Океан - наша домівка: яхтсмени збирають флот для порятунку морів

Копирайт изображения sailinggiventime.com Image caption В океані плавають приблизно 4000 яхт, на яких можна жити довгий період та робити наукові дослідження

"Якби ви відкрили свої фіранки вранці та виявили, що траву на ганку спалили, хтось скинув у вашому саду купу сміття, а тварини їли його - ви б засмутилися, а це саме те, що відбувається в океанах", - каже Сара Ла Грю.

"Коралові рифи висихають (через підвищення рівня кислотності океану внаслідок потепління - Ред.), на пляжах лежить сміття, а тварини їдять його і заплутуються в ньому. Проте ми взагалі багато його не бачимо, тому що воно в океанах. Якщо не бачимо, то й не помічаємо", - додає вона.

Сара - яхтсменка, яка живе на борту свого човна і збирається вирушати у світову подорож з науковою метою.

Вона та її чоловік, Конор, горять ідеєю організувати однодумців-моряків у своєрідний дослідницький флот, аби вирішити деякі з найбільших проблем, що стоять перед нашими морями.

Їхній проект - як і їхнє 12-метрове судно - називається Given Time.

Ідея полягає у створенні спільноти човнів, які можуть збирати дані та проводити прості експерименти, і все це - на прохання вчених.

Частина цієї інформації - температура води, солоність та мутність - можуть бути використані для перевірки вірності океанографічних моделей та супутникових спостережень. Інші дані, такі як зразки тканини риб, можуть допомогти зрозуміти ситуацію зі здоров'ям тварин та характеристиками води, в якій вони живуть.

Дослідження відвіданих під час плавань ділянок складатиме "базові показники", з використанням яких можна буде оцінити зміни у майбутньому.

Відкритий для приєднання науковий проект Сари та Конора матиме свій сайт та додаток.

"Пробні човни" залучаються до випробування базової програми дослідження. Ідея полягає в тому, щоб вони потім ділилися досвідом з іншими моряками.

Копирайт изображения sailinggiventime.com Image caption Сара та Конор мають намір допомогати науковцям в їхніх дослідженннях

"Зараз існує приблизно 4000 човнів, на яких можна жити протягом довгого часу і які курсують по всьому світу", - говорить Конор.

"Це окремі люди, родини, групи друзів, вони зробили океани своїм будинком, і вони хочуть доглядати за ними і бути залученими. Ці човни все частіше пливуть до деяких дійсно цікавих місць - навіть у полярні широти, до Антарктиди чи північно-західного морського шляху, що пов'язує Атлантичний океан з Тихим. Це місця, куди професійні дослідницькі судна часто не можуть їхати, тому ми є фантастичним допоміжним ресурсом", - пояснює він.

Given Time отримує завдання від наукових радників, таких як доктор Стів Сімпсон з Ексетерського університету.

Він передбачає, що вчені будуть підключатися та використовувати можливості спільноти, сформованої власниками човнів, для досліджень у своїх галузях.

Можливо, ці вчені мають новий пристрій, який вони захочуть випробувати, або захочуть отримати нові дані.

Спільнота яхтсменів може допомогти зробити це швидко та дешево.

"Для нас тривалість доставки - це найдорожча річ і це обмежує те, що ми можемо робити, - пояснює пан Сімпсон. - І все ж, щоб зрозуміти океани, нам дійсно потрібно велике просторове покриття для нашого збору даних, і нам потрібно це робити послідовно тривалий період часу"

"Таким чином, можливість працювати з людьми, для яких океан є домівкою, аби збирати ці глобальні набори даних, які накопичуватимуться з року в рік - це дуже цікава перспектива", - додає він.

Копирайт изображения sailinggiventime.com Image caption Вже зараз проект Given Time збирає човни однодумців

Пан Сімпсон безпосередньо хоче використати човни зі спільноти в рамках свого дослідження акустики океану.

Його цікавить збір даних про підводні звуки, аби допомогти зрозуміти, що відбувається з живими організмами в океанах, і як впливає на навколишнє середовище шуми, що виникають внаслідок людської діяльності.

Яхти пливуть безшумно, що робить набагато простіше записувати та інтерпретувати звукове середовище за допомогою гідрофонів.

"Одна з реальних цінностей тривалого збору даних, які можуть здійснювати ці мандрівні човни - це те, що ми побачимо історії успіху", - говорить пан Сімпсон.

"Приклад: очищення пляжів на берегах Великої Британії продемонструвало вплив 5-фунтового збору за використання пластикових пакетів. Відтоді, як збір запровадили, відбулося скорочення на 40% кількості пластикових пакетів, знайдених на пляжах. І ви знаєте це тільки тому, що багато людей збирають цю інформацію. Це допомагає зміцнити політику", - пояснює він.

Хочете отримувати історії звідусіль у месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.