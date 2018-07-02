"Список 23": кого Київ готовий видати Росії в обмін на Сенцова

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція у польському Кракові з вимогою звільнити Олега Сенцова. Режисер голодує вже 50-й день.

Представниця України у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко оприлюднила список з 23 осіб, яких Київ готовий передати Росії в обмін на звільнення українців, що перебувають за гратами в Росії, в Криму та на Донбасі.

Ірина Геращенко назвала його фігурантів "громадянами Російської Федерації, або засудженими за підготовку терактів..., або за участь у військових діях на Донбасі". Також, за її словами, у список потрапили і ті, чиї справи все ще розглядаються.

Раніше пані Геращенко заявляла, що цей список був переданий представникам Росії у контактній групі приблизно два місяці тому, проте ніякої виразної реакції на нього українська сторона не отримувала.

Лише 2 липня заступник голови комітету російської Ради Федерації з оборони та безпеки Олексій Кондратьєв припустив, що Олег Сенцов справді може потрапити до списків на обмін, адже "його прізвище, як і раніше актуальне".

А на початку червня заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявляв, що у Москві не отримували офіційного звернення про обмін 23 засуджених росіян на українських громадян.

До недавнього часу Київ не розголошував зміст "списку 23", проте у понеділок Ірина Геращенко перерахувала журналістам його фігурантів, обмовившись, що отримала на це "дозвіл компетентних структур".

За її словами, Київ розраховує, що в обмін Росія звільнить "українців [Олега] Сенцова, [Олександра] Кольченка, [Романа] Сущенка, [Павла] Гриба, [Володимира] Балуха, [Артура] Панова, наших хлопців, утримуваних на окупованому Донбасі ".

BBC News коротко розповідає, що відомо про фігурантів "списку 23".

Фігуранти списку

Віктор Агєєв - колишній російський військовослужбовець, який проживав у Алтайському краї. Воював в "армії" самопроголошеної "Луганській народної республіки". У червні 2017 року потрапив в полон; українські силовики тоді повідомляли про полонення кадрового російського військового.

Копирайт изображения СБУ Image caption Військовий білет Віктора Агеєва

Матір Агєєва зверталася до Володимира Путіна, Дональда Трампа, лідерів країн "нормандської четвірки" з проханням посприяти звільненню її сина. Український суд засудив Агєєва до десяти років позбавлення волі за участь у терористичній організації.

Олександр Баранов - колишній український військовий, служив у Криму, після анексії півострова змінив громадянство і прийняв присягу на вірність Росії.

Восени 2016 року разом з товаришем по службі Максимом Одинцовим (також фігурує у "списку 23") був затриманий на кордоні Херсонської області та Криму. Пізніше - засуджений до 13 років позбавлення волі за дезертирство і державну зраду.

Олександр Валехідіс - народився у Львові, довго жив у Мурманську, там отримав російське громадянство, працював у структурах тамтешнього МВС. Після виходу на пенсію переїхав до Севастополя, але займався бізнесом і в рідному Львові.

Влітку 2014 року він був затриманий у Львові за звинуваченням у шпигунстві: Валехідіс нібито намагався з'ясувати, скільки співробітників Служби безпеки України і хто саме буде відправлений у зону бойових дій на сході України.

Валехідіс засуджений українським судом до 10 років позбавлення волі. У 2016 році губернатор Севастополя Сергій Меняйло заявляв, що особисто попросить Володимира Путіна посприяти звільненню Валехідіса.

В'ячеслав Висоцький - за даними активістки Вікторії Шилової, яка симпатизує самопроголошеним республікам Донбасу, 72-річного Висоцького затримали на кордоні України і Росії, а пізніше засудили до 12 років позбавлення волі.

Руслан Гаджиєв - уродженець Адигеї, як танкіст брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні невизнаних "республік". Потрапив у полон в січні 2015 року, був звинувачений у знищенні українського танка в боях під Дебальцевим. На допитах заявляв, що у Росії його затримали за викрадення автомобіля, але замість тюремного строку запропонували поїхати на Донбас. Засуджений українським судом до 15 років позбавлення волі.

Валерій Ґратов - колишній охоронець президента невизнаного Придністров'я Ігоря Смирнова, військовий інструктор у самопроголошених "республіках" Донбасу. Був затриманий у липні 2017 року за спробу покинути Україну з підробленим паспортом. За даними українських спецслужб, його збиралися призначити заступником міністра держбезпеки Придністров'я.

Владислав Гречин - затриманий у березні 2016 року. СБУ називає його членом диверсійної групи з "ЛНР", яка планувала здійснити ряд вибухів в Одеській області.

Олег Даронін - розвідник "козачого полку ЛНР", потрапив у полон в липні 2015 року. Пізніше засуджений до 12,5 років позбавлення волі.

