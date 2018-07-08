Про що говорили Порошенко в Польщі, а Дуда в Україні

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Президент України вшанував жертв Волинської трагедії в польському селі, а президент Польщі - на Волині.

У своїх виступах вони назвали Волинську трагедію "трагічною сторінкою" в історії двох народів та закликали до примирення.

Програми двох президентів так і не перетнулися.

Програми президентів

За інформацією сайту польського президента, Анджей Дуда взяв участь у спільній молитві в луцькому костелі святих Петра й Павла за вшанування жертв Волинської трагедії.

Після завершення молитви він подарував єпископу костелу хрест в пам'ять про загиблих поляків.

Потім польська делегація поїхала до селища Олика, де відвідала замок Радзівіллів та колишнє польське кладовище.

Копирайт изображения Ігор Смірнов/Канцелярія президента Польщі

Президент України тим часом у неділю відвідав польське село Сагринь, де взяв участь у відкритті меморіалу пам'яті українців, які загинули від польської Армії Крайової у 1944 році.

Там він також поспілкувався з представниками української громади у Польщі.

Після цього пан Порошенко відправиться до українського села на Волині Гончий Брід, де також вшанує пам'ять загиблих під час тих подій українців.

Про що заявили?

Петро Порошенко під час свого виступу в Польщі заявив, що важливо пам'ятати про невинних жертв і робити все можливе, аби народи "більше ніколи не знали розбрату і протистояння".

Пропустити Twitter допис , автор: @poroshenko Важливо бути на відкритті Меморіалу пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» і підрозділів Армії Крайової у 1944.



Наш перший людський і християнський обов'язок – пам'ятати про невинних жертв і зробити так, щоб наші народи не знали розбрату pic.twitter.com/q3Yc2vJru7 — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 липня 2018 р.

Він закликав не використовувати трагічні історичні події в політичних цілях, оскільки будь-яке протистояння послаблює обидві країни.

"Я вірю, що у народів України та Польщі є достатньо мудрості, аби не піддаватися на подібні провокації, спрямовані проти порозуміння та примирення", - сказав український президент.

Він також закликав Польщу внести зміни в законодавство, де мова йде про "злочини українських націоналістів".

"Підтримуємо ініціативи щодо перегляду відомих змін до польського законодавства про інститут національної пам'яті - і розраховуємо, що буде переглянуто також положення, які стосуються оцінки українців", - сказав пан Порошенко.

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У свою чергу пан Дуда, за інформацією польських ЗМІ, назвав ці події "етнічними чистками".

Разом з тим президент Польщі закликав будувати відносини з Україною на історичній правді та не думати про помсту.

За інформацією Польського радіо, він звернувся до української влади з проханням надати можливість проводити дослідження, які дозволили б ідентифікувати всіх жертв Волинської трагедії.

"В історії обох наших народів, польського та українського - це страшна карта. Вона позначена болем, терпінням, взаємними глибокими травмами. Наслідком цього були польські акції відплати, в яких гинули прості люди, звичайні українці. Вражає лише диспропорція: приблизно сто тисяч поляків і приблизно п'ять тисяч українців. Це дуже вражає, і це є історична правда", - цитує видання президента Польщі.

При цьому польський президент запевнив, що його країна буде і далі підтримувати Україну в її прагненні провести важливі реформи.

Окремі заходи

Сайт польського президента повідомив, що пан Дуда поїхав на Волинь на запрошення митрополита Луцького єпископа Віталія Скомаровського.

В цьому ж повідомленні відсутня інформація про якісь зустрічі з керівництвом України.

При цьому волинські ЗМІ раніше писали, що на цей день були заплановані спільні заходи за участі двох президентів.

Джерела в адміністрації українського президента повідомили BBC News Україна, що спочатку українська сторона дійсно пропонувала полякам провести спільні заходи.

"Але ми отримали відмову. Саме тому прийняли рішення організувати окремі заходи за участі президента України, який поїде цього дня до Польщі", - сказало джерело.

Волинська трагедія

Волинська трагедія - етнічний конфлікт між українцями і поляками в 1943 році за участі Української Повстанської Армії та польської Армії Крайової.

У 2016 році польський Сейм проголосував за визнання Волинської трагедії геноцидом польського народу. В Україні розкритикували це рішення.

"Некоректним" його назвали в українському парламенті. Там вважають, що воно перекреслило попередні зусилля, спрямовані на примирення двох народів.

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