Чому в Афганістані поширені самогубства серед жінок

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тисячі афганських жінок вдаються щороку до суїциду

"Я більше не хотіла жити, тому намагалася себе отруїти".

Джаміла (не справжнє ім'я) намагалася накласти на себе руки після того, як відчула себе покинутою і зрадженою своїм нареченим. Після шестирічних стосунків він вирішив, що не хоче на ній одружуватись, бо дівчина "вже не така молода".

Джамілі - 18 років, її сім'я домовилася про заручини, коли їй було всього 12.

Дівчину привезла ​​до лікарні афганського міста Герат матір, де останній місяць її лікували від отруєння.

Джаміла - одна з тисяч афганських жінок, які намагаються себе вбити.

За даними афганської незалежної комісії з прав людини, близько трьох тисяч афганців щорічно намагаються накласти на себе руки. Більша половина спроб суїциду припадає на провінцію Герат.

За словами працівників охорони здоров'я цієї місцевості, лише у 2017 році зафіксували 1800 спроб самогубства. З них - 1400 скоїли жінки і 35 вдалося досягти цілі.

Ця цифра майже вдвічі вища, ніж попереднього року, коли зареєстрували близько 1000 спроб суїциду.

В цілому у світі спостерігають більшу кількість самогубств серед чоловіків, ніж серед жінок. Однак в Афганістані 80% припадає на жінок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки в Афганістані набагато частіше скоюють самогубства, ніж чоловіки

Афганська комісія з прав людини попереджає, що ці цифри можуть зрости, оскільки багато хто не повідомляє органам влади про суїциди з різних причин.

Люди в релігійних сільських районах приховуть самогубства в родині, адже вони вважаються це ганебним явищем, яке не відповідає ісламу.

Що стосується причин високого показника суїцидів, то називають кілька.

Гава Алам Нурістані з афганської комісії з прав людини вважає, що причини - "від проблем з психічним здоров'ям та домашнім насиллям до примусових шлюбів інших соціальних проблем, з якими все частіше стикаються жінки".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Афганські жінки вважають, що бідність, брак прав та можливостей для працевлаштування є найбільшими їхніми проблемами

Для багатьох людей життя в Афганістані надзвичайно складне, особливо для жінок.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що понад мільйон афганців страждають від депресивних розладів. А враховуючи те, що в країні вже 40 років триває збройний конфлікт, це число може бути набагато більшим.

В цій країні широко поширене насильство щодо жінок. За оцінками Фонду народонаселення ООН, 87% афганських жінок стали жертвами принаймні однієї форми фізичного, сексуального або психологічного насильства, а 62% зазнали численних форм зловживань.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами ЮНІСЕФ, третина жінок в Афганістані одружуються до свого 18-річчя

Однією з причин, чому жінки вдаються до спроби самогубства, називають примусові шлюби.

Згідно з даними ЮНІСЕФ, третина афганських дівчат одружуються до 18-річного віку.

Жінки називають бідність та брак можливостей працевлаштуватись одними з найбільших своїх проблем, свідчать дані опитування Азіатського фонду у 2017 році.

Небезпечні речовини

Всесвітня організація охорони здоров'я також встановила зв'язок між легким доступом до отрути та зростанням суїцидів.

В Афганістані існує проблема легкої доступності отруйних речовин.

"За останні кілька років людям стало легше завозити ліки та інші речовини", - заявив BBC представник госпіталю в Гераті Мухаммед Рафік Ширазі.

"Минулого року ми попросили відповідні організації вжити заходів для запобігання доступності небезпечних речовин".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Медики кажуть про необхідність прийняття національної стратегії запобігання самогубств

Медики в Гераті говорять, що рівень суїцидів не зменшиться, поки не буде розроблено належної стратегії запобігання самогубствам.

Дехто з лікарів, як от Набіль Факір'яр, вважають, що потрібно на державному рівні визначити мотиви та причини, які супроводжують жіночі самогубства. Це важливо для того, аби ефективно боротися з кризою психічного здоров'я.

Афганські службовці в галузі охорони здоров'я в Кабулі заявили, що вони окреслили план з профілактики, який передбачає надання доступу до терапевтичних центрів для тих, хто має проблеми з психічним здоров'ям.

А Міністерство охорони здоров'я заявило, що збирає дані для розробки відповідного плану дій.

Наступним завданням для комісії з прав людини, на думку пані Нурістані, має стати "розширення інформаційної кампанії в сільській місцевості країни, аби люди знали, як і де можна отримати допомогу".

За її словами, треба, аби люди усвідомили існування способів боротьби зі зловживаннями, які можуть підштовхнути жінок до самогубства.

Більшість таких зловживань відбувається у віддалених районах, де людям не вистачає знань про законодавство.

"Щоб вирішити цю кризу з самогубствами або, принаймні, зменшити її кількість, ми повинні працювати разом".

Валерія Перассо, кореспондент BBC World Service з соціальних питань, кореспондент BBC в Гераті Мухаммед Казізада.

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