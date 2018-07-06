Пекельне літо: дивні речі, які відбуваються з вашим тілом у спеку

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Літо офіційно вступило у свої права. Воно вже тут.

Шанувальники і ненависники тепла у Twitter публікують свої реакції на спекотну погоду у Великій Британії.

Одним чергова доза вітаміна D - до душі.

"Чортова спека. Спрага палить. Але я таке люблю".

А для інших сонце - цілковитий відстій.

Пропустити Twitter допис , автор: @CarlyKawaii 33°C. Things in the UK are critical. The bricks of my house are melting. The cold tap is now the hot tap. The hot tap is now the death tap. Every ginger I know is dead. Everything is on fire. Send help. #hottestdayoftheyear — Queen Potato (@CarlyKawaii) 26 червня 2018 р.

33°С. У Британії - колапс. У будинку тане цегла. Тепер холодний кран - це гарячий кран. Гарячий кран - це кран смерті. Всі мої руді знайомі - мертві. Все палає у вогні. Надсилайте допомогу #hottestdayoftheyear

Пропустити Twitter допис , автор: @coreyseville Next year, if a British person moans about never having a good summer in the UK, I will strangle them! We've had a ton of boiling days this year and now i'm totally over it. BRING BACK THE SNOW!! #HeatwaveUK pic.twitter.com/psnYMWNbeL — corey seville (@coreyseville) 26 червня 2018 р.

Якщо наступного року хтось почне скиглити про погане літо в Британії - задушу! Спекотних днів цього року було багато, з мене досить. ПОВЕРНІТЬ СНІГ!! #HeatwaveUK

Причини гніву пояснювати не треба. Спека викликає неприємні і болючі подразнення, тому доводиться купувати прокладки від поту для пахв. Годі вже казати про поганий сон і ворочання у ліжку.

Я - коли намагаюся заснути у спеку.

А ще є сінна лихоманка. Агов, лихоманко, ми ненавидимо тебе.

В британській метеослужбі попередили про аномальну спеку на вихідні, і це змусило замислитися про деякі дивні речі, які можуть відбуватися з нашими тілами в спеку. А чи знали ви, що...

... спекотна погода може викликати неприємний запах з рота

Літо. Ось і настав час солодких бесід з коханими, думаєте ви. Але є одне "але". Надмірне сонце і тепло можуть призвести до зневоднення. А це, як доведено, має несексуальний побічний ефект - неприємний запах з рота.

Під час зневоднення ротова порожнина пересихає. В ній накопичуються бактерії, а слини замало, щоб їх вимити. І, привіт, маєш галітоз.

"Не стане сюрпризом те, що влітку організм потребує більше рідини, оскільки втрачає її через потовиділення, - пояснює Гарольд Кац. - Додайте до цього частіше вживання ліків від сінної лихоманки, літні дієти для схуднення, збільшення фізичних навантажень на відкритому повітрі та надмірний вплив сонця. Все це, звичайно ж, тільки посилює проблему".

... сонце може додати сил

Відчули, що сонце додає вашій ході пружності? Так і є. Вітамін D допомагає організму поглинати кальцій, який робить кістки більш міцними.

Ось, чому медики навіть радять приймати його в темні осінні місяці. Адже дефіцит сонячного світла може призвести до крихкості і ламкості кісток. Тому йдіть чимшвидше до парку, абсорбуйте і накопичуйте вітамін D. Дивіться лишень не перестарайтеся і не згоріть на сонці.

... екстремальна спека може зупинити потовиділення

На перший погляд, звучить як мрія, але насправді може бути ознакою теплового удару.

Нормальна температура тіла - 37-38°C, але, якщо воно нагрівається до 40-41°C, ви ризикуєте отримати тепловий удар.

У цей момент система терморегуляції вашого організму може вийти з ладу. Припиняється потовиділення, оскільки тіло намагається зберегти воду для життєво важливих органів.

Як самостійно допомогти людині, яка перегрілася? Можна прикласти до області шиї, спини, пахв і паху мішечки з льодом.

Звичайно, ми не говоримо про те, що ви не повинні розважатися в парку з друзями. Просто не забувайте про сонцезахисний крем і пляшку з водою.

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