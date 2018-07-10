"Нюхнув - гол забив": навіщо футболістам нашатирний спирт?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Футболіст збірної США Деандре Йедлін нюхає нашатирний спирт під час товариського матчу з Португалією, листопад 2017 року

Інформація ЗМІ про те, що футболісти російської збірної використовували на матчі з Хорватією нашатирний спирт, викликала бурхливе обговорення в інтернеті.

ВВС розпитала експертів, навіщо спортсмени застосовують цей розчин і чи можна прирівнювати його до допінгу.

У понеділок німецький таблоїд Bild звернув увагу, що російські спортсмени перед тим, як вийти на поле в матчі з хорватською збірною, прикладали щось до носа.

Те саме вони робили і в матчі зі збірною Іспанії, відзначає видання.

Виявилося, футболісти нюхали вату, змочену у водному розчині аміаку. У побуті цей розчин називають нашатирним спиртом або нашатирем, а його наукова назва - гідроксид амонію.

Нашатирний спирт не заборонений Всесвітнім антидопінговим агентством, але при цьому має "короткочасний ефект, що стимулює та концентрує", - наголошується в статті.

Журналісти припускають, що це могло вплинути на результати гри з Іспанією.

На публікацію відразу відреагували співробітники тренерського штабу російської збірної.

Тренер команди з фізпідготовки Пауліно Гранеро в інтерв'ю іспанській газеті La Marca наголосив, що аміачний розчин не є допінгом.

"Аміак не входить до переліку заборонених речовин. Немає ніяких доказів, що його застосування покращує показники", - зазначив пан Гранеро.

Лікар російської збірної Едуард Безуглов сказав інтернет-виданню "Чемпіонат", що розчин аміаку в світовому спорті використовують різні країни вже багато років.

"Важко сказати, якою фантазією треба володіти, аби підозрювати в нашатирі якийсь секретний допінг", - зазначив Безуглов.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Футболіст Вест-Бромвіч Альбіон Бен Фостер нюхає нашатир під час матчу з Тоттенгемом 15 жовтня 2016 року

Російська служба ВВС звернулася до російських лікарів спортивної медицини з проханням розповісти, навіщо спортсмени використовують нашатирний спирт.

Юрій Васильков, колишній лікар "Спартака"

Нашатир використовувався в нашому футболі ще до Великої Вітчизняної війни, від часів утворення "Спартака".

Це просто якась футбольна звичка - вдихнути різкий та не дуже приємний запах, підбадьоритися на пару секунд і піти в бій. Сьогодні багато хто знає, що від цього можуть піти сльози, і молоді хлопці часто відмовляються його нюхати.

Це, напевно, найбільш нешкідливий препарат у фармакології: ним чистять скло, чистять автомобілі, унітази.

Крапнути нашатирю на ватку і вдихнути - це просто футбольна традиція. Приблизно як сісти перед далекою дорогою, просто прикмета: нюхнув - гол забив. Ніякого звикання немає, це все одно, що почухати собі потилицю.

Річ у тім, що в нас спортивна медицина до Олімпіади в Москві 1980 року була практично на нулі.

Ми дуже відставали від Заходу і використовували тільки застарілі смердючі мазі. Потім вже в нас з'явилася сучасна фармакологія та медицина, але традиція нюхати нашатир залишилася.

Ілля Мєлєхін, лікар спортивної медицини

Нашатирний спирт дозволений і завжди буде дозволений до застосування - це як йодом ногу помазати.

Ним користуються, наприклад, коли занадто жарко чи коли людина в напівнепритомному стані.

Звичайно, розчин аміаку використовується в спорті, та й не тільки у футболі. Наприклад, його використовують штангісти. Практично перед кожним виходом вони нюхають нашатир, причому роблять це відкрито, прямо перед камерами.

Будь-який спортсмен може ним скористатися, готуючись до якогось стрибка або ривка - це дозволений спосіб підбадьоритися. Формула аміаку досить проста, і там в принципі не може бути нічого забороненого.