Валерій Іванов - приїхав на Донбас з Архангельська, як доброволець записався в "армію ЛНР". Потрапив у полон в серпні 2015 року.

Ігор Кімаковський - уродженець Підмосков'я, за повідомленнями медіа, є колишнім директором Центру інформаційних технологій Санкт-Петербурзького державного аграрного університету, в минулому нібито організовував "військово-патріотичні кроси".

Після приїзду на Донбас був радником "мера" Дебальцевого, що знаходиться під контролем "ДНР". За деякими даними, у червні 2015 року, прямуючи на відпочинок на Азовське море, помилково виїхав на український блокпост і пред'явив посвідчення снайпера "ДНР".

СБУ називає Кімаковського "агентом ФСБ". За час перебування в ув'язненні двічі оголошував голодування.

Ольга Коваліс - за версією СБУ, шпигунка, "збирала військову інформацію для "ДНР". Вона нібито формувала мережу інформаторів й коректувальників на українській території. У квітні 2015 року була затримана на блокпосту Збройних сил України поблизу Маріуполя разом з чоловіком Павлом Черних, що також фігурує в "списку 23".

Василь Кусакін - уродженець Якутії, приїхав на Донбасу добровольцем. Воював у підрозділі "військової розвідки ДНР". Засуджений українським судом до восьми років позбавлення волі.

Владислав Макаров - затриманий СБУ у березні 2014 року по звинуваченню у зборі та передачі російським спецслужбам секретної інформації про новітню розробку українського оборонпрому - керований артилерійський снаряд "Квітник". Український суд засудив Макарова до дев'яти років позбавлення волі. Сам обвинувачений на суді запевняв, що документи на "Квітник" йому підкинули.

Євген Мефьодов - активіст одеського Антимайдана, учасник подій 2 травня 2014 року, що закінчилися пожежею в одеському Будинку профспілок. Український суд виправдав його по справі щодо масових заворушень, проте після чого був одразу ж затриманий за організацію навесні 2014 року автопробігу під проросійськими гаслами та звинувачений у посяганні на територіальну цілісність України.

Максим Одинцов - колишній український військовий, служив у Криму, після анексії півострова змінив громадянство і прийняв присягу на вірність Росії. Восени 2016 року разом з товаришем по службі Олександром Барановим (також фігурує в "списку 23") був затриманий на кордоні Херсонської області та Криму. Пізніше - засуджений до 14 років позбавлення волі за дезертирство і державну зраду.

Олексій Седіков - уродженець Северодвінська Архангельської області, доброволець збройних формувань "ЛНР". Потрапив у полон в липні 2016 року. Є відомості про важкий стан його здоров'я - наслідки кількох поранень ноги, отриманих в бою, коли він потрапив в полон. Український суд засудив Седвкова до 11 років позбавлення волі.

Денис Сидоров - уродженець Москви, учасник бойових дій в Чечні. У вересні 2016 року Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про те, що Сидоров добровільно здався у полон українським силовикам в передмісті Горлівки й надав їм інформацію про участь кадрових військових РФ в бойових діях на Донбасі, назвавши при цьому прізвища старших офіцерів.

Максим Сливка - затриманий у вересні 2015 року в Києві і звинувачений в підготовці теракту.

Павло Черних - за версією СБУ, шпигун, "який збирав військову інформацію для ДНР": він нібито формував мережу інформаторів і коректувальників на українській території. У квітні 2015 року був затриманий на блокпосту збройних сил України поблизу Маріуполя разом з дружиною Ольгою Коваліс, що також фігурує в "списку 23".

Лариса Чубарова - активістка харківського Антимайдана, за версією СБУ - координувала дії диверсійних груп у Харкові. Після початку бойових дій на Донбасі переїхала на непідконтрольну уряду територію, де, за словами бійця ЗСУ Максима Яроша, особисто катувала і навіть розстрілювала полонених українських військових.

Фігурує в українських ЗМІ під позивним "Тереза". Засуджена українським судом до 12 років позбавлення волі. ЗМІ писали про важкий стан її здоров'я. Росія, за словами адвоката Чубарової, не цікавиться її станом, адже не визнає її російське громадянство.

Євген Шаталов - уродженець Краснодарського краю, за його власними словами, в Донецьк переїхав ще до початку конфлікту "шукати своє життя". Там ймовірно працював вантажником. У 2015 році через скрутне матеріальне становище записався в "армію ДНР". Пізніше він нібито залишив її ряди і в січні 2017 року поїхав до дівчини в Маріуполь. По дорозі його затримали українські силовики.

Сергій Єгоров - інформації немає.

Анатолій Бусигін - інформації немає.

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