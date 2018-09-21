Віталій Масол: прем'єр, якого усунули студенти

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Народний депутат України Віталій Масол у залі засідань Верховної Ради України, червень 1994 року. Тоді ж він вдруге став прем'єр-міністром

У п'ятницю на 90-у році життя помер екс-прем'єр України Віталій Масол. Про це повідомив заступник голови Чернігівської обласної ради Арсен Дідур.

Віталій Масол працював головою українського уряду в останні роки існування УРСР - у 1987-1990-х. Він пішов з посади після протестів студентства, так званої Революції на граніті.

Однак на посаду прем'єра Віталій Масол повернувся ще раз - у 1994 році. Його призначив тодішній президент Леонід Кравчук, а звільнив вже у 1995-му новообраний глава держави Леонід Кучма.

Фактично, перше прем'єрство Масола припало на період так званої "перебудови" і гласності, оголошеної лідером СРСР Михайлом Горбачовим.

На граніті

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Студентське голодування, 1990 рік

Студенти, які у жовтні 1990 року голодували у центрі столиці, на площі Жовтневої революції (тепер - Майдан Незалежності), висунули кілька вимог до влади: непідписання нового союзного договору, переобрання Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року, повернення українських солдатів на територію України для подальшої строкової служби, націоналізація майна КПУ та комсомолу, а також відставка прем'єра Віталія Масола.

Тодішній голова Верховної Ради Леонід Кравчук вступив у переговори із студентами і демонстрував готовність виконати їхні вимоги. Але, як вважали протестувальники, на поступки влада йшла неохоче.

Після двох тижнів протестів нічого не змінилося. Натомість, до 160 студентів, які голодували в центрі Києва, приєднувалися депутати парламенту, а акції протесту ширилися серед студентства усією країною.

Зрештою, депутати ухвалили низку постанов на виконання вимог студентів, окрім однієї - не погодилися на розпуск парламенту і призначення нових виборів. Парламентарі вирішили спочатку провести референдум про довіру Верховній Раді, але цього так і не сталося.

А Віталій Масол під тиском оголосив про відставку.

Він досить швидко став депутатом Верховної Ради, обравшись в одному із виборчих округів.

"Ми ж і не протестували тоді проти Масола. - пояснював один із лідерів голодування Олесь Доній у 2008 році. - Акція замислювалася для того, щоб були перевибори Верховної Ради України і для того, щоб усунути комуністичну номенклатуру. А Масол був гвинтиком, якого ця номенклатура здала, наче кістку собаці. Він був символом влади і саме тому повинен був бути замінений. Жодної персональної претензії до нього, зрозуміло ж, студенти не мали".

Найкоротший термін прем'єрства-2

Вдруге на посаді прем'єра Віталій Масол пробув найменше з усіх голів уряду незалежної України. Його призначили напередодні президентських виборів 1994-го, а невдовзі після того, як обрали президентом Леоніда Кучму - він написав заяву про відставку, "у зв'язку із виходом на пенсію".

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Віталій Масол під час візиту до Києва прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер, 1990 рік

Причиною швидкої відставки Масола називали неможливість порозумітися із Леонідом Кучмою, який мав прогресивніші погляди в економіці.

Вважалося, що Віталій Масол лишився прихильником соціалістичних, антиринкових поглядів.

Маючи значні повноваження, новий президент Кучма увів в уряд Масола Євгена Марчука, Віктора Пинзеника, Валерія Пустовойтенка. Згодом саме Євген Марчук став головою Кабміну.

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Після виходу на пенсію Віталій Масол вів тихе життя, хоча й відвідував публічні заходи як гість.

Проте він опинився у центрі скандалу після того, як журналістка одного з видань взяла у нього інтерв'ю й у Facebook оприлюднила деякі висловлювання Віталія Масола. Було це у 2013-му.

Вона, зокрема, писала, що екс-прем'єр висловив припущення, що до вбивства донецького бізнесмена Євгена Щербаня на початку 90-х причетний Віктор Янукович, а до загибелі колишнього голови Нацбанку Вадима Гетьмана - Віктор Ющенко.

Це інтерв'ю з'явилося, але без згадки про ці вбивства.

Сам Віталій Масол категорично заперечив наведені висловлювання.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Одна з останніх появ на публіці - під час відкриття меморіальної дошки Щербицькому в Києві, 2013 рік

Він шкодував за розпадом СРСР - казав, що Михайло Горбачов розвалив потужну країну й мав би бути за це покараний.

Не менш критично він відгукувався про президентів незалежної України, бо вважав, що усі, хто при владі, насамперед думають, як "покласти грошей собі у кишеню".