Жінки в армії: як це роблять фіни?

Копирайт изображения Finnish Defence Forces Image caption Жінки як Саара Пійтулайнен (ліворуч) і Алексіана Гайдіат (праворуч) складають невеликий відсоток фінських призовників

"Я давно вирішила, що хочу служити в армії, - каже Саара Пійтулайнен, 22-річна військовослужбовець. - Мій батько був миротворцем, і це те, чим я сама хочу займатися".

Вона потрапила туди, куди треба. У гарнізоні Хуовінрінне в муніципалітеті Сякюля на заході Фінляндії фінські миротворці тренуються перед тим, як виїхати у кризовий район. Зараз вона тренується стати унтер-офіцером.

Фінські жінки почали служити в армії незадовго до народження Саари, а цього року до фінського війська подалися рекордні 1,5 тисячі жінок. Через кілька днів Саару підвищать до капрала.

Водночас цього року уперше із 1995 року, коли жінкам дозволили служити в армії, у фінському уряді заговорили про те, щоб тимчасово їх звідти виключити, аби скоротити витрати.

"Нам потрібно десь знайти заощадження", - заявив міністр оборони Юссі Нііністьо. Через кілька днів після напружених обговорень міністр відкинув цю ідею, заявивши, що сам не був її прихильником.

Чи мають жінки служити?

Та ця недовговічна пропозиція пролила світло на те, які різні ролі чоловіки і жінки все ще відіграють у цій країні. У Фінляндії чоловіки у віці від 18 років мають пройти однорічну військову або цивільну службу, тоді як жінки можуть зробити це на власний вибір.

Багато хто почав задаватися питанням, чи варто жінкам добровільно служити в армії і чи правильна це модель для війська.

"Одна із найкращих речей щодо жінок у збройних силах - це їхня вмотивованість, - каже 21-річна Алексіана Ґаудіат. - Думаю, жінки-лідерки в армії дуже здібні".

Алексіана - товаришка по службі Саари. Обидві вони виступають проти нещодавньої ідеї міністра виключити жінок зі служби.

"Я думала про офіцерську підготовку відколи прийшла до війська", - каже Алексіана.

У цивільному житті обидві жінки працювали ресторанними шеф-поварами. І служба у війську, і робота в ресторані вимагають дисципліни і уміння витримувати тиск.

"У ресторанному світі існує жорстка ієрархія, тож я здогадувалася, як це - бути в армії", - каже Саара.

П'ять фактів про жінок у фінському війську:

Добровільна служба для жінок у Фінляндії з'явилася у 1995 році;

Того ж року до армії подалися 795 жінок - відібрали лише 25 із них;

Цього року кількість заявок побила рекорд - 1500. Більшість із цих жінок прийняли;

В середньому жінки складають 2,5% фінських новобранців;

Від 60% до 70% жінок у армії проходять офіцерську підготовку.

Чи змінив Фінляндію рух #MeToo?

Як і деінде у світі, рух #MeToo викрив приховану проблему сексуальних домагань у фінському суспільстві.

За даними опитування міністерства охорони здоров'я, більш як половина жінок у віці до 35 років зазнавали якоїсь із форм сексуальних домагань.

У фінському війську ця цифра удвічі менша, хоч половина жінок-військовослужбовців повідомляли про дискримінацію, свідчить опитування Спілки призовників Фінляндії.

Водночас ці обидва опитування проводилися ще до того, як рух #MeToo набув охоплення. У Фінляндії він мав доволі видимий ефект.

"Я нервувалася до того, як приєднатися до війська, бо багато читала в інтернеті про ставлення до жінок у збройних силах, - зізнається Алексіана. - Та моя думка радикально змінилася, коли я сюди прийшла. Я не бачила жодної дискримінації щодо себе".

"Іноді ми маршируємо довгі дистанції із великими наплічниками за спинами. Чоловіки завжди допомагають. Звісно, лягати і плакати в снігу теж не слід", - каже жінка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фінські збройні сили разом із силами НАТО беруть участь у військових навчаннях у Швеції, 2017 рік

Якою може бути служба жінок в армії?

Саара Пійтулайнен вірить, що саме її добровільний статус підкреслює розрив між статями в армії. Після оприлюднення свого звіту Спілка призовників закликала поширити обов'язковий призов у Фінляндії не тільки на чоловіків, а й на жінок.

Там вважають, що це не тільки збільшить кількість жінок у війську, а й поступово змінить ставлення фінського суспільства до збройних сил.

Інша пропозиція надійшла від колишньої міністра оборони країни Елізабет Рен. Вона пропонує запровадити загальну цивільну службу і для чоловіків, і для жінок.

За її ідеєю, визначена кількість людей служитиме у армії, інші - проходитимуть цивільну службу у різних місцях Фінляндії. Ще інші взагалі не служитимуть. Перші дві групи заохочуватимуть тим, що їм упродовж кількох років після служби не доведеться платити податки.

"Підготувати до війни"

Що б не чекало фінські збройні сили у майбутньому, очевидно, що міністр оборони запустив обговорення цього питання у суспільстві. Проте як і сусідня Швеція, Фінляндія не є членом НАТО - із альянсом вони лише партнери.

Пан Нііністьо вірить, що добровільної опції служби в армії бути не має. На його думку, це поставить під загрозу ту кількість призовників, яка потрібна війську.

"У нас має бути загальна військова служба, щоб ми могли підготувати до війни 280 тисяч людей", - заявив він, виступаючи на фінському телебаченні.

Міністр хоче, аби фінські політичні партії домовилися про майбутнє збройних сил і їхнє фінансування напередодні загальних виборів, запланованих на наступний рік.

Та дві призовниці із Хуовінріннського гарнізону вважають, що не всім жінкам місце в армії.

"Треба мати певну стійкість, щоб справлятися, наприклад, із 20-км маршируванням на лижах, коли тобі взагалі цього не хочеться", - каже Алексіана. Вона воліє, аби чинний порядок не мінявся взагалі.

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