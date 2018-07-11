Копирайт изображения Cecilia Apaldetti Image caption Кістки динозавра знайшли на території нинішньої Аргентини

Вони - найбільші тварини, які ходили по Землі, з масою, яка дорівнює космічним човнам.

Проте, досі не зрозуміло, як ці динозаври досягли таких масивних розмірів.

Нова знахідка кісток динозавра в Аргентині надала нові докази процесу зростання гігантів.

За словами палеонтологів, тварина "застосувала" нову стратегію, аби досягти надвеликих розмірів. Зокрема, для неї були характерні сплески швидкого росту та ефективні, схожі на пташині, легені.

Викопні рештки динозавра вчені знайшли на північному заході Аргентини під час польового дослідження. Вони виявили чотири скелети - один нового виду та три пов'язаних з ним динозаврів.

Копирайт изображения Cecilia Apaldetti Image caption Ось так з породи висвердлюють кістки динозавра

"Ми могли пересвідчитися, що це новий вид, який ми назвали Ingentia prima. На латині це означає "перший гігант", - зазначила доктор Сесілія Апалдетті з Національного університету Сан-Хуана.

Цей динозавр походить з Тріасового періоду, а отже з'явився на 47 млн років раніше, ніж знамениті рослиноїдні диплодоки та брахіозаври з їхніми довгими шиями.

Він не був такий великий, важив близько 10 тон. Але його відкриття - це несподіванка, адже він з'явився так рано на шляху еволюції динозаврів.

Копирайт изображения Cecilia Apaldetti Image caption Динозавр сягав у довжину до 10 метрів

Новий вид динозаврів Ingentia prima та подібні види віднесені до групи lessemedaurids.

Аналіз: доктор Стів Бруссат з Единбурзького університету

Шанувальникам динозаврів варто запам'ятати нову назву lessemedaurids, тому що це були перші динозаври, які досягли гігантських розмірів близько 10 тонн, ще в Тріасовому періоді, близько 215 мільйонів років тому. Дивовижне відкриття чотирьох скелетів змушує нас переосмислити те, коли і за яких умов динозаври стали такими величезними.

Ми звикли думати, що перші гігантські динозаври виникли на початку Юрського періоду, після того, як супервулкани викликали глобальне вимирання в кінці Тріасового періоду. Але знахідка скелетів в Аргентині дозволяє говорити, що принаймні деякі динозаври змогли досягти гігантських розмірів в останній частині Тріасового періоду, до цього вимирання.

Несподіванкою було те, що lessemsaurids досягли своїх величезних розмірів незалежно від завроподів - ящіротазових динозаврів, таких як апатозаври та диплодоки, які дійсно розвивалися пізніше під час Юрського періоду. Набуття величезного розміру не було виключною подією лише щодо ящіротазових динозаврів, різні типи динозаврів могли стати величезними, що говорить про те, наскільки неймовірні ці тварини.

Яким був динозавр, кістки якого знайшли вчені

Це представник групи, яку називають завроподоморфи, що означає з "ногами як в ящірки". Вони згодом перетворилися на чотириногих істот, які стали найбільшими тваринами, які колись ходили по землі.

Динозавр мав довгу шию та хвіст, хоча й не сягав таких розмірів, як диплодок.

Він був приблизно 10 метрів завдовжки.

Копирайт изображения Cecilia Apaldetti

Як він став таким величезним?

Як і в динозаврів, що жили пізніше, в нього були повітряні мішки, схожі на пташині, які були необхідні для охолодження великих тварин та їхнього забезпечення великою кількістю кисню.

Кільця росту його кісток показують, що він зростав дуже швидко.

Копирайт изображения Jorge A. González Image caption Реконструкція динозавра. Зеленим кольором позначені повітряні мішки, а корчиневим - легені тварини

"Ми могли спостерігати в кістках [через кільця росту], що в них були помітно високі періоди зростання", - наголосила доктор Апалдетті, яка була серед команди, що знайшла скелети.

Дослідження її групи показують, що існує більше одного шляху зростання динозаврів до величезних розмірів.

Вони припускають, що можуть існувати ще більші та дивовижніші динозаври, які ще не знайдені.

Копирайт изображения SPL Image caption Брахіозавр з'явився пізніше і був ще більшим динозавром

"Це новий спосіб отримати розмір тіла на ранньому етапі еволюційної історії, - наголосила пані Апалдетті. - Цей шлях не використовувався знову в історії динозаврів".

Інформація про знахідку опублікована в журналі Nature Ecology & Evolution.