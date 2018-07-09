Королівські хрестини: принц Луї та всі-всі-всі

Копирайт изображения John Stillwell/PA Wire Image caption Герцог і герцогиня Кембриджські з новонародженим принцом Луї

У понеділок у Лондоні в королівській каплиці Сент-Джеймського палацу відбудеться хрещення принца Луї, третьої дитини герцога і герцогині Кембриджських.

Хреститиме п'ятого у черзі на британський престол Його Високопреосвященство архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Як проходять королівські хрестини і чи популярно нині хрестити дитину серед простих смертних? Розглянемо це детальніше.

Копирайт изображения PA Image caption Хрестини принца Вільяма урочисто пройшли в Букінгемському палаці

Що це таке і навіщо потрібно?

Хрестини - це давній обряд, який символізує той факт, що дитину приймають до християнської церкви.

Перше згадка про хрестини немовляти зустрічається у ранньохристиянського письменника Тертулліана в 200 році нашої ери, тому більшість теологів вважають, що обряд хрестин немовлят став традицією у II столітті.

Оскільки під час хрестин дитина ще мала, аби зрозуміти, що відбувається, серед протестантів існує обряд конфірмації, який людина за бажанням проходить у підлітковому віці. Тоді людина вже усвідомлено підтверджує свою прихильність вірі.

У Британії в 2016 році в англіканській церкві хрестили 120 тисяч немовлят (на 1,1 млн парафіян), і хоча ця кількість в останні роки істотно не росте, вона й не знижується. Можна припустити, що зі зростанням популярності молодих представників королівської родини, які все роблять за правилами, обряд хрестин знову стане популярним.

Є ще одне, цілком прагматичне, міркування. Річ у тому, що приписані до певної церкви школи - як протестантські, так і католицькі - мають в Британії добру академічну репутацію, і, відповідно, є популярними.

Проте, аби потрапити туди, потрібно, щоб дитина належала до певної церкви, а батьки були якщо не зразковими парафіянами, то хоча б знали, де знаходиться їхня парафія.

Тому навіть атеїсти часом хрестять своїх дітей (а іноді й самі проходять цей обряд) з цілком прагматичних міркувань, аби дитина потрапила до хорошої школи.

Копирайт изображения PA Image caption На хрестинах принца Гаррі в 1984 році розважав публіку його старший брат - принц Вільям

Коли та де хрестити?

Принц Луї Артур Чарльз Кембриджський народився 23 квітня 2018 року в приватному відділенні лондонської лікарні Сент-Мері, і відповідно до традиції королівського двору його охрестять у віці трьох місяців.

9 липня - особливо романтичний день в анналах Віндзорів, тому навряд чи цю дату обрали випадково. Саме цього дня в 1947 році юна принцеса Єлизавета та її наречений, майбутній принц Філіп, оголосили про свої заручини.

Старшого брата принца Луї, принца Джорджа, також охрестили у віці трьох місяців, а ось принцесу Шарлотту трохи раніше - коли їй було два місяці, але теж в липні.

У випадку з принцесою Шарлоттою відступили від ще одного загального правила - її хрестили не в Лондоні, а в церкві Святої Марії Магдалини в Сандринґемі, на заході Англії, в графстві Норфолк, де знаходиться Сандринґемський палац. Саме там тоді жив принц Вільям зі своєю родиною.

Під час хрестин принца Луї також відступлять від одного з правил: хрестини призначені не на ранок, як завжди, а на 16.00 за британським часом, і за заявою Кенсингтонського палацу, триватимуть приблизно 40 хвилин.

Це буде перший шанс для публіки побачити нового принца, не враховуючи той момент, коли герцог та герцогиня Кембриджські з'явилися з ним на руках на сходах лондонської лікарні в квітні цього року.

І церква, і каплиця Сент-Джеймського палацу мають особливе значення для Вільяма та Кейт: в серпні 1961 року в церкві Святої Марії Магдалини охрестили принцесу Діану, матір Вільяма, а в королівській каплиці стояла її труна напередодні похорону в вересні 1997 року.

У цій же каплиці сама Кейт пройшла обряд конфірмації - тобто свідомого сповідання віри - напередодні шлюбу з принцом Вільямом. Її хоч і хрестили в англіканській церкві у віці п'яти місяців, але в підлітковому віці вона конфірмацію не проходила.

