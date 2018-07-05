Тиждень високої моди в Парижі: найчудернацькіші витвори

У Парижі з 1 по 5 липня проходить тиждень високої моди, що збирає найбільших зірок модної індустрії і показує їхні найчудернацькіші фантазії.

BBC News Україна зібрала одні з найцікавіших екземплярів цьогорічних показів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американка Кая Ґербер у сукні Valentino

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деталі колекції Valentino осінь-зима 2018/2019

Копирайт изображения Getty Images Image caption Fendi Couture

Копирайт изображения Getty Images Image caption Fendi Couture: деталі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деталі: кросівки і пластикова сукня від Жана-Поля Готьє

Копирайт изображения Getty Images Image caption Модель Су Лу Парк у сукні від Жана-Поля Готьє

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джон Ґальяно для Maison Margiela

Копирайт изображения Getty Images Image caption Моделі у вбраннях Maison Margiela, осінь-зима 2018/2019

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