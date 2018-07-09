"Це фантастика": чорний лелека через 18 років повернувся до України

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Українські науковці зафіксували чорного лелеку, який через 18 років повернувся до України.

Орнітологи дослідили шлях міграції самиці та визначили, що її вік значно перевищив середній для цих птахів.

Це унікальний випадок, адже птаха здорова і досі має сили долати труднощі міграції.

Навіть більше - вона сьогодні має двох пташенят.

Як знайшли птаху?

Лелеку виявили за допомогою фотопастки, розповів BBC News Україна орнітолог Андрій Бокотей, завідувач відділу Державного природничого музею НАН.

Копирайт изображения Проект Ciconia-Ukraina Image caption Лелека повернулася до Шацького національного парку

За його словами, такі прилади науковці встановлюють у гнізда лелек, аби вивчати та відстежувати їх.

"Це достатньо сучасний і дуже інформативний спосіб отримання наукової інформації, яка в майбутньому допомагає нам охороняти чорних лелек. Адже цей птах занесений до Червоної книги України та сусідніх держав", - пояснює орнітолог.

"Птаха-героя" вдалося виявити завдяки одній із фотопасток, яку вчені встановили у гнізді в Шацькому національному парку.

"Два тижні тому ми поїхали і переписали інформацію з картки, аби фотопастка могла далі працювати", - каже пан Бокотей.

Копирайт изображения Проект Ciconia-Ukraina Image caption Лелеці вже 18 років і вона має двох пташенят. Орнітологи кажуть - то унікальна ситуація

З'ясувалося, що один із дорослих птахів має два кільця, якими традиційно позначають рідкісні види.

Одне - металеве, яке птах носить все життя, а друге - пластикове, на якому великими літерами вказаний спеціальний код, який дає міжнародна організація EURING, що координує кільцювання.

Саме завдяки цим кільцям можна прослідкувати, звідки птах.

Небезпечна міграція

Українські вчені встановили, що цього птаха закільцювали у 2002 році в Ізраїлі під час міграційного періоду. На той час лелека вже мав два роки.

"Цей птах - щасливчик, бо смертність пташенят чорного лелеки надзвичайно висока. Вони долають величезні відстані - 8, а іноді й 10 тисяч кілометрів пролітають на зимівлю до Африки", - пояснює пан Бокотей.

Копирайт изображения Проект Ciconia-Ukraina Image caption Лелеку відслідкували завдяки двом кільцям на нозі

За його словами, на цьому шляху на них чекає безліч небезпек.

"У Лівані та Сирії їх просто відстрілюють, бо це національний спорт - вбивати птахів. У Ізраїлі дуже поширені рибні господарства, а через цю країну ідуть міграційні шляхи багатьох видів птахів, в тому числі рибоїдних - лелеки та чапель. Вони можуть приносити велику шкоду господарствам, а тому ставки накривають сітками і птахи в них заплутуються. Їх намагаються рятувати, та це не завжди допомагає", - розповідає вчений.

"Нашій лелечисі, бо це самка, пощастило, її вчасно знайшли, витягли з тих сіток, а потім орнітологи її закільцювали. І вона далі собі мігрувала", - каже він.

Андрій Бокотей пояснює, що цей птах народився в Україні, адже для лелек характерне таке явище як філопатрія - тобто вони повертаються до того ж місця, де народилися, і продовжують там гніздитися.

У 2011 році в Ізраїлі проводив дослідження німецький орнітолог, який фотографував птахів з кільцями та визначав звідки вони.

"Вона потрапила до нього в об'єктив, тому ми знаємо, що у 2011 році вона теж здійснювала міграцію через Ізраїль", - каже орнітолог.

"Унікальний птах"

"Нам вдалося встановити, що їй 18 років, це надзвичайно великий вік для чорного лелеки. Бо такі птахи живуть до десяти років. Науковці вважали, що ці птахи в такому віці вже не розмножуються, навіть якщо здійснюють міграцію", - пояснює пан Бокотей.

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"Це унікальне явище, бо хто сподівався, що вона ще двох пташенят вигодувала. Двох здорових пташенят ми закільцювали і будемо слідкувати за ними далі, можливо, й вони колись потраплять на очі науковцям", - додає він.

Орнітологи вважають, що оскільки птах здолав таку дальню міграцію, він має хороше здоров'я.

"У природі ті птахи, які ослаблені й хворі, або гинуть від знесилення, або їх з'їдають хижаки. Якщо вона має сили прилетіти, подолати таку відстань, відкласти яйця, бо це теж великі енергетичні затрати для птаха - висидіти й вигодувати пташенят, - то вона здорова", - каже пан Бокотей.

За його словами, у лелек висока смертність, і це "унікальне явище, що вона стільки прожила і далі функціонує, як нормальний, міцний, у повному розквіті сил птах".

"Це фантастично. Будемо далі слідкувати за нею. Тепер точно будемо ставити камеру в це гніздо, бо є інтрига. Ще кілька поставимо поруч, аби ми не втратили її з поля зору", - додає він.

Спілкувалась Оксана Тороп

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