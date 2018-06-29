ЧС-2018: герої та антигерої футбольного турніру

Копирайт изображения Getty Images Image caption Японці отримали винагороду за чемну поведінку - вони пройшли до 1/8 фіналу ЧС-2018 завдяки правилу чесної гри

Для любителів футболу поганою новиною є те, що зіграні вже дві третини матчів на чемпіонаті світу з футболу 2018 року - 48 з 64.

Добра новина полягає в тому, що решта з них не тільки найважливіші, але також можуть бути серед тих, які ще довго згадуватимуть, якщо на турнір повторяться деякі сюрпризи, потрясіння та сенсації групового етапу.

Але якими були найважливіші моменти того, що ми можемо назвати "першою половиною" турніру?

Як японцям віддячили за "хорошу поведінку"

На Чемпіонаті світу з футболу 2018 року жовті картки зробили критерієм для визначення кваліфікації до наступного раунду, якщо команди досягли однакових результатів на полі.

Це надало Японії можливість випередити Сенегал у групі H, аби вийти до 1/8 фіналу.

"Сині самураї" розпочали турнір перемогою над Колумбію та нічиєю 2-2 з Сенегалом, але програли останню гру в групі Польщі (1: 0), що могло залишити Чемпіонат світу без жодної азійської команди.

Але що Японія покаже проти одного з лідерів турніру - збірної Бельгії - цієї неділі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хорватія була однією з трьох команд на цьому чемпіонаті, яка виграла всі матчі на груповому етапі

Уругвай, Бельгія та Хорватія на підйомі

Лише три команди завершили груповий етап з чудовим результатом у три перемоги, і не так багато суперників мріють вступити в боротьбу з ними в 1/8 фіналу.

На чолі з контингентом футболістів з Прем'єр-ліги збірна Бельгії досягла найвищих результатів (дев'ять голів) і виправдала очікування, що вони зможуть пройти далеко в конкурентній боротьбі.

Якщо вони виграють Чемпіонат світу з футболу в Росії, вони зможуть забрати в Уругваю звання найменшої країни, яка колись вигравала трофей, але Луїс Суарес і компанія все ще мають великі шанси після успіхів в групі А, виступ в якій вони завершили перемогою над Росією 3:0.

Що стосується футболістів Хорватії, вони викликали здивування, коли потрапили на вершину складної групи, де були разом з Аргентиною, Нігерією та Ісландією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бразилія - одна з чотирьох південноамериканських команд, які пройшли до 1/8 фіналу

Південноамериканське нашестя

Чотири з п'яти південноамериканських команд, які увійшли до турніру, пройшли груповий етап.

Оскільки Бразилія, Колумбія, Аргентина та Уругвай не зустрічаються одна з одною в 1/8 фіналу, вони потенційно могли б зайняти половину місць у чвертьфіналі на цьому чемпіонаті.

Вони відправили цікаве повідомлення FIFA, у той час, коли провідна футбольна організація обговорює розширення чемпіонату світу до 48 команд і збільшення континентальних квот.

Перу, попри провал спроб потрапити до 1/8 фіналу, змогла завершити виступи перемогою над Австралією в групі С.

Перуанцям взагалі не вдавалося пройти на чемпіонат світу з 1982 року, тоді як Австралія брала участь в останніх трьох турнірах.

Image caption На цьому чемпіонаті світу в 48 матчах забито вже 122 голи

Голів побільшало

Згідно з інформацією FIFA, в 48 матчах групового етапу футболісти забили 112 голи, з середнім показником 2,54 на гру.

Це означає, що нинішній чемпіонат світу - другий за кількістю забитих м'ячів у XXI столітті.

Вболівальники просто сподіваються, що раунди плей-офф та надмірна обережність з результатами не призведуть до меншої кількості голів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виявилося, що "найбільші легені" - в сербів

Чому росіяни так бігали?

