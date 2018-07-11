У Британії - скандал через горілку "Новачок"

Копирайт изображения BRISTOL DRY GIN MICRO DISTILLERY

Лікеро-горілчаний завод у британському Бристолі розкритикували за те, що він почав випускати 75-градусну горілку під назвою "Новачок".

Компанія Bristol Dry Gin вибачилась та визнала, що обрала невдалий час для випуску горілки.

Британська влада стверджує, що "Новачком" отруїли екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку.

А в кінці червня цією ж речовиною отруїлася британська пара. Жінка померла, а чоловік у середу прийшов до тями.

Bristol Dry Gin заявила, що горілку "Новачок" випустили в обмеженій кількості, виробництво зупинять.

Компанія каже, що рецепт розробляли досить довго. Її рекламним слоганом була фраза "Тут не до жартів".

Горілку назвали "Новачок" після того, як Сергія та Юлію Скрипалів виписали з лікарні.

В заяві компанії йдеться про те, що ця горілка мала "покращити настрій та знизити рівень стресу, а не ображати".

Представники компанії запевнили, що клієнти дуже позитивно відреагували на нову горілку.

Однак на сторінці Bristol Dry Gin у Facebook з'явилося багато негативних коментарів.

"Пробачте, але я думаю, що дуже нетактовно давати алкоголю таку назву. Це серйозна ситуація", - пише Девід Гілрой.

Пітер Хупер пише: "Дуже нетактовно. Жінка померла, чоловік у критичному стані в лікарні. Я думаю, вам треба переглянути свою рекламну стратегію".

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