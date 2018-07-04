Вчені назвали вправи, які врятують від багатьох хвороб у старості

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Надто багато людей лінуються робити фізичні вправи на зміцнення м'язів і кісток, заявив Департамент охорони громадського здоров'я Англії.

У департаменті кажуть, що хоч заклик до частіших аеробних вправ для підтримки здоров'я серця і легень - як-от біг - дає свої результати, люди все ще погано знають, як їм доглядати за загальною міцністю і силою свого тіла.

Тож там дали поради, за допомогою яких вправ люди можуть гарантувати собі краще самопочуття у старості.

Сила і баланс

Ми всі маємо робити силові вправи щонайменше раз на тиждень.

Департамент охорони громадського здоров'я радить займатися:

іграми з м'ячем (футбол, волейбол, баскетбол тощо);

ракетковими видами спорту (теніс, бадмінтон та ін.);

танцями;

скандинавською ходьбою (техніка ходьби, у якій використовують спеціальні палиці, які тренують верхню частину тіла);

силові вправи на опір (із використанням спеціального обладнання, яке треба штовхати чи тягнути під час тренування).

Йога, східні бойові мистецтва (на кшталт тайцзіцюаню) і велоспорт також зміцнюють кістки і м'язи і тренують баланс тіла.

За даними дослідників, лише кожен третій чоловік і кожна четверта жінка достатньо виконують якихось із цих вправ.

Зміцнення м'язів і кісток може покращити самопочуття і фізичний стан у будь-якому віці і зменшити ризики передчасної смерті.

Такі вправи також можуть допомогти підтримувати здоров'я у складні періоди, як-от вагітність, менопауза, поява або діагностика захворювання чи період одужання.

У якому віці починати?

Експерти радять починати працювати над міцністю кісток і м'язовою масою замолоду - до 30 років.

Старшим людям радять робити вправи для підтримання того, що вони, як сподіваються вчені, уже напрацювали, і для вповільнення природніх ознак старіння.

Особливо обережними мають бути ті, хто має підвищені ризики переламів кісток, наприклад, хворі на остеопороз. Їм не слід займатися, наприклад, тенісом, а перед вибором виду спорту краще проконсультуватися із лікарем.

"Бути активним - це не лише качати кров, хоч це гарний спосіб почати. Вправи на силу і баланс працюють у поєднанні із кардіотренуваннями, наприклад, ходьбою, і несуть багато користі здоров'ю на все життя. Ніколи не пізно почати", - каже представниця Департаменту охорони громадського здоров'я Англії доктор Зої Вільямс.

Тож для кращого здоров'я британські лікарі радять дорослим виконувати: