"Мій чоловік винайняв кілера, щоби мене вбити - але я йому прощаю"

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Одного серпневого дня у 2012 році Ненсі Шор приїхала з церкви додому - а там на неї чекав кілер із пістолетом. Їй дуже пощастило: поранення виявилося несмертельним. Та невдовзі, ще у лікарняній палаті, вона дізналася, хто замовив цей напад - і це було не менше потрясіння.

"У нас справді був чудовий шлюб, - каже 57-річна Ненсі Шор. - Ясна річ, у всіх бувають злети та падіння. Ми теж не ідеальні. Час від часу в нас були проблеми, але ми завжди їх долали".

Ненсі одружилася з Френком Говардом у 1983 році. Вони виховали трьох дітей і мешкали у місті Керролтон, що у Техасі.

"Мій чоловік був дуже добрим і лагідним, ставився до нас із любов'ю, дуже опікувався дітьми, - каже вона. - Коли вони були маленькі, він тренував їхні футбольні команди. Ми відвідували всі їхні матчі. Діти також виступали у музичних п'єсах".

Подружжя співало у хорі місцевої церкви і приймало у себе вдома молодіжну групу з вивчення Біблії. Та коли діти підросли, Френк почав частіше їздити у відрядження (він бухгалтер за фахом). Ненсі почувалася дещо самотньо.

"Я виховувала дітей і вела господарство - іншої роботи в мене не було. Тому, коли діти один за одним поїхали з дому, це було непросто, - пригадує Ненсі. - А потім Френк став приділяти більше часу роботі… Напевно, про таке кажуть "ми віддалилися одне від одного".

Копирайт изображения Family One Studio Image caption Ненсі і Френк

Ввечері 18 серпня 2012 року Френк був у черговому відрядженні (як думала Ненсі). Вона відвідала церемонію хрещення у церкві, заїхала у ресторан за їжею "з собою" і повернулася додому.

"Я заїхала до себе у гараж, вийшла з машини - і раптом зі спини на мене накинувся якийсь чоловік. Він схопив мене за шию і приставив до голови дуло пістолета", - розповідає Ненсі. Потім він наказав віддати йому сумочку.

Ненсі якимось чином викрутилася й повернулася обличчям до нападника. На тому була чорна бейсболка. З переляку, вона віддала йому торбинку з ресторанною їжею.

"Він знову прокричав з нецензурною лексикою, щоб я віддала йому сумочку, - каже Ненсі. - Він стояв настільки близько, що я тицьнула сумочку просто йому в груди і закричала: "Ісусе, спаси мене!" Тут він вистрелив мені у голову, і я впала".

Ненсі втратила свідомість, а нападник тим часом втік, захопивши сумочку, але лишивши машину, яку легко міг би украсти.

Втім, Ненсі скоро отямилась, ледь дихаючи і з диким болем у голові.

Куля пройшла крізь голову навиліт і застрягла у правій легені.

"Коли я отямилась, то подумала - ну все, Ненсі, це твій кінець. Але Бог проговорив до мене і сказав: "Вставай!" Він дав мені сили підвестися на ноги".

Її мобільний телефон був у вкраденій сумочці, тому вона доповзла до машини і натиснула кнопку екстреного виклику допомоги. Коли це не спрацювало, Ненсі з величезним зусиллям добрела до будинку. Тут вона вперше побачила себе у дзеркалі.

"Кров струмком текла з мого ока на святкову фіолетову сорочку. Це все, що я побачила, - каже вона. - Я тоді ще не усвідомила, що більше не маю лівого ока".

Жадібно хапаючи повітря, вона спромоглася зателефонувати до швидкої. "Рятуйте, рятуйте!" - благала вона, але змогла назвати свою адресу й навіть описати нападника. Потім вона не менш дивовижним чином сіла на помітне місце перед дверима, щоб рятувальники якнайшвидше її знайшли.

Поліцейський, який прибув на місце злочину, зателефонував дітям Ненсі, які подзвонили своєму батькові Френку.

"Він почав плакати і дуже розхвилювався, як розповіла мені дочка, - каже Ненсі. - Він дуже спішив мені на допомогу".

Щойно Френкові вдалося прилетіти назад додому, як він провідав дружину в лікарні. Ненсі розповідає, з опису дочки, як він рухнув на підлогу, побачивши її. Очевидно, Френк дуже побивався.

Втім, у ході розслідування поліція знайшла у телефоні Френка несподівану інформацію, зокрема фото іншої жінки та текстові повідомлення від неї. Виявилося, що під час нападу Френк був із нею, а не у відрядженні.

