Правовласники проти інтернет-гігантів. Хто переміг?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французький музикант Девід Гетта був одним з тих, хто вимагав зробити правила жорсткішими

Європарламент відхилив проект директиви про авторські права в інтернеті, яка зобов'язує онлайн-платформи забезпечувати дотримання авторських прав при завантаженні матеріалів користувачами і платити видавцям новинного контенту за посилання на нього.

Пропозиція зробити європейський закон про авторські права жорсткішим викликала масу суперечок. Проти ухвалення директиви виступали найбільші інтернет-компанії, натомість творці контенту і власники прав активно лобіювали внесення змін до закону.

Під час голосування у штаб-квартирі Європарламенту у Страсбурзі ініціатива здобула підтримку 278 парламентарів. 318 висловилися проти, 31 утримався. Наступного разу Європарламент може повернутися до обговорення цього питання у вересні.

Підсумки голосування у залі зустріли оплесками.

"Сьогоднішнє голосування - це перемога демократії", - сказала Сіада Ель Рамлі, голова Європейської асоціації цифрових ЗМІ (EDiMA), котра представляє інтереси найбільших американських технологічних компаній на європейському ринку.

У випадку позитивного результату голосування депутати Європарламенту отримали б можливість почати переговори з членами ЄС про остаточний варіант закону, котрий Австрія, яка головує в ЄС, сподівалася прийняти до кінця року.

"Американські технологічні гіганти, які обкрадають авторів і не платять жодних податків, виграли цю битву", - заявила Перванш Берес, депутат Європарламенту від Франції, котра активно лобіювала ухвалення директиви.

У чому сенс директиви?

Директива про авторські права - це спроба змінити стан справ з авторськими правами в інтернеті, зокрема, збалансувати відносини між правовласниками і онлайн-платформами.

Наразі у сфері авторського права в інтернеті діють закони ЄС, прийняті 2001 року. За задумом авторів ініціативи, нова директива повинна краще захистити власників авторських прав у цифрову епоху.

Однак, на думку критиків, новий закон абсолютно не враховує того, як люди насправді взаємодіють з контентом в інтернеті, і може стати інструментом цензури.

Найбільше суперечок викликали 11 і 13 статті директиви. У 11 статті йдеться про те, що сайти повинні платити видавцям, якщо посилаються на їхній новинний контент. Інтернет-користувачі вже охрестили це "податком на посилання".

За задумом авторів директиви, вона повинна захистити власників прав на інформаційний контент від безкоштовного цитування соцмережами й іншими інтернет-майданчиками, в першу чергу пошуковиком Google і соціальною мережею Facebook.

Копирайт изображения PA/BBC Image caption Голосів Пола Маккартні й Анни Ленокс на підтримку закону виявилося недостатньо для його прийняття

У статті 13 йдеться про те, що адміністратори інтернет-ресурсів повинні вжити заходів для забезпечення функціонування угод, укладених з правовласниками щодо використання їхніх творів.

Словом, платформи, котрі дозволяють користувачам розміщувати у себе тексти, зображення і музику, повинні перевіряти весь цей контент з точки зору дотримання авторських прав.

Критики кажуть, що фактично це вимагатиме від інтернет-платформ відстежування усього контенту, розміщеного користувачами. А це буде надмірним обмеженням свободи слова.

Також є побоювання, що фільтрацію контенту такого обсягу доведеться доручити автоматичним алгоритмам, а ті отримають можливість видаляти усе, що може містити потенційні ризики для платформи.

"На жаль, ці програми здатні розпізнати повторні завантаження пісень Бейонсе, але не здатні відрізнити пародії, зрозуміти меми, що використовують зображення, захищені копірайтом, або зробити будь-які фахові висновки про роботу творчих людей. Це вже досить часто відбувається на платформі YouTube", - заявляв раніше голова групи Open Rights Джим Кіллок.

Багато інтернет-користувачів побоювалися, що меми, ремікси й інший створений ними контент після ухвалення директиви про авторські права опиниться під загрозою зникнення.

АНАЛІЗ

Зірки не переконали політиків

Марк Севедж, ВВС

Могутнього впливу сера Пола Маккартні, Енні Ленокс, Пласідо Домінго і Девіда Ґетти виявилося недостатньо для того, щоб переконати членів Європарламенту внести радикальні зміни до закону про авторське право.

Вони виявилися серед 1300 музикантів, котрі закликали політиків ухвалити закон, який змусив би YouTube і Facebook встановити певні фільтри. Вони б унеможливили нелегальне завантаження музики користувачами.

Музиканти стверджують, що недоотримують прибуток, водночас сайти заробляють величезні гроші на їхніх творах.

Критики закону заявляють, що він пригнічуватиме творчість. Керівник Creative Commons Райан Мерклі зауважив, що ті ж самі "Бітлз" не змогли б створити свої знамениті кавер-версії за таких умов.

Для вас і для мене це може означати, що тексти, музика і відеоролики, розміщені у блогах, соціальних мережах і в коментарях, будуть видалені з мережі в момент завантаження - приблизно так працює суперечлива система Content ID на YouTube, котра обійшлася компанії у $60 млн.

Зрештою, депутати Європарламенту вирішили, що зміни вимагають додаткового обговорення, і спрямували закон на доопрацювання до профільної комісії. Поза сумнівом, що і противники, і прихильники ініціативи активізують зусилля.

Прихильники і противники

ЗА: видавничі будинки, ЗМІ, музиканти, студії звукозапису, авторські товариства, кіностудії та інші правовласники контенту;

ПРОТИ: найбільші технологічні компанії, інтернет-активісти, захисники свободи інтернету, звичайні інтернет-користувачі.

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