Чому в Афганістані поширені самогубства серед жінок
"Я більше не хотіла жити, тому намагалася себе отруїти".
Джаміла (не справжнє ім'я) намагалася накласти на себе руки після того, як відчула себе покинутою і зрадженою своїм нареченим. Після шестирічних стосунків він вирішив, що не хоче на ній одружуватись, бо дівчина "вже не така молода".
Джамілі - 18 років, її сім'я домовилася про заручини, коли їй було всього 12.
Дівчину привезла до лікарні афганського міста Герат матір, де останній місяць її лікували від отруєння.
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Джаміла - одна з тисяч афганських жінок, які намагаються себе вбити.
За даними афганської незалежної комісії з прав людини, близько трьох тисяч афганців щорічно намагаються накласти на себе руки. Більша половина спроб суїциду припадає на провінцію Герат.
За словами працівників охорони здоров'я цієї місцевості, лише у 2017 році зафіксували 1800 спроб самогубства. З них - 1400 скоїли жінки і 35 вдалося досягти цілі.
Ця цифра майже вдвічі вища, ніж попереднього року, коли зареєстрували близько 1000 спроб суїциду.
В цілому у світі спостерігають більшу кількість самогубств серед чоловіків, ніж серед жінок. Однак в Афганістані 80% припадає на жінок.
Афганська комісія з прав людини попереджає, що ці цифри можуть зрости, оскільки багато хто не повідомляє органам влади про суїциди з різних причин.
Люди в релігійних сільських районах приховуть самогубства в родині, адже вони вважаються це ганебним явищем, яке не відповідає ісламу.
Що стосується причин високого показника суїцидів, то називають кілька.
Гава Алам Нурістані з афганської комісії з прав людини вважає, що причини - "від проблем з психічним здоров'ям та домашнім насиллям до примусових шлюбів інших соціальних проблем, з якими все частіше стикаються жінки".
Для багатьох людей життя в Афганістані надзвичайно складне, особливо для жінок.
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що понад мільйон афганців страждають від депресивних розладів. А враховуючи те, що в країні вже 40 років триває збройний конфлікт, це число може бути набагато більшим.
В цій країні широко поширене насильство щодо жінок. За оцінками Фонду народонаселення ООН, 87% афганських жінок стали жертвами принаймні однієї форми фізичного, сексуального або психологічного насильства, а 62% зазнали численних форм зловживань.
Однією з причин, чому жінки вдаються до спроби самогубства, називають примусові шлюби.
Згідно з даними ЮНІСЕФ, третина афганських дівчат одружуються до 18-річного віку.
Жінки називають бідність та брак можливостей працевлаштуватись одними з найбільших своїх проблем, свідчать дані опитування Азіатського фонду у 2017 році.
Небезпечні речовини
Всесвітня організація охорони здоров'я також встановила зв'язок між легким доступом до отрути та зростанням суїцидів.
В Афганістані існує проблема легкої доступності отруйних речовин.
"За останні кілька років людям стало легше завозити ліки та інші речовини", - заявив BBC представник госпіталю в Гераті Мухаммед Рафік Ширазі.
"Минулого року ми попросили відповідні організації вжити заходів для запобігання доступності небезпечних речовин".
Медики в Гераті говорять, що рівень суїцидів не зменшиться, поки не буде розроблено належної стратегії запобігання самогубствам.
Дехто з лікарів, як от Набіль Факір'яр, вважають, що потрібно на державному рівні визначити мотиви та причини, які супроводжують жіночі самогубства. Це важливо для того, аби ефективно боротися з кризою психічного здоров'я.
Афганські службовці в галузі охорони здоров'я в Кабулі заявили, що вони окреслили план з профілактики, який передбачає надання доступу до терапевтичних центрів для тих, хто має проблеми з психічним здоров'ям.
А Міністерство охорони здоров'я заявило, що збирає дані для розробки відповідного плану дій.
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Наступним завданням для комісії з прав людини, на думку пані Нурістані, має стати "розширення інформаційної кампанії в сільській місцевості країни, аби люди знали, як і де можна отримати допомогу".
За її словами, треба, аби люди усвідомили існування способів боротьби зі зловживаннями, які можуть підштовхнути жінок до самогубства.
Більшість таких зловживань відбувається у віддалених районах, де людям не вистачає знань про законодавство.
"Щоб вирішити цю кризу з самогубствами або, принаймні, зменшити її кількість, ми повинні працювати разом".
Валерія Перассо, кореспондент BBC World Service з соціальних питань, кореспондент BBC в Гераті Мухаммед Казізада.
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