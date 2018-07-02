Як канцлер Австрії створює з ультраправими "популістську вісь" в Європі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Себастіан Курц став наймолодшим канцлером Австрії завдяки антиміграційній платформі

В недавньому інтерв'ю незабаром після прибуття до Берліна Річард Гренелл розповів сайту альтернативних правих Breitbart News, що він є "великим шанувальником" молодого канцлера Австрії від консервативної Народної партії.

Він не єдиний у цьому.

Жорстка антиміграційна позиція Себастіана Курца отримала схвалення виборців Австрії, і зараз він поширює її на європейський рівень.

31-річний канцлер-мілленіал з зализаним назад волоссям та розкішними костюмами, який створив коаліцію з ультраправою партією Свободи, заявив, що боротьба з нелегальною міграцією є пріоритетом президентства Австрії в ЄС, яке розпочалося 1 липня.

Пан Курц хоче змістити увагу з суперечливих проблем переміщення шукачів притулку всередині ЄС на захист зовнішніх кордонів Європи, в чому, як він стверджує, між країнами ЄС існує набагато більше згоди.

Він виступає за створення центрів обробки притулку за межами ЄС та значно жорсткіший мандат для агентства Frontex, що захищає кордони ЄС.

Копирайт изображения EPA Image caption У 2015 році Себастіан Курц розкритикував рішення Ангели Меркель прийняти сотні тисяч біженців

Він став на бік Християнського соціального союзу (ХСС) Баварії, що повстав проти міграційної політики канцлера Німеччини Ангели Меркель, і знайшов союзників у новому популістському уряді Італії.

Пауль Шмідт з Австрійського товариства європейської політики говорить, що жорсткий підхід щодо міграції може ускладнити Австрії головування в Євросоюзі.

"Австрії потрібно буде зробити один крок назад, а не ставити свої власні національні інтереси на порядок денний, - вважає він. - Вони (австрійці - Ред.) мають бути посередниками між різними позиціями".

Під час міграційної кризи 2015-2016 років Австрія прийняла кількість мігрантів, що дорівнює приблизно 1% її населення, але відтоді кількість заяв про надання притулку різко скоротилася.

Це пов'язано, зокрема, із закриттям маршруту з Західних Балкан - і це пан Курц вважає своїм досягненням. Ймовірно, ще більш серйозну роль зіграла угода про біженців, яку канцлер Німеччини Ангела Меркель уклала з Туреччиною в 2016 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тисячі біженців перейшли австрійський кордон в містечку Нікельсдорф у вересні 2015 року

Але, попри різке зменшення кількості шукачів притулку, побоювання щодо напливу мігрантів залишаються широкомасштабними.

У 2015 році багато біженців та мігрантів потрапили до Австрії через невеличке місто Нікельсдорф на угорському кордоні, на шляху до Відня та Німеччини.

У місті сьогодні думки щодо біженців є неоднозначними, однак існує загальна згода про те, що ситуація 2015 року не має повторитися.

"Я думаю, що кожен має право прийти сюди, особливо біженці, але я думаю, що це ніколи не має відбутися знову, як у 2015 році, адже це була дуже неконтрольована імміграція, - каже студентка Ліза. - Це було небезпечно для біженців, це було небезпечно для нас".

Місцевий пенсіонер Вальтер, займає більш жорстку позицію.

"Нікого не можна пускати без контролю, - каже він. - Це закон. Кожен, хто перетинає кордон, має показати свій паспорт".

Популістська "вісь бажаючих"

Лідер ультраправої партії Свободи, віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе, нещодавно відвідав міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який також займає жорстку позицію щодо міграції.

Партія Свободи заявила, що мета візиту полягає у зміцненні "добровільної осі проти нелегальної міграції". Цей вираз використовує і пан Курц.

Відповідаючи на зауваження, що слово "вісь" стосується нацистського альянсу Німеччини та Італії у Другій світовій війні, пан Курц розповів німецьким ЗМІ, що це частина його нормальної лексики. "Я вважаю невдоволення щодо цього дивним", - сказав він.

Антиміграційна політика роками приносила популістським правим партіям успіх на виборах. Але в наші дні деякі експерти вважають, що пан Курц може далеко зайти вправо у своїй грі.

Політичний аналітик Томас Гофер каже, що деякі популістські політики називають пана Курца "свого роду взірцем для ультраправих".

"Жорстка позиція (проти мігрантів - Ред.) є стратегією виграшу, особливо в Австрії. Однак існує ризик ... що пан Курц сприйматиметься як ультраправий політик, яким він ніколи не був", - зазначає він.

"Але, звичайно, займаючи цю жорстку позицію, існує ризик того, що він рухається в ту сторону. І я не впевнений, що це образ, який він дійсно хоче для себе в довгостроковій перспективі", - наголошує пан Гофер.

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