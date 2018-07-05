Тиждень високої моди в Парижі: найчудернацькіші витвори

  • 5 липня 2018

У Парижі з 1 по 5 липня проходить тиждень високої моди, що збирає найбільших зірок модної індустрії і показує їхні найчудернацькіші фантазії.

BBC News Україна зібрала одні з найцікавіших екземплярів цьогорічних показів.

Valentino Копирайт изображения Getty Images
Image caption Американка Кая Ґербер у сукні Valentino
Valentino Копирайт изображения Getty Images
Image caption Деталі колекції Valentino осінь-зима 2018/2019
Fendi Копирайт изображения Getty Images
Image caption Fendi Couture
Fendi Копирайт изображения Getty Images
Image caption Fendi Couture: деталі
Jean-Paul Gaultier Копирайт изображения Getty Images
Image caption Деталі: кросівки і пластикова сукня від Жана-Поля Готьє
Jean-Paul Gaultier Копирайт изображения Getty Images
Image caption Модель Су Лу Парк у сукні від Жана-Поля Готьє
Maison Margiela Копирайт изображения Getty Images
Image caption Джон Ґальяно для Maison Margiela
Maison Margiela Копирайт изображения Getty Images
Image caption Моделі у вбраннях Maison Margiela, осінь-зима 2018/2019

Усі фото захищені авторським правом.

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