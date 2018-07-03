Як відшкодувати кошти за зіпсовану відпустку? Питання і відповіді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сотні українських туристів застрягли у аеропортах європейських курортних міст

Від минулих вихідних сотні українців виявилися заблокованими у аеропортах багатьох країн світу через проблеми з авіарейсами, туроператорами і перевізниками. Декому довелося чекати зворотного рейсу додому з відпустки - разом із маленькими дітьми - по кілька діб.

Багато хто звинуватив у "туристичному колапсі" недобросовісних туроператорів і авіаперевізників.

Експерти радять заздалегідь перевіряти компанії, у яких ви купуєте туристичну послугу. Але що робити, якщо ви все ж потрапили у подібну ситуацію? Звертатися по допомогу консула? Викликати поліцію? Подавати позов до суду?

BBC News Україна запитала у юриста, старшого партнера фірми "Ілляшев та Партнери" Романа Марченка, як українцям захистити свої права, якщо їх ошукали недобросовісні туроператори або авіаперевізники.

BBC News Україна: На яке законодавство слід опиратися?

Роман Марченко: Права громадян, які потрапили в подібну ситуацію, захищені положеннями Конвенції для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень (Варшавська конвенція), Повітряного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про захист прав споживачів" тощо.

BBC News Україна: Хто відповідальний - перевізник чи туроператор?

Р.М.: Необхідно чітко розуміти, з ким був укладений договір:

з компанією-авіаперевізником (придбаний квиток)

чи туристичною агенцією (придбаний тур).

Адже в разі затримки/скасування рейсу або втрати багажу міжнародне та національне законодавство передбачає чітку відповідальність для перевізника.

Більше того, існує усталена практика притягнення до відповідальності авіаперевізників.

BBC News Україна: А якщо тур купували в туроператора - що робити?

Р.М.: Якщо громадянин придбав туристичну путівку, в яку входить послуга авіаперевезення до місця відпочинку, всю відповідальність несе туроператор, і виключно на умовах договору, який був укладений між громадянином та туристичною агенцією.

BBC News Україна: На що слід звернути увагу в договорі з туроператором?

Р.М.:На жаль, досить часто туроператори в договорі передбачають умови, які практично звільняють їх від відповідальності за затримку або ж скасування авіарейсу.

Якщо врахувати, що деякі українці прагнуть зекономити власний час на читанні умов договору, то не дивно, що притягнути туроператора до відповідальності за зіпсовану відпустку досить складно, а самі турагенції не бажають визнавати власну провину та добровільно виплачувати компенсації.

BBC News Україна: Тоді слід іти до суду? Якого відшкодування можуть вимагати ошукані?

Р.М.: Постраждалі громадяни можуть подати судовий позов до туроператора з вимогою компенсації додаткових витрат та стягнення моральної шкоди, але необхідно розуміти, що громадянин має ретельно обґрунтувати вимоги, в тому числі надати суду всі чеки, що підтверджують додаткові витрати через затримку/скасування рейсу.

До того ж на практиці розмір моральної шкоди зазвичай не перевищує суми матеріального збитку.

BBC News Україна: Як довго це триває? Воно того варте?

Р.М.: Процес може тривати понад рік, а витрати позивача можуть і перевищувати суму позову. Саме тому більшість українців відмовляються від судової тяганини з туроператорами, чим останні і користуються.

BBC News Україна: До кого ошуканим звертатися в першу чергу?

Р.М.: У разі затримки/скасування авіарейсу, пасажиру необхідно звернутись до представника перевізника або ж туристичної агенції. Дієвим способом захисту своїх прав є візит до офісу туроператора за умови, що подія сталася в Україні. Інколи пасажири навіть блокують роботу аеропорту, аби привернути увагу до проблеми.

BBC News Україна: А якщо це сталося за кордоном?

Р.М.: Якщо позаштатна ситуація виникла за кордоном, українцям слід також звернутись за допомогою до консула, який має втручатися з метою захисту прав ошуканих співгромадян.

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