттерсон в розмові з ВВС. - Я б не проміняв життя тут ні на що".

Копирайт изображения Getty Images Image caption На острові Скай зареєстровані 5 977 адрес, щорічно сюди приїжджають тисячі туристів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майкл Роу, який входить до Шотландського архіпелагу, відомий завдяки своїм червоним кручам і пляжам

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хайлендські корови на острові Малл

Однак життя тут не можна назвати легким.

Ліндісфарн - припливний острів. Вузький перешийок з'єднує його з великою землею, але під час припливу він зникає під водою.

"Ми тут будуємо все наше життя відповідно до розкладу припливів. Перш ніж записатися в поліклініку або вирушити на закупи, ми перевіряємо, коли приплив", - говорить Дік Паттерсон.

"У лютому ми п'ять днів були відрізані від світу. Сніг і лід вкрили перешийок, й ніхто не міг вибратися з острова. Таке траплялося лише двічі на моїй пам'яті!"

Копирайт изображения Getty Images Image caption На острові Скай 10 000 жителів, але усього одна середня школа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Маяк на острові Англсі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Атлантичні тупики на Ансті - найпівнічнішому острові Великої Британії

Експерти служби OS вивчали 82 острови поблизу узбережжя Великої Британії загальною площею понад 11 тисяч квадратних кілометрів.

71 із них, що входить до складу Гібридского, Шетландського й Оркнейського архіпелагів - розташовані біля узбережжя Шотландії, і всього два - біля берегів Уельсу.

Острів Портсі, на якому лежить більша частина міста Портсмут, - один з найбільш густонаселених, тут зареєстровано 74 645 місцевих адрес.

Найпівнічніший з цих островів - Анст, є частиною Шетландського архіпелагу.

На острові 370 будинків, й не всі мешканці знають один одного особисто, але ситуація змінюється.

49-річний Пітер Макларен, котрий перебрався на острів з основної частини Шотландії кілька років тому, каже, що знайомий з більшістю своїх сусідів.

"Тут все спокійно, ми всі один в одного на виду".

Копирайт изображения Jeremy Sutton-Hibbert Image caption Кораблі, затоплені поблизу острова Скапа-Флоу під час Другої світової війни для захисту від висадки ворожого десанту

Копирайт изображения Getty Images Image caption Острів Канві в Ессексі - один з дев'яти досліджених островів поблизу англійського узбережжя

Копирайт изображения Getty Images Image caption Острів Вайт - популярний серед любителів вітрильного спорту

Макларен і його дружина займаються орендою нерухомості на Ансті, але кажуть, що, як і більшості місцевих жителів, їм доводиться працювати в декількох місцях, щоб виживати у віддаленій від решти світу громаді.

"Тут, як і раніше, багато фермерських господарств, але зводити кінці з кінцями важко, - каже він. - Багато хто працює на двох роботах, наприклад, на своїй фермі і в школі, або на поромі".

"Раніше тут була авіабаза, але тепер вона зачинилася".

За словами експертів, складно визначити точне число островів, розкиданих уздовж берегів Великої Британії: через мінливі припливи острови можуть йти під воду або розколюватися на частини. Згідно з дослідженнями OS, їх зараз більше 7 700.

Багато аспектів життя на островах відрізняються, але дещо залишається незмінним. Наприклад, Королівська пошта Великої Британії доправляє листи і посилки у будь-яку, найвіддаленішу точку Сполученого Королівства.

Її представники кажуть, що пошта буде доставлена ​​вчасно за кожною з більш ніж 30 мільйонів адрес у країні. Якщо дозволить погода.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поселення на острові Гірта, покинуте мешканцями у 1930 році

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уламки лайнера "Каталіна", що зазнав аварії над островом Ватерсей у травні 1940 року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тоді як кількість туристів зростає, постійних мешканців островів стає менше

Хоч багато хто готовий іти на жертви за можливість жити на відокремлених островах, все ж останнім часом спостерігається зниження кількості постійних мешканців островів.

П'ять островів - Хірта, Мінгулей, Паббей, Скарп і Тірінсей - взагалі не мають на своїй території постійних адрес, а ще на дев'яти - їх менше десятка.

"Коли я був дитиною, 90% будинків на острові були постійно заселеними", - розповідає Дік Паттерсон з Ліндісфарну.

"Тепер люди живуть постійно лише приблизно у 40% з них, решта - це літні резиденції або другі будинки, які більшу частину часу пустують. Думаю, така ж картина і в більшості віддалених морських містечок".

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