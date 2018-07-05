Тиждень високої моди в Парижі: найчудернацькіші витвори
- 5 липня 2018
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У Парижі з 1 по 5 липня проходить тиждень високої моди, що збирає найбільших зірок модної індустрії і показує їхні найчудернацькіші фантазії.
BBC News Україна зібрала одні з найцікавіших екземплярів цьогорічних показів.
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