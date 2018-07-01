Президентом Мексики може стати Чавес та Трамп в одній особі

Копирайт изображения AFP Image caption Лівий кандидат Андрес Мануель Лопес Обрадор вже балотувався на посаду президента Мексики в 2006 та 2012 роках, але програв. Цього разу він є лідером перегонів

На виборах президента Мексики, що проходять 1 липня, фаворитом є лівий кандидат на прізвисько Амло.

Його прихильники вірять, що він переможе корупцію та бідність. Противники ж звинувачують його в популізмі, порівнюють з Дональдом Трампом та покійним лідером Венесуели Уго Чавесом. Вони побоюються, що Амло може знищити молоду мексиканську демократію, повідомляє кореспондент BBC News Russian Юрі Вендік.

Амло - це ініціали 64-річного екс-мера мексиканської столиці Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Саме цією абревіатурою-прізвиськом його найчастіше називають мексиканці.

Кандидат від коаліції, до якої входить його власна ліва партія "Рух національного відродження", Лопес Обрадор обіцяє в разі перемоги на виборах зруйнувати те, що він називає "мафіозною державою", перемогти корупцію, а спочатку - різко скоротити зарплати вищим чиновникам.

Опитування показують, що рейтинг Амло коливається в районі 50%, і він легко перемагає трьох інших кандидатів в президенти - тим паче, що вибори президента в Мексиці проходять в один тур.

Президент в Мексиці може обіймати посаду тільки один шестирічний термін, тому нинішній президент Енріке Пенья Ньєто не балотується.

Противники Мануеля Лопеса Обрадора серйозно стурбовані його лівим популізмом та побоюються, що він може завести Мексику туди ж, куди завів Венесуелу покійний Уго Чавес.

Інші порівнюють його з Дональдом Трампом - зокрема, за нелюбов до преси, яка його критикує. Водночас Амло обіцяє "привести до тями" президента США, який обіцяв відгородитися стіною від мексиканських іммігрантів.

"Мене в першу чергу турбує його ставлення до нашої все ще крихкої демократії, - пише в газеті New York Times мексиканський історик та політолог Енріке Краузе. - Якщо пан Лопес Обрадор захоче мобілізувати народ, його уряд може скликати Конституційні збори, анулювати поділ влади, підпорядкувати собі Верховний суд та інші незалежні інститути держави, обмеживши при цьому свободу слова та змусивши замовкнути невдоволених. Мексика може знову стати монархією - месіанською монархією в стилі каудильйо в республіканському одязі".

Амло вже заявив, що не вірить в мексиканську демократію. Його не турбує авторитет такого найважливішого інституту, як вибори, і авторитет центральної виборчої комісії.

У 2006 році, після того як він програв президентські вибори з відривом менш ніж 1%, прихильники Лопес Обрадора, нагадує Краузе, кілька тижнів блокували центральну магістраль в Мехіко і фактично паралізували рух у місті.

Копирайт изображения Reuters Image caption Лопес Обрадор збирає тисяч прихильників на мітингах

У 2012 Лопес Обрадор теж балотувався в президенти - але знову програв.

Верховний суд Амло якось назвав інструментом олігархії. Інтелектуалів та пресу, які його критикують, політик таврує "буржуями" та продажною обслугою мафії при владі.

2000 року президентом Мексики вперше після кількох десятиліть правління Інституційно-революційної партії обрали опозиційного кандидата. Відтоді правляча партія змінюється кожні шість років.

Проте демократичні інститути та поділ влади поки не дуже допомагають Мексиці впоратися з корупцією, бідністю та жахливим рівнем злочинності.

В цілому Мексика - країна не з жебраків, її ВВП на душу населення складав 9,2 тис. доларів у 2017 році. Однак 53 мільйони з майже 125 мільйонів мексиканців живуть за межею бідності, в тому числі майже 10 мільйонів - в умовах крайньої бідності.

У рейтингу сприйняття корупції Transparency International Мексика посідає 135-е місце в світі поряд з Росією, Папуа - Новою Гвінеєю, Киргизстаном та Лаосом.

А найбільш гостра проблема Мексики на даний момент - це просто жахлива кількість вбивств.

Як на війні

За останні 11 років в країні вбили понад 200 тисяч чоловік. У минулому році - 30 тисяч.

За останні півроку, під час передвиборної кампанії, в Мексиці вбили 130 політиків, зокрема, 48 кандидатів на різні посади (1 липня - вибори не тільки президента, а й парламенту, а також інших виборних органів різних рівнів).

Сотні людей зняли свої кандидатури просто через страх за своє життя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мексиканські силовики багато років безуспішно ведуть боротьбу з наркокартелями

При цьому, як відзначають мексиканські експерти, жоден з кандидатів - ані Амло, ані його найближчий суперник - 38-річний політик Рікардо Аная від коаліції "За Мексику разом", ані кандидат від правлячої Інституціонально-революційної партії Хосе Антоніо Меаде, ані колишній губернатор штату Хайме Родрігес - не пропонує ніякої послідовної програми, як впоратися з цим рівнем насильства.