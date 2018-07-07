НеПроґавте: українські дайвери рятують дітей та знову "Новачок"

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Українські дайвери беруть участь в рятувальній операції у Таїланді, у Британії "Новачком" отруїлася пара, в Україні гинуть бджоли, а в таборі на Київщині отруїлися діти - серед найяскравіших тем цього тижня.

Дайвер з України Всеволод Коробов брав участь у рятувальній операції у Таїланді, де 12 дітей та їхній тренер опинилися у затопленій печері. ВВС News Україна з ним поспілкувалися та розповіли вам деталі цієї операції.

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Протягом минулого тижня ми писали про те, як діти опинилися заблокованими у печері та які шляхи їхнього виведення звідти.

Нині багато пасічників по всій Україні спостерігають, як у розпал медоносного сезону їхні бджолосім'ї гинуть. І земля під їхніми вуликами вкривається тільцями мертвих комах.

BBC News Україна досліджувала, що відомо про ймовірні причини цього мору.

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У Британії - нове отруєння "Новачком". На цей раз непритомними знайшли двох жителів містечка Еймсбері. Ми написали про те, що наразі відомо про цю ситуацію.

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Минулого тижня до українського режисера Олега Сенцова пустили сестру. Вона розповіла BBC News Україна, що Олег схуд на 15 кг.

Побачення, за її словами, тривало дві години, розмовляли вони телефоном через скло, Сенцов на зустріч прийшов сам.

А в таборі на Київщині отруїлися діти. Що вони таке з'їли та у якому стані - читайте в матеріалі "Діти у таборі під Києвом могли отруїтися простроченим йогуртом".

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А сотні українців застрягли в аеропортах через затримки та скасування рейсів. Як відшкодувати кошти за зіпсовану відпустку? Питання та відповіді - в нашому матеріалі.

Також ми написали про те, що станом на сьогодні більш ніж 300 дітей-трансгендерів у Великій Британії щороку розпочинають курс прийому препаратів, які блокують статеве дозрівання.

У Японії стратили сімох членів секти "Аум Сінрікьо", які здійснили смертельну атаку із застосуванням нервово-паралітичного газу у метро Токіо в 1995 році, а також лідера культуру - Сьоко Асахару.

Копирайт изображения AFP Image caption Сьоко Асахара був лідером культу "Аум Сінрікьо"

Також ми розповіли вам про п'ять рідкісних диких тварин, які поселилися в містах.

І про 9 серіалів липня, які вас зацікавлять.

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