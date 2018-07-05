Що наразі відомо про чергове отруєння "Новачком" у Британії?

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Британська влада продовжує розслідування отруєння двох жителів містечка Еймсбері, які, як стверджує поліція, отруїлися тією ж речовиною, що й екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька.

Російська служба Бі-бі-сі зібрала інформацію про отруєння, яка наразі надійшла.

Копирайт изображения facebook Image caption Минулої суботи, 30 червня, 45-річний Чарлі Роулі і 44-річна Дон Стерджесс були ушпиталені з ознаками отруєння

Кого отруїли?

45-річний Чарлі Роулі і 44-річна Дон Стерджесс були ушпиталені в суботу, 30 червня. Спочатку лікарі припускали, що у постраждалих було передозування героїном або кокаїном.

Проби, які взяли у постраждалих, досліджували в державній хімічній лабораторії. Експерти дійшли висновку, що чоловік і жінка отруїлися речовиною тієї ж групи, що й пан Скрипаль. Тоді мова йшла про отруйну речовину А-234 групи "Новачок".

Роулі і Стерджесс - громадяни Британії, жителі містечка Еймсбері, який розташований неподалік Солсбері. Інформації про цю пару поки небагато. Відомо лише, що у пані Стерджесс є троє дітей.

Ким працювали постраждалі, поки також не повідомляється, проте представник поліції на брифінгу заявив, що вони не пов'язані зі спецслужбами.

Як могло статися отруєння?

Кореспондент BBC з питань безпеки Гордон Корера повідомляє, що одна з основних версій отруєння - нервово-паралітична речовина могла залишитися у Солсбері після отруєння Скрипалів.

Відомо, що напередодні отруєння Роулі і Стерджесс були в Солсбері, де ходили по магазинах. Після цього пані Стерджесс втратила свідомість і була ушпиталена. Через кілька годин стало зле і пану Роулі.

Як розповів журналістам один із друзів пари на ім'я Сем Хобсон, в суботу, 30 червня, він перебував біля Роулі, коли той почав сильно потіти.

"Його очі були широко відкриті, стали скляними і завмерли. Він потів, пускав слину і видавав дивні звуки", - розповів друг потерпілого.

Поліція припускає, що отруєння могло статися через якийсь "заражений предмет", який потрапив до рук постраждалих, проте наразі експерти на виявили на місці отруєння в Еймсбері підозрілих предметів.

Заступник міністра безпеки Британії Бен Уоллес заявив, що наразі поліція думає, що пара отруїлася внаслідок минулої атаки, але "ця версія може змінитися".

Що кажуть творці "Новачка?

Колишній радянський хімік і один з розробників класу отруйних речовин під назвою "Новачок" Віл Мірзаянов в інтерв'ю BBC висловив сумнів в тому, що британська пара могла випадково отруїтися залишками нервово-паралітичної речовини у тому ж районі, де отруїли Скрипалів.

Він вважає, що "Новачок" - нестійка речовина

"За чотири місяці відтоді, як отруїли Скрипалів, усе мало розкластися, це свіжа атака", - сказав пан Мірзоянов.

Також він підтвердив свою колишню заяву про те, що подібне отруєння могли підготувати на державному рівні.

Водночас Володимир Углєв, який також брав участь у розробці "Новачка", дотримується іншої точки зору: "[Воно] буде випаровуватися, але сліди залишаться".

В інтерв'ю BBC в четвер він також підтвердив, що у цієї речовини висока інгаляційна активність і вона легко проникає крізь шкіру.

Що відбувається в Еймсбері зараз?

Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі Юрі Вендік, у Солсбері крім парку Квін Елізабет Гарденз, де ймовірно побували перед отруєнням Роулі і Стерджесс, поліція у четвер закрила і ділянку вулиці, де розташований притулок, в якому, за даними слідства, Дон Стерджесс провела два дні.

Ще на початку дня прохід до притулку був відкритий, ходили люди, але персонал притулку відмовляв журналістам на прохання поговорити про пані Стерджесс.

Стерджесс і Роулі, хоч і жили в Еймсбері, але регулярно були в сусідньому Солсбері - там, де чотири місяці тому були отруєні Скрипалі. Крім парку та притулку, поліція загородила будинок Сергія Скрипаля на північно-західній околиці Солсбері та ресторан Zizzi у центрі.

