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Діти, які опинилися у пастці в тайській печері, почуваються добре. З'явилося нове відео, де вони вітаються, називають свої імена та посміхаються на камеру.

Їх знайшли в понеділок після дев'яти днів пошуку. Група виявилася заблокована в печері через підйом води.

Проте порятунок дітей може зайняти кілька місяців. За словами рятувальників, їх треба або навчити пірнати, або чекати, поки відійде вода.

Ситуація ускладнюється тим, що сезон дощів лише почався, тому рівень води в печері може зрости.

Відео, яке розмістили на сторінці Facebook тайського флоту, демонструє, що команда вкрита ковдрами з фольги, які тримають тепло.

Кожен з них називає своє ім'я та каже традиційне тайське привітання "wai" зі складеними на рівні грудей руками.

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Інші два відео показують, що в дітей кілька легких подряпин, які обробив військовий лікар. Вони знову питають про те, як скоро доставлять їжу.

На скелі печери можна побачити напис з назвою футбольної команди та військово-морської групи, яка бере участь у рятувальній операції.

Відтепер біля дітей постійно будуть залишатися два дайвери тайського флоту.

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Рятувальна операція триває

Рятувальники намагаються розібратися, як краще вивести дітей з печери.

Влада запевняє, що не має наміру ризикувати безпекою хлопчиків.

З печери продовжують відкачувати воду. Чиновники впевнені у тому, що зможуть зупинити потік води до того місця, де перебуває група.

Рятувальна команда також намагається встановити телефонний зв'язок, аби діти могли поговорити зі своїми сім'ями. У вівторок ця спроба була невдалою.

На місці постійно чергує група медиків на випадок, якщо діти найближчим часом вийдуть з печери.

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Як вони туди потрапили?

23 червня хлопці у віці від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер пішли на екскурсію і зникли.

Вважають, що вони увійшли до печери в північній провінції Чіанг Рай, коли там було ще сухо, а раптові сильні дощі заблокували вихід.

Діти могли спочатку рухатись по печері у сухих умовах, але згодом брудна вода заповнила всі вузькі проходи, заблокувавши їх.

Як їх знайшли?

Дітей у понеділок, 2 липня, знайшли британські дайвери, які приєдналися до пошукової операції.

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Відео першого контакту також розмістили на Facebook-сторінці тайського флоту.

Група сиділа на виступі над водою та розповіла водолазам, що їх 13 і вони дуже голодні.

Як їх можуть врятувати?

Печерний комплекс Tham Luang у Чіанг Раї на півночі Таїланду регулярно затоплюється під час дощового сезону, який триває до вересня - жовтня.

Для того, аби вивести дітей раніше, їх треба навчити основним навичкам пірнання.

Але експерти застерігають, що для недосвідчених водолазів проходження по брудних водах в умовах браку видимості, дуже небезпечне.

Якщо чекати, доки вода сама спаде, то групі доведеться залишатися в печері ще кілька місяців. В цей період їм будуть постійно надавати їжу та допомогу.

Також в рамках рятувальної операції групи продовжують прочищати гірський схил в надії знайти ще один шлях до печери.

Участь українців

BBC News Україна вдалося встановити, що в рятувальній операції брали участь і українські дайвери.

Всеволод Коробов працює інструктором з дайвінгу в тайському місті Пхукет. Він пройшов найскладнішу трикілометрову ділянку в затопленій печері.

За словами українця, у цій печері працювати дуже складно, там погана видимість та багато вузьких проходів.

"Складність ще в тому, що від останньої сухої кімнати, до місця, де зараз знаходяться діти, - 2 кілометри 300 метрів. Доводиться плисти проти течії і тільки повертатися за течією", - каже він.

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За словами Всеволода, діти перебувають "у хорошій формі, як фізичній, так і психічній".

А тому їх можуть навчити базовим навичкам пірнання. "Якщо вони будуть плисти, рятувальники зроблять все самі, дітям потрібно буде лише дихати", - каже дайвер.

Він додав, що в цій операції беруть участь рятувальники зі всього світу.

"Зараз в операції беруть участь поліцейські дайвери з Австралії, які допомагають закидати обладнання всередину, американці з військової бази на Окінаві, китайські рятувальники, які допомогли з балонами, ізраїльські фахівці, які налагодили підводний зв'язок. Всього близько трьох тисяч осіб, постійно йде ротація. На жаль, дуже мало людей, які можуть в цій печері рухатися, і тому наша допомога була потрібною", - каже українець.

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