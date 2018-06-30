Як розумні круки змінюють наші погляди на розвиток інтелекту

Копирайт изображения Sarah Jelbert Image caption Вчені провели експеримент, в рамках якого круки мали дістати м'ясо з торгового апарату за допомогою папірців

У південній частині Тихого океану є острів Нова Каледонія, на якому мешкають настільки талановиті круки, що вчені з усього світу приїжджають спостерігати за ними.

Ці круки здатні виготовляти різні інструменти праці та успішно користуватися ними.

Вони, наприклад, роблять гачки, схожі на ті, якими ловлять рибу.

Ці птахи здатні вирішувати складні завдання. Наприклад, коли потрібно витягнути з отвору в дереві личинку, вони беруть до дзьоба гілочку, заштовхують її в отвір та починають тикати нею личинку. Коли личинці це набридає, вона чіпляється до гілочки, крук витягує її на поверхню та з'їдає.

Нещодавно вчені провели з новокаледонськими круками новий експеримент. Для цих птахів створили імпровізовані торгові автомати, і круки, користуючись ними під час цього експерименту, наочно продемонстрували, як у тварин розвивається інтелект.

Що це за торгові апарати?

Експеримент із цими торговими автоматами був найбільшим в історії досліджень новокаледонських круків.

Вчені створили на острові спеціальний вольєр. Диких круків там утримують всього кілька днів, вони вирішують різні головоломки, після чого їх знову відпускають на волю.

Це дуже цікавий тест, який розробила доктор Сара Джелберт з Кембриджського університету. За її словами, для того, щоб визначити здібності круків, треба бачити, як вони навчаються чомусь новому, чого вони ще не зустріли в природі.

"Зрозуміло, круки на волі не могли знайти шматочки паперу або картону, - каже доктор Джелберт. - Відповідно, ми придумали свого роду торговий автомат. Ворони могли засунути в спеціальний проріз папірець і отримати подарунок - шматок м'яса".

Але спочатку цих птахів слід було навчити, як користуватися торговими автоматами.

"Ми клали папірці зверху на автомат, а м'ясо було заховано всередині. Багато птахів, відчувши запах м'яса, почали рухати папірець дзьобом, і якщо він потрапляв в правильну щілину, то вони отримували м'ясо", - пояснює вчена.

Після того як круки розібралися в принципі роботи торгового автомата, їм стали давати шматочки паперу, які не влізали в щілину. Вчені хотіли побачити, чи здогадаються птахи розірвати папірець на дрібні шматочки, які б пролізли в ці отвори.

"Приблизно половина додумалася до цього самостійно", - говорить доктор Джелберт.

Копирайт изображения Sarah Jelbert

Вчені хотіли дізнатись, чи здатні ворони запам'ятати, в яку саме щілину торгового автомата слід засовувати папірець того чи іншого розміру. Це мало продемонструвати, як саме птахи підходять до вирішення несподіваних для них завдань.

За словами пані Джелберт, успіх експерименту продемонстрував би наявність культури створення знарядь праці.

Кожному з восьми круків надали окремий торговий автомат, який реагував лише на шматок паперу певного розміру.

"Ми хотіли зрозуміти, чи запам'ятають вони, який саме розмір їм необхідний, і чи будуть вони самостійно рвати папір до правильного розміру", - говорить доктор Джелберт.

Птахів ніхто цьому не навчав. Вони мали самостійно запам'ятати, папір якого розміру відповідає якому автомату.

"Ми виявили, що дорослі круки самостійно розрахували необхідні розміри паперу для їхнього торгового автомата", - говорить доктор Джелберт.

Вони - дуже розумні. Але що ще демонструє цей експеримент?

Круків з Нової Каледонії вивчають вже багато років. Вони демонструють початкові етапи запровадження нових знарядь праці.

Професор Крістіан Рутц з університету Сент-Ендрюса каже, що коли він спостерігає, як круки роблять гачки для рибальства, він стає свідком перших кроків на довгому шляху розвитку різних технологій.

За словами доктора Джелберт, круки доводять, що в процесі еволюції розвиток інтелекту може йти різними шляхами.

"Люди схильні слідувати прикладу оточуючих, тому що ми так вчимося один в одного. Відповідно, ми вважаємо, що й інші тварини мають поводити себе так само", - говорить вчена.

Але новокаледонські круки, схоже, не звертають уваги на те, що роблять інші птахи, і не копіюють поведінку, як, наприклад, роблять наші діти.

Копирайт изображения James St Clair Image caption Круки можуть створювати прості знаряддя, за допомогою яких дістають личинок з дерев

"Ми бачимо, що молоді круки, ще майже пташенята, іноді крадуть інструменти дорослих. Так що, можливо, їх цікавить сам інструмент, а не поведінка дорослих. Якщо крук пам'ятає, як саме працює конкретне знаряддя праці, і повторює це, покладаючись лише на свою пам'ять, то, можливо, це відкриває те, як досвід застосування конкретних інструментів розповсюджується в популяції", - говорить пані Джелберт.

Чому це важливо?

Круки з Нової Каледонії не перестають дивувати вчених. Але ці птахи можуть здивувати не тільки завдяки своїй неабиякій здатності вирішувати проблеми, що виникають, та створювати необхідні для цього знаряддя.

Вони також демонструють, що інтелект може розвиватися різними шляхами, а не тільки так, як це сталося у випадку з людиною.

"Круки часто поводяться приблизно так само, як і люди, і хоча у них всього один дзьоб та дві лапи, вони в змозі створювати досить складні інструменти", - говорить доктор Джелберт.

"Це говорить про те, що наш шлях розвитку інтелекту не єдиний правильний", - підсумовує вона.

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