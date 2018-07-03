Чоловік, який створив фірму вартістю $2 млрд у себе на кухні

Копирайт изображения Halo Top Image caption Пан Вулвертон розпочав свій бізнес у 32 роки

У рамках проекту The Boss ВВС поспілкувалась із Джастіном Вулвертоном, засновником та керівником бренду морозива Halo Top.

Ще кілька років тому Джастін Вулвертон благав американські супермаркети знайти місце для його низькокалорійного морозива в їхніх холодильниках.

Продажі його морозива з низьким вмістом жирів та цукру під назвою Halo Top йшли не надто добре, і магазини постійно погрожували припинити їхню співпрацю.

"Ми висіли на волосині, - каже 38-річний підриємець, який розпочав свій бізнес у 2012 році. - Ми казали їм: "залиште (наше морозиво. - Ред.), ситуація зміниться".

Однак навіть у своїх найсміливіших мріях пан Вулвертон не міг передбачити, наскільки кардинальними будуть ці зміни. Через шість років після запуску його бренд морозива наразі є найбільш продаваним у США.

Цей лос-анджелеський стартап мав дуже небагато грошей на маркетинг і намагався збільшити обсяги продажів, наполегливо працюючи над просуванням у соціальних мережах.

Копирайт изображения Halo Top Image caption Це морозиво надзвичайно популярне, однак має і багато критиків

Аж потім у 2016 році журналіст журналу GQ написав дуже дотепну статтю про те, як він протягом 10 днів їв лише морозиво Halo Top.

Ця історія стало шалено популярною, і продажі Halo Top стрімко зросли.

У 2016 році компанія повідомила про продаж 28,8 млн одиниць морозива із прибутками в розмірі 132,4 млн доларів, і таким чином стала найбільш продаваним брендом морозива в США, посунувши таких визнаних лідерів галузі як Ben & Jerry і Häagen-Dazs.

Непогано для невеликого незалежного бізнесу, який не мав зовнішніх інвесторів, окрім сім'ї та друзів пана Вулвертона та його співзасновника Дага Баутона.

І все ж, попри успіх бренду, деякі критики сумніваються у заявленій користі цього морозива. Водночас інші ставлять питання про те, чи можна цей продукт взагалі називати морозивом.

Копирайт изображения Ben & Jerry's Image caption Комапнія Ben & Jerry's також випустила низькокалорійне морозиво

Перед тим, як заснувати Halo Top, пан Вулвертон працював в Лос-Анджелесі як корпоративний юрист, однак розчарувався у цій роботі.

Ідея робити морозиво виникла через обмеження в раціоні, яких йому доводилось дотримуватись, щоб регулювати рівень цукру в крові.

Замість цукристих смаколиків він ласував грецьким йогуртом з фруктами, якій підсолоджував стевією.

Після купівлі за 20 доларів пристрою для приготування морозива, він поклав у нього цю суміш, щоб побачити, що вийде в результаті. "Це було дуже смачно, тож я подумав: "Чорт забирай, якщо це подобається мені, то чому не має сподобатись іншим?".

Тоді пан Вулвертон почав експериментувати з інгредієнтами, в тому числі замінюючи йогурт на молоко, щоб суміш у замороженому вигляді була більш схожою на морозиво, і таким чином мати можливість виготовляти його у промислових масштабах.

"Спочатку був цілий рік невдач", - зізнається він.

Копирайт изображения Oppo Image caption Британський бренд Oppo також пропонує низькокалорійне морозиво

З другом Дагом Баутоном, також колишнім юристом, вони запустили бізнес, позичивши гроші в родини та друзів, а також узявши позику у розмірі 150 тис. фунтів за кредитною карткою.

Пан Вулвертон каже, що завдяки тому, що вони не мали прямих інвесторів, вони із паном Баутоном отримали більше свободи. "Нам ніхто не каже, що ми маємо робити", - говорить він.

Для просування бренду в соціальних мережах на початку його існування пан Вулвертон запропонував нову ідею. Він найняв місцевих студентів, щоб розсилати купони Halo Top людям з великою кількістю підписників у YouTube та Instagram, які розповідали про здоров'я та фітнес.

"Це була дійсно велика маркетингова стратегія, - пояснює він. - Ми думали, що якщо вони будуть купувати в нас - це чудово, а якщо ні - ми все одно будемо у полі їхнього зору".

Алекс Бекетт, директор зі світових досліджень у сфері продуктів харчування та напоїв у дослідницькій групі Mintel, зазначає, що активне використання соцмереж для просування Halo Top є ключовим елементом їхнього успіху.

"Це сприяло його сприйняттю як модної, сміливої альтернативи світовим брендам морозива з великими рекламними бюджетами", - вважає пан Бекетт.

І тоді з'явилася стаття GQ.

"Звичайно, ми б не стали таке (дієту Halo Top, - Ред.) рекомендувати, але стаття була дуже цікава, - каже пан Вулвертон. - Вона спричинила популярність нашого бренду".

Після того, як стаття стала шалено популярною, продажі Halo Top зросли настільки стрімко, що підприємцям довелось докласти неабияких зусиль, щоб задовольнити попит.

"(Супермаркети. - Ред.) також не знали, що з цим робити, - каже пан Вулвертон. - Вперше люди купували по три, чотири або п'ять пінт морозива за раз. Воно стало першим морозивом, яке люди могли їсти щодня".

Але чи дійсно варто їсти Halo Top щодня?

Морозиво містить два підсолоджувача - еритрітол і стевію - замість більшої частини цукру. Хоча ці продукти широко використовують в харчовій промисловості і зазвичай вважають безпечними, є також і скептики, які кажуть, що вони можуть мати побічні ефекти, зокрема посилення синдрому подразненого кишківника.

Інші критики стверджують, що Halo Top та інші бренди низькокалорійного морозива насправді можуть бути причиною того, що люди набирають вагу. І деякі також ставлять питання, чи можна Halo Top взагалі називати морозивом, адже воно містить дуже мало молочних жирів.

Копирайт изображения Halo Top Image caption Зараз пан Вулвертон зосередився на розширенні свого бізнесу у світі

Пан Вулвертон зазначає, що успіх бренду "є визнанням того, наскільки споживачі насправді розумніші, ніж думають багато компаній".

Успіх Halo Top також призвів до запуску багатьох інших брендів морозива з меншою калорійністю. Серед них - Breiler Delight від Unilever, асортимент "Moo-phoria" Ben & Jerry, а також стартап Oppo у Великобританії.

Пан Вулвертон отримав безліч пропозицій щодо купівлі його бізнесу, зокрема пропозицію від Unilever на суму 2 млрд доларів. Він відкинув їх усі, і, натомість, зосередився на розширення свого бізнесу в світі.

Минулого року компанія вийшла на ринок Великобританії, а також експортує продукцію до інших країн, зокрема в Австралію та Сінгапур. У США також відкрили салони морозива Halo Top під назвою Scoop Shops.

Пан Вулвертон упевнений, що протягом п'яти років Halo Top буде одним з найбільших брендів морозива у всьому світі.

"Ми будемо такі ж відомі, як Ben & Jerry", - вважає він.