У березні, у місцях, де побували Скрипалі, працювали фахівці в костюмах хімзахисту. Зараз цього немає - принаймні, команда Російської служби Бі-бі-сі людей у захисних костюмах не бачила.

Скрізь у Солсбері і Еймсбері, крім оточених місць, триває звичайне життя. У Еймсбері три дівчинки років п'яти-семи гралися поруч з оточенням і базікали з поліцейськими. У старому центрі Солсбері люди гуляють або сидять у кафе за рогом від оточеного притулку.

Випадок зі Скрипалями вже вдарила по економіці туристичного Солсбері, а тепер, місцеві жителі побоюються, що шкоди буде ще більше.

Влада запевняє, що небезпеки для людей немає - після отруєння Скрипалів усе ретельно знезаразили. Але на прес-конференції у четвер у Еймсбері поліція поки не дала відповіла, як саме отруїлися "Новачком" Стерджесс і Роулі - судячи з усього, далекі від шпигунського світу люди.

Копирайт изображения AFP Image caption Саджид Джавід, виступаючи в четвер у парламенті, закликав Росію пояснити, чому отруїли британці

Як відреагувала британська влада?

Міністр внутрішніх справ Британії Саджид Джавід закликав російську владу пояснити, яким чином два британці отруїлися нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Пан Джавід заявив, що нервово-паралітична речовина з Еймсбері - тієї ж групи, що і субстанція, якою отруїли Скрипалів.

У четвер Бен Воллес, перший заступник міністра, відповідальний за безпеку і економічні злочини, закликав Росію розповісти подробиці замаху на колишнього подвійного агента Скрипаля та його доньку з використанням нервово-паралітичної речовини "Новачок".

"Російська держава може цю ситуацію "виправити", якщо розкажуть, що конкретно сталося, що вони зробили, і заповнять важливі пробіли, які ми намагаємося розслідувати", - сказав пан Воллес в інтерв'ю BBC.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей назвала інцидент в Еймсбері дуже сумним і заявила, що поліція проведе найретельніше розслідування, яке тільки можливо.

Як відреагували в Росії?

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вчергове заявив, що Москва заперечує будь-яку причетність до отруєнь у Британії.

Копирайт изображения РА Image caption Сліди "Новачка" шукали по всьому Солсбері

Представник посольства Росії у Лондоні сказав агентству ТАСС, що твердження британської влади про причетність Росії до отруєнь в Еймсбері і Солсбері є "спекуляціями, що не засновані на об'єктивних даних слідства".

"Прикро, що офіційні представники намагаються пов'язати з Росією друге отруєння, так і не надавши жодних результатів розслідування першого", - йдеться у повідомленні дипмісії.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова закликала Лондон до співпраці з Москвою у розслідуванні інцидентів в Солсбері і Еймсбері.

Також вона вважає, що Британія має вибачитися перед Росією "за все, що наробив уряд Терези Мей".

Що повідомляють британські і російські ЗМІ?

Британські газети перераховують різні версії того, що сталося в Еймбері і пишуть про те, як це може відбитися на британсько-російських відносинах.

Газета Guardian зазначає, що через інцидент в Еймбері можуть виникнути серйозні дипломатичні наслідки, оскільки нове отруєння сталося на тлі поліпшення іміджу Росії на міжнародній арені завдяки успішному чемпіонату світу з футболу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місце отруєння у Еймсбері

Ба більше, наступного тижня пройде саміт країн НАТО, на якому буде обговорюватися питання про те, що робити з Росією, нагадує видання.

При цьому, як пише Daily Mail, зараз багато британських парламентарів побоюються проводити жорстку політику щодо Москви, оскільки тисячі британських уболівальників вирушили до Росії на чемпіонат світу з футболу.

Російський Перший канал у своєму репортажі про розслідування отруєння в Еймсбері підкреслює, що постраждалі від "Новачка" були схильні до вживання наркотиків та алкоголю.

"Та ще пара. Він - колишній наркоман, у неї - проблеми з алкоголем. Але невгамовний "Новачок" вибрав саме їх і в дуже вдалий для нових звинувачень час", - каже кореспондент.

Також у сюжеті розповіли Перший канал звертає увагу на те, що поліцейські й експерти працювали на місці ймовірного отруєння без захисту.

Інший федеральний телеканал - НТВ - теж робить акцент на тому, що обидва постраждалих вживали наркотики, а також розповідає, що в Еймсбері триває спокійне життя.