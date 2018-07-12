"Уникнути не можна": проїзд у Києві таки зросте з 14 липня

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Київська міська влада не відмовилася від планів підвищити вартість проїзду в міському транспорті з 14 липня.

Про зростання тарифів КМДА заявила ще у травні. Це багатьох обурило.

Опозиційні депутати хочуть розглянути 12 липня пропозицію про заборону підвищувати вартість проїзду.

В міській владі кажуть, що зміни - неминучі.

Пояснення влади

"Вартість складатиме від 6,3 гривні - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень - за разову поїздку", - повідомили у КМДА в травні.

Таким чином, максимально низька вартість буде саме для тих, хто користується транспортом постійно.

Вісім гривень сплачуватимуть пасажири, що користуються міським громадським транспортом іноді.

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Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що зростання вартості переносять.

Однак 5 липня мер столиці розвіяв усі сумніви: він заявив, що підвищення не уникнути.

"Ми вимушені зробити цей складний крок. Попри політичні рейтинги і спекуляції, яких навколо цього питання багато. Бо треба бути відповідальними і чесно говорити, що інакше нам не уникнути кризи у транспортній сфері столиці", - сказав Віталій Кличко.

За його словами, останнє підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня відбулось у лютому 2015 року.

Ми вимушені зробити цей складний крок. Попри політичні рейтинги і спекуляції. Віталій Кличко, мер Києва

А у 2017 році - лише коригування окремих його складових.

Міська влада пояснила, що в країні зросли тарифи на електроенергію - у 5,4 раза, вартість дизельного палива - у 1,5 раза, вартість шин - у 1,5 раза.

А через малі зарплати у "Київпастрансі" та "Київському метрополітені" не вистачає фахівців.

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У КМДА заявили, що сьогодні розпорядження про підвищення тарифів передали на погодження до Міністерства юстиції.

"Ми всі хочемо, щоб у нас метрополітен починав їздити о п'ятій ранку, а закінчувати о першій ночі, ми хочемо нічні маршрути, ми хочемо, аби транспорт їздив вчасно. Сьогодні лише в "Київпастрансі" понад 2000 вакансій, в тому числі водіїв, які б мали все це забезпечити", - каже BBC News Україна перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Експерти єдині в думці, що підняття тарифів обґрунтоване. Але звертають увагу на той факт, що одночасно треба здійснити інші заходи.

Підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті треба тільки після здійснення адміністративних кроків Станіслав Гвоздіков, експерт

"Чи обґрунтовано? Так, обґрунтовано. І видатковий матеріал, і паливо, і електроенергія, і кредитні ресурси для метрополітену - все подорожчало. Плюс інфляція", - каже BBC News Україна керівник громадської організації "Розвиток інфраструктури" Станіслав Гвоздіков.

Однак, за його словами, є проблеми зі своєчасністю та послідовністю цього рішення.

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Експерт вважає, що підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті треба тільки після здійснення важливих адміністративних кроків.

"Кожна міська адміністрація має можливість впливати на виконання угод з перевізниками будь-якої форми власності - комунальної та приватної. Місто відкриває маршрути, змінює їх. Чому в Києві зі 150 маршрутів пасажирського транспорту мінімум половину дублюють приватники?", - каже він.

Він впевнений, що цей дубляж треба ліквідувати. Окрім того, приміські перевізники перевозять киян по столиці - це теж велика проблема.

"Ні на один відсоток не покращиться якість перевезення пасажирів, бо не зроблені ці адміністративні кроки", - впевнений пан Гвоздіков.

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко вважає, що критично важливим є це рішення для "Метрополітену".

"Адже це складний технологічний транспорт і якщо його не утримувати належним чином, то виникає небезпека для 1,5 млн людей, які щоденно користуються метро. Тобто питання стоїть так: або возити в метро, або ні", - каже він в розмові з BBC News Україна.

Окрім того, за його словами, восени київська влада планує перейти на єдиний квиток. "А він має сенс тоді, коли однакова ціна у всіх видах транспорту", - пояснює він.

А от що стосується покращення якості послуг, то за словами пана Сергієнка, це станеться тільки після виконання кількох умов.

Питання стоїть так: або возити в метро, або ні Олександр Сергієнко, експерт

Серед них - оновлення рухомого складу та зміна режимів руху і маршрутів.

"Скасуй підвищення на проїзд!"

Багатьох киян це рішення міської влади обурило.

В коментарях під постом КМДА з інформацією про підвищення тарифів в основному критика.

Користувачі скаржаться на погіршення з кожним роком якості перевезення, необґрунтоване зростання вартості та не врахування думки киян.

У четвер біля КМДА проходить акція протесту "Скасуй підвищення тарифу на проїзд!". Не обійшлося без сутичок.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Протест біля КМДА проти підвищення цін на проїзд в міському транспорті, 12 липня 2018 рік

Опозиційні депутати вимагають розглянути проект про заборону підвищення тарифів на проїзд, який подала фракція "Свобода".

Вони впевнені, що тарифи, які хочуть ввести, необґрунтовані. Але навряд для скасування вистачить голосів.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сутички між учасниками протесту та правоохоронцями в КМДА, 12 липня 2018 року.

Микола Поворозник шкодує, що такі питання намагаються політизувати.

"Що стосується скасування - все, напевно, можливо. Особливо, коли в господарську діяльність починає втручатися політика", - сказав він, коментуючи можливість скасування відповідного рішення.

Кияни ж максимально поповнюють свої картки поїздками за старими цінами, біля кас черги навіть не в годину пік.

А радник начальника київського метрополітену Наталка Макогон навіть рекомендує пасажирам купувати поїздки відразу на кілька пластикових карток.

Чи піднімуть приватні перевізники?

Поки що не відомо, чи відбудеться слідом за подорожчанням вартості проїзду в громадському транспорті зростання тарифів приватними перевізниками.

BBC News Україна звернулася до кількох великих столичних компаній щодо того, чи будуть піднімати ціни. Коментувати це питання вони відмовились.

Разом з тим у соцмережах повідомляють, що в деяких маршрутках, як і в метро, вже з'явилося повідомлення про подорожчання з 14 липня.

В КМДА запевняють, що ніхто не зможе підняти тарифи вище обґрунтованого рівня.

Сьогодні лише в "Київпастрансі" понад 2000 вакансій Микола Поворозник, перший заступник глави КМДА

"Ми не можемо говорити про те, що хтось там різко почне піднімати ціни", - запевнив Микола Поворозник.

За його словами, необґрунтовано підняти ціни неможливо, оскільки для цього треба отримати ряд дозволів.

При цьому додає: "Якщо в місті комунальний транспорт так чи інакше дотується з бюджету, то приватні перевізники такої можливості не мають."

"Саме тому вони говорять про ту вартість проїзду, яку можуть забезпечити".

Експерт Станіслав Гвоздіков впевнений, що приватні перевізники чекати не будуть і теж підвищать тарифи.

"Я думаю, в короткостроковій перспективі буде подвоєна ціна", - прогнозує він.

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