ВВС Україна шукає продюсера відео для сайту
- 2 липня 2018
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ВВС Україна оголошує конкурс на посаду журналіста - продюсера цифрового відео.
До обов'язків продюсера належатиме виготовлення україномовного відеоконтенту для нашого сайту і соцмереж.
Охочі приєднатися до команди ВВС Україна в Києві мають подати резюме до 12 липня 2018 року.
ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, які будуть запрошені на співбесіду.
Детальніше дізнатися про вакансію та подати своє резюме можна тут.