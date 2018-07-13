Куди поїхати? Подорожі Україною від редакції ВВС

Літо в розпалі, і редакція ВВС Україна розповідає про свої улюблені туристичні маршрути країною.

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Сплав на байдарках по Сумщині, руїни млина і "малий Ермітаж" під Києвом, а також гірське село, де плавають корови - відомі й не дуже маршрути країною у добірці від ВВС Україна.

"Малий Ермітаж" під Києвом

Маршрут: Томашівка - Пришивальня, Фастівський район Київської області, відстань від Києва - близько 60 км.

Дар'я Тарадай:

Мої улюблені маршрути - одноденки, коли не треба багато годин труситися прекрасними українськими дорогами до місця призначення, а потім ще стільки ж - додому.

Садиба Хоєцьких у селі Томашівка Фастівського району - це саме таке місце, куди з центру Києва можна доїхати машиною за годину з хвостиком.

Копирайт изображения ВВС Image caption Садиба Хоєцьких

Зараз у садибі, зведеній на початку ХХ століття, розташований Ризоположенчеський чоловічий монастир, але це ніяк не обмежує його відвідини.

Вхід на територію вільний, більше того - там є непоганий дитячий майданчик, куди місцеві мешканці вільно приходять бавитися з малюками.

Копирайт изображения ВВС Image caption Ченці гарно доглядають сад і квітник: з кінця весни і до осені там постійно щось цвіте

У маленькому зоопарку живуть лами, страуси, павичі та фазани.

На території монастиря є, де прогулятися по кількарівневих терасах, прикрашених скульптурами херувимів та тварин. В українському інтернеті садибу люблять називати "малим Ермітажем".

Буквально за кілька кілометрів від монастиря розташовані фотогенічні руїни водяного млина - на в'їзді до сусіднього села Пришивальня.

Копирайт изображения ВВС Image caption У місці, де стоїть млин, річка Ірпінь дуже мальовничо розливається.

Чорногірський хребет

Один із найгарніших гірських піших маршрутів в українських Карпатах: гори Петрос, Говерла і Піп Іван (Чорна гора), займає 4-5 днів.

Віталій Червоненко:

Із Києва потягом можна їхати до села Кваси на Закарпатті, де є прекрасна пивоварня "Ципа" і мінеральне джерело Буркут.

Звідси стежка поведе вас вверх у напрямку Петроса, де маршрут добре промаркований.

Сходження на цю гору займає другий день походу.

Копирайт изображения ВВС Image caption Дорогою можна їсти ягоди і насолоджуватися неймовірними краєвидами, особливо якщо пощастило з погодою

Підйом на Петрос затяжний і довгий, а спуск стрімкий. На маршруті зустрічається багато джерел із водою.

Третій день - це підйом на Говерлу, спуск і дорога до озера Несамовите - одного з найгарніших гірських озер країни.

Копирайт изображения ВВС Image caption Краєвиди неповторні, якщо залишаться сили дивитися

Четвертий день - це шлях від озера до гори Піп Іван - обабіч цього маршруту є ще кілька двохтисячників, зокрема гора Ребра, але на них встигають зійти вже ну дуже витривалі мандрівники.

Підйом на Піп Іван складний - але на горі чекаю стара обсерваторія і ще прекрасніші краєвиди. Трапляються старі бліндажі часів Першої світ війни, а також міжвоєнні прикордонні кам'яні стовпи між Польщею та Чехословаччиною.

П'ятий день - це спуск до села Шибене, розташованого практично на кордоні з Румунією.

Копирайт изображения ВВС Image caption Під час спуску ви натрапите на полонину, де багато десятиліть а може і століть, за старими технологіями, роблять карпатські сири

Щоби пройти до автобусної зупинки в Шибеному, потрібно буде показати документи прикордонникам.

Ночувати можна в Шибеному, а вже зранку сідати на автобус і їхати до найближчої залізничної станції Ворохта на київський потяг.

Заходи сонця на Бердянській косі

Маршрут: Бердянськ, потяг Київ-Бердянськ влітку ходить щоденно.

Дар'я Тарадай:

Весь Бердянськ і його околиці - це суцільні будинки, будиночки та кімнати для оренди відпочивальникам. Але найбільший ризик відпочинку там - це зупинитися в самому місті чи на початку коси.

Варто зробити зусилля і дістатися оголовку коси - це десь 20 км від залізничного вокзалу, куди влітку щодня ходить потяг із Києва, і де можна зняти житло.

Копирайт изображения ВВС Image caption Оголовок коси - це кілометри малолюдних, а інколи взагалі безлюдних пляжів

Саме там розташований державний заповідник і саме там можна знайти кілометри малолюдних, а інколи взагалі безлюдних пляжів, купу диких тварин і тонни теплого піску.

Трапляється, звісно, і сміття, але воно не може зіпсувати атмосферу цього місця.

