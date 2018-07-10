"Нюхнув - гол забив": навіщо футболістам нашатирний спирт?
Інформація ЗМІ про те, що футболісти російської збірної використовували на матчі з Хорватією нашатирний спирт, викликала бурхливе обговорення в інтернеті.
ВВС розпитала експертів, навіщо спортсмени застосовують цей розчин і чи можна прирівнювати його до допінгу.
У понеділок німецький таблоїд Bild звернув увагу, що російські спортсмени перед тим, як вийти на поле в матчі з хорватською збірною, прикладали щось до носа.
Те саме вони робили і в матчі зі збірною Іспанії, відзначає видання.
Виявилося, футболісти нюхали вату, змочену у водному розчині аміаку. У побуті цей розчин називають нашатирним спиртом або нашатирем, а його наукова назва - гідроксид амонію.
- Хорватія перемогла Росію і вийшла до півфіналу ЧС-2018
- ЗМІ про ЧС-2018: трагедія Іспанії та цькування російських фанаток
Нашатирний спирт не заборонений Всесвітнім антидопінговим агентством, але при цьому має "короткочасний ефект, що стимулює та концентрує", - наголошується в статті.
Журналісти припускають, що це могло вплинути на результати гри з Іспанією.
На публікацію відразу відреагували співробітники тренерського штабу російської збірної.
Тренер команди з фізпідготовки Пауліно Гранеро в інтерв'ю іспанській газеті La Marca наголосив, що аміачний розчин не є допінгом.
"Аміак не входить до переліку заборонених речовин. Немає ніяких доказів, що його застосування покращує показники", - зазначив пан Гранеро.
Лікар російської збірної Едуард Безуглов сказав інтернет-виданню "Чемпіонат", що розчин аміаку в світовому спорті використовують різні країни вже багато років.
"Важко сказати, якою фантазією треба володіти, аби підозрювати в нашатирі якийсь секретний допінг", - зазначив Безуглов.
Російська служба ВВС звернулася до російських лікарів спортивної медицини з проханням розповісти, навіщо спортсмени використовують нашатирний спирт.
Юрій Васильков, колишній лікар "Спартака"
Нашатир використовувався в нашому футболі ще до Великої Вітчизняної війни, від часів утворення "Спартака".
Це просто якась футбольна звичка - вдихнути різкий та не дуже приємний запах, підбадьоритися на пару секунд і піти в бій. Сьогодні багато хто знає, що від цього можуть піти сльози, і молоді хлопці часто відмовляються його нюхати.
Це, напевно, найбільш нешкідливий препарат у фармакології: ним чистять скло, чистять автомобілі, унітази.
Крапнути нашатирю на ватку і вдихнути - це просто футбольна традиція. Приблизно як сісти перед далекою дорогою, просто прикмета: нюхнув - гол забив. Ніякого звикання немає, це все одно, що почухати собі потилицю.
Річ у тім, що в нас спортивна медицина до Олімпіади в Москві 1980 року була практично на нулі.
Ми дуже відставали від Заходу і використовували тільки застарілі смердючі мазі. Потім вже в нас з'явилася сучасна фармакологія та медицина, але традиція нюхати нашатир залишилася.
Ілля Мєлєхін, лікар спортивної медицини
Нашатирний спирт дозволений і завжди буде дозволений до застосування - це як йодом ногу помазати.
Ним користуються, наприклад, коли занадто жарко чи коли людина в напівнепритомному стані.
- Огляд ЗМІ: найпопулярніша фанатка збірної Росії виявилася порноакторкою
- ЗМІ про ЧС-2018: "приниження" Аргентини і підозрілі досягнення Росії
Звичайно, розчин аміаку використовується в спорті, та й не тільки у футболі. Наприклад, його використовують штангісти. Практично перед кожним виходом вони нюхають нашатир, причому роблять це відкрито, прямо перед камерами.
Будь-який спортсмен може ним скористатися, готуючись до якогось стрибка або ривка - це дозволений спосіб підбадьоритися. Формула аміаку досить проста, і там в принципі не може бути нічого забороненого.