ВВС Україна шукає продюсера відео для сайту

ВВС Україна оголошує конкурс на посаду журналіста - продюсера цифрового відео.

До обов'язків продюсера належатиме виготовлення україномовного відеоконтенту для нашого сайту і соцмереж.

Охочі приєднатися до команди ВВС Україна в Києві мають подати резюме до 12 липня 2018 року.

ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, які будуть запрошені на співбесіду.

Детальніше дізнатися про вакансію та подати своє резюме можна тут.