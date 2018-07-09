У понеділок у Чорному морі та на його українському узбережжі починаються великі військові навчання "Сі Бриз-2018".

Копирайт изображения Шостий флот США Image caption До берегів України підійшов флагман Шостого флоту США

У них візьмуть візьмуть участь підрозділи армій, флотів та військово-повітряних сил 16 країн.

Це Україна, США, Велика Британія, Болгарія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Канада, Литва, Молдова, Норвегія, Румунія, Польща, Туреччина та Швеція.

Навчання пройдуть у північно-західній частині Чорного моря та на узбережжі Одеської, Херсонської і Миколаївської областей.

Керуватимуть "Сі Бризом" контр-адмірал Олексій Неїжпапа з українського боку та капітан 1-го рангу Майкл Віллігас від США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україньскі військові під час попередніх навчань

Ціль навчань - відпрацювати управління спільними морськими, наземними і повітряними силами з єдиного штабу, який розміститься на одному з кораблів.

А саме - на флагманському судні Шостого військово-морського флоту США Mount Whitney.

Інший американський корабель, який візьме участь у навчаннях, - есмінець Porter, який брав участь в операціях проти баз армії Башара Асада в Сирії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Есмінець Porter випускає ракети по сирійській військові базі

Обидва судна нещодавно увійшли до Чорного моря й наблизилися до Одеси, яка після російської анексії Криму стала головною базою українського флоту.

"USS радий повернутися до Чорного моря", - заявило командування Шостого флоту США. United States Ship означає "Корабель Сполучених Штатів" - це офіційне позначення суден на флоті США.

"Ми з нетерпінням очікуємо на спільну роботу з партнерами в цьому регіоні з побудови зв'язків задля миру і економічної стабільності тут і у всьому світі", - сказано також у заяві.

Крім того, військово-транспортними літаками Lockheed C-130 Hercules Сполучені Штати перекинули до Одеси підрозділ морських піхотинців і спорядження для навчань.

Як розповідав "Радіо Свобода" капітан Майкл Віллігас, від США у навчаннях візьмуть участь близько тисячі військовослужбовців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Болгарський фрегат під час навчань у Чорному морі в 2014 році

Від України - півтори тисячі військових, три десятки кораблів і авіація.

Від решти країн-учасниць - ще 1,2 тис. військових із технікою.

Зокрема - грузинські та молдавські морпіхи, британські та канадські спецпризначенці й водолази, румунські та болгарські військові судна і кораблі, турецька субмарина "Йолдирай".

Міністр оборони України Степан Полторак назвав майбутні навчання "іспитом для Морського командування [України] на сумісність із найкращими флотами світу і спроможність управляти багатонаціональним з'єднанням".

Обмеження

За Конвенцією Монтре, яка регулює режим проходження військових кораблів протоками до Чорного моря, нечорноморські країни не можуть одночасно мати тут військові судна, чий загальний тоннаж перевищувати 30 тис. тонн.

Саме тому флот США зазвичай обмежується присутністю в Чорному морі одним чи двома суднами.

Що ж за кораблі США прибули на "Сі Бриз" цього разу?

USS Mount Whitney (LCC 20)

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Штабний корабель - флагман Шостого флоту США, який дислокується в Середземному морі (штаб - в італійському Неаполі), та виконує задачі в Європі та Африці.

Mount Whitney увійшов до складу Військово-морських сил США 16 січня 1971 року.

Його тоннажність - 18,4 тис. тонн, довжина - 189 метрів, ширина - 33 метри.

Екіпаж - 170 офіцерів і 155 моряків.

Брав участь у операціях в Атлантиці, Середземномор'ї, Індійському океані та в районі "Африканського рогу", де йшла боротьба проти піратів.

Під час російсько-грузинського конфлікту 2008 року саме цей корабль першим із суден НАТО доправив до грузинського порту Поті гуманітарні вантажі, що викликало нарікання з боку Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Капітан Mount Whitney в Поті, 2008 рік

За даними "Українського мілітарного порталу", того ж року Mount Whitney заходив до Севастополя.

Цей візит викликав протести серед проросійських мешканців, через що екіпаж судна утримався від виходу в місто.

Копирайт изображения Шостий флот США Image caption Гелікоптер Sikorsky SH-60 Seahawk на борту американського флагмана

Під час громадянської війни в Лівії з Mount Whitney керували операцією США, яка мала забезпечити безпольотну зону над країною та стримувати армію Муамара Каддафі від наступу на форпост повстанців у Бенгазі.

Вогнева міць судна не надто потужна - він насамперед виконує функції командування та координації.

Копирайт изображения Шостий флот США Image caption 25-мм гармата на Mount Whitney веде вогонь під час навчань 2011 року

Судно оснащене:

двома 25-мм гарматами M242 Bushmaster;

чотирма 12,7-мм кулеметами;

двома 20-мм зенітними гарматами Phalanx CIWS;

системою захисту від самонавідних протикорабельних ракет Mark 36 SRBOC.

Крім того, судно має повітряне прикриття - палубний вертоліт Sikorsky SH-60 Seahawk.

USS Porter (DDG-78)

Копирайт изображения Шостий флот США

Значно потужніший есмінець, який має на озброєнні крилаті ракети.

У складі американського військового флоту перебуває з 1999 року.

Тоннажність - 9,2 тис. тонн, довжина - 155 метрів, ширина - 20 метрів.

Екіпаж - 71 офіцер та 210 моряків.

"USS Porter (DDG78) - це один із двох кораблів які 7 квітня 2017 року завдали ракетного удару по авіабазі проурядових сил Асада в Сирії у відповідь на хімічну атаку по цивільних громадянах", - йдеться на "Українському мілітарному порталі".

Влада Башара Асада тоді заперечувала свою причетність до хіматаки.

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Есмінець уже бував у Чорному морі - зокрема в 2016 році, коли брав участь в інших навчаннях та патрулював регіон.

Такий тип суден вважаються основними бойовими кораблями США.

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Має на озброєнні:

дві пускові установки (на 32 та 64 ракети) Mk 41 для вертикального запуску керованих ракет різних типів;

96 пускових установок для крилатих ракет (таких як Tomahawk);

130-мм артилерійська система Mk 45;

два бойові модулі Mk 38 калібром 25 мм;

чотири великокаліберні 12.7-ммкулемети;

два торпедних апарати для торпед Mk 46;

20-мм шестиствольний бойовий модуль Phalanx CIWS.

Прикриття з повітря забезпечують два гелікоптери Sikorsky SH-60 Seahawk.