І якщо вже мова йде про свідоме підтвердження віри, то в цій же каплиці на закритій церемонії хрестилася Меган Маркл напередодні весілля з принцом Гаррі.

У православній традиції дітей за звичай хрестять після 40-го дня народження, але до трьох місяців, оскільки вважається, що в цьому віці діти легше переносять занурення з головою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Королівських немовлят зазвичай хрестять у спеціальній купелі з позолоченого срібла у формі лілії

У чому хрестити?

Старших дітей принца Вільяма та Кейт охрестили в копії парчевої сорочки з мереживом, пошитої для хрещення старшої доньки королеви Вікторії в 1841 році.

Оригінал використовували до 2008 року, після чого сорочку визнали занадто зношеною, оскільки королівських немовлят багато, а сорочка - тільки одна. Тоді ж пошили її копію. Саме в ній, найімовірніше, й будуть хрестити принца Луї.

Але що робити, якщо у вас немає копії хрестильної сорочки королеви Вікторії? Прості смертні подібні хрестильні сорочки зараз не використовують, та й церква цього не вимагає.

Досить просто одягнути на дитину щось ошатне, краще білого або світлого кольору, або мати при собі шматок білої матерії, аби загорнути малюка після закінчення церемонії - на знак початку його нового, християнського, життя.

Копирайт изображения Chris Jackson/PA Wire Image caption Принцеса Шарлотта в тій самій хрестильній сорочці, тобто - її копії

Як проводять хрестини

Королівських немовлят зазвичай хрестять в спеціальній хрестильної купелі з позолоченого срібла у формі лілії, яка зберігається в лондонському Тауері.

У ній хрестили всіх, хто народився в британській королівській родині після 1841 року, зокрема, й принца Джорджа та принцесу Шарлотту. До речі, на її хрещення купіль вперше вивезли за межі Лондона і доставили в Сандрінґем. У ній також хрестили королеву Єлизавету в 1926 році в Віндзорі.

Для обряду використовують святу воду з річки Йордан. В Англії зазвичай ніхто не занурює дитину в купіль з головою: священик обмежується лише тим, що зрошує святою водою голову малюка, тому дитячого крику можна не побоюватися.

Копирайт изображения Chris Jackson Image caption Особистий секретар принца Вільяма - один з фаворитів букмекерів на роль хрещеного батька принца Луї

Хто стане хрещеним батьком?

Формальна роль хрещеного батька - допомагати дитині з віком зміцнювати християнську віру. Під час обряду хрещений батько приносить відповідну клятву.

У минулому, коли тривалість життя була невеликою, хрещені батьки могли замінити рідних батьків у разі їхньої передчасної смерті, й взагалі надавати своєму похреснику сприяння. Тому за звичай на цю роль обирали людей з високим статусом.

Але у випадку з принцом Луї це, мабуть, не так вже й важливо - він і так принц.

Вільям і Кейт заздалегідь не розповіли, кого ж вони обдарували люб'язністю і попросили стати хрещеними їхньому малюкові, але в минулому вони вважали за краще вибирати на цю роль друзів або близьких родичів.

У букмекерів, які в Британії зазвичай обізнані краще за багатьох інших, у фаворитах - Мігель Хед, особистий секретар принца Вільяма (до речі, який залишає в серпні свою посаду), і Тігго Петтіфайєр (до заміжжя - Легг-Берк), няня принців Вільяма і Гаррі, яка зберегла з ними обома чудові стосунки. Вона, до речі, була гостею на нещодавньому весіллі принца Гаррі та Меган.

Непоганий шанс стати хрещеними матерями мають також двоюрідні сестри принца Вільяма, принцеси Євгенія та Беатріс.

Копирайт изображения PA Image caption Принц Вільям у 1999 році в грецькому соборі в Лондоні зі своїм першим хрещеником на руках - принцом Костянтином-Алексіосом, старшим сином грецького принца Павла і кронпринцеси Греції Марії-Шанталь

... і скільки їх має бути?

У принца Джорджа, наприклад, сім хресних батьків, а в принцеси Шарлотти - п'ять. Хоча за християнською традицією хресних має бути троє: дві хрещені матері та один хрещений батько для дівчинки та два хрещених батьки й одна хрещена мати для хлопчика.

Але тим, хто не дотримується правил суворо, сучасна англіканська церква дозволяє мати скільки завгодно хрещених батьків. Важливо, аби було по одному кожної статі.

