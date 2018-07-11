"Він їх любить більше самого себе": що ми знаємо про тренера тайських дітей

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Історія із заблокованими у тайській печері футболістами та їхнім тренером мала щасливий кінець - усіх 12 підлітків і їхнього 25-річного тренера підняли на поверхню, їхньому життю більше нічого не загрожує. Російська служба Бі-бі-сі розповідає, хто такий Екапол Чантавонг, єдиний дорослий у заблокованій під землею групі, якого називають справжнім героєм.

Рятувальна операція почалася 8 липня. Був вибір - почати визволяти дітей якомога швидше, поки погодні умови не погіршилися, або чекати, коли закінчиться сезон дощів. Хлопчики перебували в печері з 23 червня.

Їх знайшли британські дайвери 2 липня. Понад тиждень вони були у непроглядній темряві, з мінімумом запасів води і їжі й без теплих речей. Можливо, саме завдяки керівнику групи діти змогли вижити у затопленій печері.

Близький друг кількох врятованих підлітків Ауттапорн Хамхенг назвав 25-річного Екапола Чантавонга справжнім героєм. Сам він раніше теж тренувався у команді Аке - так називають Чантавонга близькі люди.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 12 хлопчиків 11-16 років і їхній 25-річний тренер з футболу опинилися у пастці в одній з печер через зливи

"Я люблю Аке, я йому цілком довіряю, він та людина, яка піклується про всіх дітей. Вони всі герої, тому що вижили, але найбільший герой це тренер. Я не сумніваюся, що він зробив все можливе, щоб діти в печері вижили", - сказав він.

"Я турбуюся, що (футболісти і тренер. - Ред.) почнуть звинувачувати себе у тому, що трапилося, і найбільше я хвилююся за нього. Сподіваюся їх скоріше побачити, і я хочу, щоб вони зберегли силу, щоб ми знову могли зіграти в футбол", - додав друг підлітків.

Самі батьки хлопчиків попросили не звинувачувати тренера у тому, що вони застрягли у печері. У рукописних листах, які вони відправляли дітям з рятувальниками, вони також зверталися до пана Чантавонга і попросили його не вважати себе винним.

"Аке, це мама Титана. Будь сильним. Подбай про себе. Старша сестра теж тебе чекає біля входу в печеру. Будь ласка, виведи дітей", - йдеться в одній із записок.

Сам тренер у відповідь попросив вибачення. "Всім батькам - з хлопцями все гаразд. У них є все необхідне, з ними добре поводяться. І я обіцяю максимально піклуватися про дітей. Дякую всім, хто прийшов на допомогу. Також я від усього серця прошу вибачення у батьків", - написав він.

Копирайт изображения Thai Navy Seal Image caption Лист тренера

Тренера, звичайно, критикували за те, що він повів дітей до печери на екскурсію в сезон проливних дощів. До того ж перед входом до печери висить величезний знак, що попереджає про небезпеку.

Однак для багатьох тайців колишній монах Чантавонг став мало не проявом божественного промислу, посланим згори для допомоги дітям у їхній біді. Тайці ділилися в соцмережах малюнком, на якому тренер зображений під час медитації в позі лотоса і тримає в руках 12 диких поросят (саме так називається футбольна команда підлітків - Дикі кабани).

За словами влади, він був серед найбільш знесилених в групі - частково тому, що віддавав дітям свою частину їжі і води. Також він навчив їх медитувати і зберігати енергію.

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"Якби його там не було, що б сталося з моєю дитиною?" - сказала в інтерв'ю тайському телеканалу мати одного з дітей. "Коли він вийде, нам всім потрібно буде зцілити його серце. Мій дорогий Аке, я б ніколи не поклала провину на тебе".

За словами друзів, пан Чантавонг втратив батьків, коли йому було 10 років. Потім він став ченцем, але був змушений покинути монастир, щоб доглядати за своєю хворою бабусею в провінції Чіанграй. Там він працював при місцевому монастирі, а також був помічником тренера місцевої юнацької футбольної команди.

"Він їх любить більше самого себе, - сказав його близький друг Джой Хампай. - Він не п'є, не курить. Він людина, яка може про себе подбати, і цього ж він навчив підопічних хлопців".