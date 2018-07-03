Діти-трансгендери: зупинити статеве дозрівання, щоб виграти час

Копирайт изображения ВВС Image caption "Джессіка" готується перейти в середні класи

Станом на сьогодні більш ніж 300 дітей-трансгендерів у Великій Британії щороку розпочинають курс прийому препаратів, які блокують статеве дозрівання. Журналісти програми Вікторії Дербішир на ВВС певний час спостерігали за цими процесами.

За однією дитиною-трансгендером ми вели спостереження чотири роки. Нещодавно їй призначили курс лікарських препаратів. Це дає дітям час, щоб вирішити, ким вони хочуть бути: чоловіком чи жінкою.

"Я рада, що мені роблять [ці ін'єкції], бо тепер на моєму обличчі не ростиме волосся. Я не хочу мати бороду - я дівчинка", - заявляє 11-річна Джессіка.

Ми спостерігаємо за Джессікою та її подругою Лілі відтоді, як діти вирішили, що вдома і в початкових класах хочуть бути дівчатками.

У вересні Джессіка має перейти в середні класи, і тепер їй раз на місяць роблять ін'єкції препарату, що блокує статеве дозрівання.

"Якщо хтось спитає, чи я трансгендер, то я скажу. Не на весь світ кричатиму, а просто відповім", - пояснює вона.

"Це дуже грубо, якщо чесно - коли люди кажуть, що це вікове, я переросту. Насправді вони нічого не розуміють".

На питаннях зміни статі неповнолітніх у Великій Британії спеціалізується лише "Тавісток і Портман", заклад Національної системи охорони здоров'я, що має клініки в Лондоні та Лідсі.

Кількість неповнолітніх, що відвідали клініки за минулий рік, зросла на 25%, до 2 519. Це близько 50 пацієнтів на тиждень.

У лікарів немає пояснення для такого зростання. Але тепер суспільство ставиться до трансгендерних людей з більшим розумінням. Також з'явилося більше інформації про варіанти лікування.

Приблизно 300 дітей на рік тепер направляють у спеціалізовану клініку, де їм призначають терапію препаратами, що блокують вироблення гормонів. Таке лікування лікарі NHS можуть призначити лише після того, як у пацієнта почнеться період статевого дозрівання.

Ці ін'єкції зупиняють вироблення статевих гормонів. Таким чином призупиняється розвиток грудей, огрубіння голосу та ріст волосся на тілі. Фізичні процеси є зворотними, хоча в лікарів і немає даних про вплив такого лікування на психіку внаслідок тривалого застосування.

Ця терапія, доступна для дітей, молодших 16 років з 2011 року, призначена для затримки настання статевого дозрівання. Завдяки цьому діти матимуть більше часу, щоб вирішити, ким вони хочуть бути в житті - чоловіком чи жінкою.

Мати й вітчим Джессіки повідомили, що "зітхнули з полегшенням", бо донька дуже переймалася тим, що в неї на обличчі виросте волосся.

"Не знаю, радіти мені чи сумувати", - сказала її мама Елла.

"Я розумію, що всі процеси можуть бути зворотними. Але для мене це лише остаточне підтвердження того, що це кінець [мого сина] Джеймса".

"Найважливіше - щоб наша дитина була щасливою. Тому не годиться примушувати її бути тим, ким вона не хоче бути. Ми просто хочемо, щоб вона була щаслива, от і все".

Копирайт изображения ВВС Image caption Лілі вже думає про середню школу.

Лілі: "Справжня" жінка

10-річна Лілі має піти в останній клас початкової школи. Її рішення бути дівчинкою в школі не викликало великих збурень і цей перехід відбувся так плавно, як тільки могли сподіватись її батьки.

За словами її мами Джен, поки що їхнє завдання - допомогти доньці знайти спільну мову з однолітками в школі й спокійно реагувати на образливі слова однокласника, який сказав, що вона ніколи не буде "справжньою" жінкою.

"Щоб захистити своє дитя, як мати я мушу зробити все від мене залежне. Спілкуватися з нею, щоб вона знала, як відповідати на ці коментарі. А ще я маю поговорити з батьками того однокласника, щоб вони допомогли своїй дитині зрозуміти, що відбувається", - пояснює вона.

"Я не хотіла, щоб ту дитину сварили. Тут радше батьки мають пояснювати ситуацію, бо те, що він сказав, неправильно. Вона може розвиватись як жінка і стати справжньою леді, якщо захоче".

Сама Лілі каже, що друзі заступилися за неї, але вона почувається "недобре, засмучується", коли таке чує.

Обидві дівчинки нещодавно провели вікенд у таборі для дітей-трансгендерів та їхніх батьків, який проводить доброчинна організація Mermaids.

До табору з'їхалися близько 30 дітей віком від шести до 19 років. Вони багато спілкувалися й відвідували заняття, присвячені різним темам: залякування, самоповага, як повідомляти про злочини, скоєні на ґрунті ненависті.

Місце розташування табору організація тримає в секреті. За минулі півроку її засновниця Сюзі Грін 17 разів писала заяву в поліцію на погрози в інтернеті. А протягом останнього року було розслідувано вісім випадків за підозрою в скоєнні злочину на ґрунті ненависті.

"Нас обзивали педофілами, звинувачували в тому, що ми знущаємося над дітьми, - розповіла вона. - Зробили навіть макет фургона з цуценятами й цукерками, намальованими на борту, та написом про те, що люди з Mermaids прочісують початкові школи, виловлюють дітей і роблять із них трансгендерів. Це повна маячня".

За даними дослідження, яке провела доброчинна організація Stonewall, більш ніж половина молодих трансгендерів заявляють, що минулого року стали жертвами злочинів на ґрунті ненависті.

Касс: "Ми - люди"

13-річний Касс отримав на мобільний анонімне повідомлення: хтось погрожував розповісти всім, що він "зовсім не хлопець", якщо наступного дня "побачить його живим" у школі.

"Деякі люди просто не розуміють, і це нормально - у всіх є власні думки", - каже він.

"Я не намагаюся змусити всіх змінити погляди. Але думаю, всім просто потрібно зрозуміти, що ми - люди. Нам некомфортно у власних тілах, але це зовсім не причина цькувати нас".

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