Ще одна вимога полягає в тому, що хрещені батьки теж мають бути хрещені. Мусульмани або індуїсти не можуть бути хрещеними християнської дитини.

У православній церкві потрібно, аби хрещений батько сам був православним і відвідував церкву, але не дозволяється, щоб подружня пара (або наречений та наречена) ставали хрещеними батьками тієї ж самої дитини.

А ось вагітна або незаміжня жінка може бути хрещеною матір'ю як дівчинці, так і хлопчикові.

Копирайт изображения AFP Image caption У червні відбулися хрестини третьої дитини шведської принцеси Мадлен - принцеси Адрієнни

Чи є якась альтернатива хрещенню?

Якщо ви не належите до жодної церкви та не збираєтеся в найближчій перспективі віддавати свою дитину в церковну школу, але хочете якось урочисто відзначити появу своєї дитини в цьому світі, то можна влаштувати церемонію іменування. Це зараз модно.

Це щось на кшталт тих заходів, які зазвичай проводяться на честь спуску на воду нового судна, і в Британії вони стають все більш популярними: дитину в цей день вперше представляють широкому колу родичів і знайомих, а іноді навіть призначають їй "допоміжного батька-ментора".

Копирайт изображения Tim Ireland/PA Wire Image caption На честь хрещення принца Джорджа у 2013 році королівський двір викарбував золоту монету вартістю 50 тисяч фунтів стерлінгів

Чи потрібен подарунок і який?

Що подарують принцу Луї - до цього навряд чи додумаються навіть британські букмекери, але загальне правило таке, що якщо вас запросили на хрестини як хрещену мати або батька, то має бути й подарунок.

Він може бути не пов'язаний з релігією та не бути дорогим, але це має бути щось особливе, що перейде від вас вашому хрещенику. Зі сріблом зазвичай не можна помилитися: ложечка, дитячий браслетик, коробочка для першого зуба, що випав, рамка для фотографії.

Підійдуть й збірник казок, дитячий стільчик з ініціалами хрещеника або навіть гойдалки, освітні іграшки тощо. Всі інші гості, не тільки хресні батьки, також приходять з якимись подарунками винуватцю урочистостей. Можна замовити спеціальний торт з датою хрестин - в Instagram таке люблять.

Нове віяння - назвати молоде дерево ім'ям немовляти та подарувати відповідний сертифікат. У Британії це можна зробити за допомогою організації Woodland Trust.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На хрестини принцеси Шарлотти герцогиня Кембриджська знову одягла вбрання від Олександра Макквіна

Що одягнути на хрестини?

Герцогиня Кембриджська на хрестини перших двох дітей одягала творіння Олександра Макквіна - бездоганний вибір за всіма параметрами: світло-кремове пальто на хрестини свого первістка та біле плаття-пальто на хрестини принцеси Шарлотти.

Чи буде одяг від Макквіна і цього разу - невідомо, але що точно можна стверджувати, так це те, що колір вбрання матері не вийде за межі м'яких світлих відтінків.

Взагалі, на хрестини навряд чи варто одягати щось темне, особливо якщо ви виконуєте роль хрещеного батька. Проте дизайнерське вбрання теж не потрібно, особливо якщо ви не представник королівської сім'ї.

Церква, звичайно, любить помпезність, але в даному випадку вся увага має бути прикута до того, хто в купелі.

Копирайт изображения PA Image caption Головний гість - це, звичайно ж, королева: на хрестинах принца Джорджа

Скільки гостей кликати?

На одному британському сайті для мам я недавно натрапила на обговорення того, чи нормально на хрестини запросити 150 чоловік та скільки це коштуватиме. Автора поста засміяли в коментарях і вказали, що це не привід ані для гулянки, ані для збору подарунків для дитини.

Але на хрестини принца Луї якраз можна очікувати великого натовпу - родичів стає все більше.

Точно слід очікувати саму королеву, принца Чарльза з дружиною, принца Гаррі з Меган та другу половину бабусь і дідусів - Керол та Майкла Міддлтон, а також молодшого брата і сестру Кейт - Джеймса та Піппу, яка сама чекає дитину.

Очікують також наймолодших членів королівської сім'ї - принца Джорджа, який зараз знаходиться на шкільних канікулах, та усміхнену принцесу Шарлотту.

Людей з вулиці, звичайно, не запросять, але кілька фотографій в цей день все-таки варто очікувати - в момент прибуття молодої родини та їхніх гостей в королівську каплицю та в момент їхнього від'їзду.