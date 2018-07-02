Плач на пасіках: як вмирають українські бджоли

Упродовж останніх років у США, Великій Британії, країнах ЄС масово гинули бджоли. Цьогоріч таке трапилося й в Україні.

За даними прокуратури, за один місяць лише в Криворізькому районі Дніпропетровської області постраждали півтори тисячі бджолиних сімей. Бджолярі кажуть, що реальні цифри в кілька разів вищі.

ЄС нещодавно заборонив у себе найбільш токсичні хімікати для обробки полів. Пасічники бачать причину загибелі комах саме в них.

Проте це не єдиний фактор: бджоли можуть гинути від різних захворювань, під впливом кліщів, грибків. Отже, потрібне незалежне повноцінне розслідування за участі експертів, а його досі в Україні бракує.

У Криворізькому районі в зв'язку з мором бджіл відкрили кримінальне провадження.

BBC News Україна побувала на пасіках, незвично тихих у розпал літа.

Відео Жанни Безп'ятчук та Олександра Попенка.