Після двох рішучих перемог над Саудівською Аравією та Єгиптом, які відправили російських фанатів на сьоме небо, російська команда опинилася в центрі дискусій. Адже виявилося, що вони пробігли на полі більші відстані, ніж представники всіх інших збірних.

На перший план вийшли останні допінгові скандали, в яких були замішані спортивні організації країни.

Але в кінці групового етапу росіяни фактично залишилися позаду.

Серби посіли перше місце у рейтинг з подоланою відстанню у 339 км, випередивши чемпіонів світу 2014 року німців з 335,59 км.

Прощавай, Африко!

Вперше з 1982 року жодна африканська країна не буде грати на етапах плей-офф на чемпіонаті світу з футболу.

Сенегал, Нігерія, Марокко, Туніс та Єгипет стежитимуть за рештою турніру по телебаченню.

Вибування з чемпіонату найбільше, мабуть, засмутило вболівальників Сенегалу. Їхня команда стала першою в історії, яка не пройшла до 1/8 фіналу через більшу кількість жовтих карток, ніж в суперників.

І це означає, що настав час для африканських футбольних організацій аналізувати, що пішло не так.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Німецька збірна створила багато гольових моментів, але не змогла завершити їх забитими м'ячами

Прокляття переможців

Можна говорити про прокляття переможців, враховуючи, що Німеччина стає четвертим з п'яти чемпіонів світу у ХХІ столітті, які провалилися на наступному турнірі.

Крім того, що німці не змогли замінити ті таланти, які пішли - Філіпа Лама, Бастіана Швайнштайгера та Пера Мертезакера, німці були неймовірно безрезультатними, опинившись перед воротами суперника.

Статистика FIFA показує, що вони мали найбільшу кількість можливостей забити гол серед 32 команд у турнірі (75), але їм вдалося забити лише три голи - а їм забили чотири.

За іронією долі, команда з найменшою кількістю гольових моментів на сьогодні - Росія, але вони успішно скористалися 8 з 18 шансів забити гол.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Збірна Південної Кореї більше всіх порушувала правила

Корейська жорстокість

Попри те, що Південна Корея не змогла пробитися до 1/8 фіналу, корейські футболісти залишають чемпіонат з історичною перемогою над Німеччиною.

Проте вони поїдуть додому ще з не дуже почесним званням "лісорубів".

Корейці порушили правила 63 рази, випередивши марокканців з 62 фолами.

А "найчемнішою" командою виявилися їхні сусіди японці, які порушили правила лише 28 разів і завдяки дотриманню принципів чесної гри потрапили до 1/8 фіналу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи може приналежність Матіаса Весіно до "Інтера" допомогти Уругваю виграти чемпіонат?

Чи вже потрапили Бразилія, Хорватія та Уругвай до фіналу? "Правило Інтера" говорить: так

Якщо ви поглянете на химерну статистику, то так.

З 1982 року в фіналі обов'язково грають гравці з італійського клубу "Інтер" з Мілану.

Цього разу на чемпіонаті залишилися лише три представники клубу - бразильський захисник Жуан Міранда, півзахисник Уругваю Матіас Весіно та хорватський півзахисник Іван Перішич.

Не кажіть, що ми вас не попереджали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Система відеосуддівства VAR є новинкою, що викликала найбільше дискусій на цьому чемпіонаті

Чи впливає система відеосуддівства VAR на суддів?

За даними бразильської газети Folha de S. Paulo, після аналізу 40 матчів ЧС-2018, система відеодопомоги арбітрам (VAR) змінила думку головного арбітра у 9 з 11 випадків, коли він вирішив проконсультуватися з відеозаписами спірних моментів.

У шістьох випадках це призвело до пенальті, які арбітр спочатку не думав призначати.

Інша статистика, яку навела британська газета The Times, говорить, що лише одне з 15 рішень VAR було помилковим, згідно з думкою Міжнародної ради футболу (IFAB), що регулює та змінює правила у футболі.

Ця організація вважає, що призначення Ірану пенальті у ворота збірної Португалії в матчі, що завершився з рахунком 1:1, було помилковим.

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