Їхні стосунки тривали вже три роки.

Коли Ненсі перевели з реанімації у звичайну палату, Френк подзвонив їй і зізнався у подружній зраді.

"Я сильно розплакалася, - каже вона. - Він теж так сильно плакав, що я ледь розбирала його слова".

Після тієї телефонної розмови Френк ще кілька разів приходив до Ненсі у лікарню. Але попереду на неї чекали нові жахливі новини. Ще не закінчився післяопераційній період і тривала діагностика, коли поліція повідомила Ненсі, що затримала підозрюваного по її справі - Джона Френкліна Говарда, її чоловіка, відомого всім як "Френк".

Уже кілька років він поступово виплачував гроші банді, яка взялася убити його дружину.

"Це була для мене трагедія, - каже Ненсі. - Мені щойно зробили операцію на оці, а я плакала і плакала… Мама тоді мені казала: припини, не можна так плакати, око має загоїтись. Не можна так хлюпати носом".

Злочинці тиснули на Френка, постійно вимагаючи ще грошей. Він також витрачав сотні тисяч доларів на свою коханку. Врешті, він почав розтрачувати гроші одного зі своїх заможних клієнтів - ймовірно, таким чином він привласнив понад 30 млн доларів.

Ненсі точно не знає, чому Френк хотів її вбити, але має здогадку: напевно, тому, що вона б ніколи не погодилася на розлучення.

"Я поклялася перед Господом, що ніколи з ним не розлучуся, - каже вона. - Він завів стосунки з іншою жінкою, а далі пішло-поїхало: почав привласнювати чужі гроші, щоб показати їй, який він багатій, і влип по самі вуха. Далі у нього не лишалося іншого виходу, крім як мене позбутися".

На суді присяжним знадобилося лише дві години, щоби визнати його винним у спробі умисного вбивства. Його засудили до довічного ув'язнення з можливістю дострокового звільнення не раніше ніж через 30 років. На той час йому буде 85.

Копирайт изображения Denton County Records Image caption Френк отримав довічне ув'язнення за замовнення убивства дружини

Ненсі таки з ним розлучилася - перед судом. Але якби його виправдали, вона б погодилася примиритися з ним і знову вийти за нього заміж, каже вона.

Тому вирок "винний" став для неї "тяжким ударом".

"Це тому, що я його любила. І, мушу сказати, досі люблю. Не романтичним коханням, звісно. Але він - батько моїх дітей, і цю любов не можна просто так викреслити з життя", - каже вона.

Їхні діти були переконані, що батька засудили несправедливо.

"Він постійно казав їм, що невинний, - розповідає Ненсі, - що не має до цього жодного стосунку. І він справді був прекрасним батьком і чоловіком, до певного моменту. Тому я розумію, чому діти йому вірили".

Після винесення вироку вони з дітьми пішли з суду окремо. Лише через місяць вони знову почали спілкуватися.

Попри все, що з нею сталося, Ненсі змогла простити чоловіка - і навіть сказала йому про це у своїй судовій промові.

"Я йому простила, - каже вона. - У Біблії написано, що, якщо ми не прощаємо кривдників, то і нам самим не буде прощення. Я не могла його не простити, бо не можу носити в собі гіркоту".

Відколи Френка забрали до тюрми, вона його не бачила й не мала з ним контакту. Вона думає про те, чи не провідати його, але наразі все ж утримується. Та є одне питання, яке не виходить у неї з голови, і при нагоді вона б його поставила.

"Що сталося з нашим шлюбом? - дивується Ненсі. - Які причини змусили Френка віддалитися та знайти іншу жінку? Я розумію, що всіх шокує замах на моє життя, але насправді мені найбільше болить саме це".

Лікарі ж вражені тим, як добре її здоров'я відновилося після замаху. Вона перенесла багато операцій з реконструкції обличчя та очної ямки й зараз користується штучним оком. Вона також працює на повну ставку помічником юриста.

"У мене досі куля в легені, але параліч правої руки минувся. Я зовсім не могла нею рухати, а тепер можу навіть набирати текст на клавіатурі".

За її словами, вона "з ентузіазмом" святкує усі свої дні народження після замаху, а також отримує задоволення від співів у церковному хорі. Від тієї страшної події в неї на ґанку минуло майже шість років, і вона може впевнено сказати: життя триває.

"Я відчуваю вдячність Богові за порятунок мого життя і за зцілення, яке відбувається в житті моїх дітей. Це неймовірно! - каже вона. - Я надзвичайно щаслива!"

Історія Ненсі розповідається у книжці "Замах на Ненсі Говард: повернення на берег".

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