З одного боку коси можна купатися в теплому лимані, з іншого - відкрите море. Там же плавають найсмачніші бички, а на пляжі часто руками можна ловити малесеньких крабів.

Копирайт изображения ВВС Image caption Найкрасивіші заходи сонця теж можна побачити на оголовку, але обережно: комарі там особливо ненажерливі

Панорами Чернігова

Маршрут: Чернігів, 140 км від Києва.

Яна Грибовська:

Чернігів - місто, до якого варто їхати перш за все за особливою атмосферою, а також задля того, щоб відпочити від столичної метушні.

Попри те, що Чернігів - обласний центр, він (принаймні порівняно зі Львовом чи Одесою) створює враження невеликого міста, але з точки зору туриста - це скоріше його перевага, аніж недолік.

Копирайт изображения ВВС Image caption Краєвид, який відкривається одразу, як в'їжджаєш у Чернігів

У центрі у вихідний погожий день ви не зустрінете натовпів - власне, за цілий день їх узагалі можна зустріти дуже мало, що створює відчуття, ніби місто належить тільки вам.

Чернігів дуже зелений і чистий. Тут є прекрасні парки і тут є Десна - біля річки з пагорбів відкриваються чудові краєвиди.

І, звісно, родзинка Чернігова - його церкви та собори, які в обрамленні літньої зелені роблять місто таким мальовничим.

Помилуватися панорамою міста можна з дзвіниці Троїцього собору, вхід на яку коштує 2 гривні (взагалі не думала, що в нас іще є такі ціни), а підземний Чернігів можна побачити в Антонієвих печерах.

Копирайт изображения ВВС Image caption Вид із дзвіниці на Троїцький монастир

А ще у Чернігові дуже смачна (і порівняно з Києвом - дуже дешева) їжа.

Якщо підсумувати: Чернігів - чудовий варіант для поїздки з Києва на день, щоби погуляти у тиші та спокої, помилуватися природою і архітектурою, відпочити і смачно поїсти.

Великий плюс у тому, що це пряма дорога з Києва із досить непоганим покриттям.

Місцями князя Ігоря

Маршрут: місто Новгород-Сіверський, Чернігівщина, 300 км від Києва.

В'ячеслав Шрамович:

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Новгород-Сіверський - одне з найпівнічніших містечок України, що лежить на розливах Десни. Воно далеко від звичайних маршрутів туристів, і дістатися до нього досить проблемно, тому це така собі "біла пляма" на туристичній мапі

Від багатьох знайомих, які їздять Україною, чув, що непогано було би зганяти в Новгород-Сіверський, але ніхто там так і не був, бо "важко дістатися".

Ми вирішили перевірити - справді важко.

Прямим автобусом їхати більш ніж сім годин (хоча сама відстань там трохи більше ніж 300 км). Машиною - близько п'яти годин. Поїзди з Києва не ходять. Тож їхали до Шостки, звідки вже ходять автобуси.

Вийшли за кілька кілометрів до міста і пройшлися селами вздовж Десни.

Самі села досить бідні: з п'яти, які були на нашій дорозі, лише в одному був магазин. В інших казали, що раз на тиждень приїжджає машина, яка щось продає.

В одному з цих сіл - називається Комань - є могила соратника Богдана Хмельницького - полковника Івана Богуна, якого у 1664 тут розстріляли поляки.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Місто, яке несе атмосферу історії

Саме місто Новгород-Сіверський невеличке, але все несе у собі атмосферу історії - перш за все часів Русі.

Зокрема, тут є цілий музей про "Слову о полку Ігоревім" - князь Ігор із цієї поеми правив саме у Новгород-Сіверському.

Тож тут у місцевому музеї побудували мур на зразок давноруського. Із його стін відкривається чудовий вид на Десну, її заплави й поліські ліси, які йдуть у далечінь до кордону з Росією.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption У продовженні руської теми тут встановили пам'ятник напівлегендарному співцю Бояну, який теж згадується у "Слові о полку Ігоревім"

Новгород-Сіверський через своє розташування ніби загубився на півночі України і здається, що час тут зупинився, а ліси й Десна - так і зовсім не змінилися відтоді, як новгород-сіверський князь Ігор виходив у похід на половців.

На байдарках по Сумщині

Маршрут на байдарках річкою Сейм по Сумській та Чернігівській області - 4 дні.

Віталій Червоненко:

Байдарки на річках Чернігівщини і Сумщини - це окремий світ.

Дамб немає, вода надзвичайно чиста, до сіл по кілька кілометрів, тому таке враження, що ти серед справжньої дикої природи

На маршруті дуже багато гарних пляжів і місць для прекрасних стоянок на ніч з наметами.

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У Сумах є кілька фірм, які здають в оренду байдарки.

Автобус із байдарками забирає туристів у місті Конотоп Сумської області, куди можна легко доїхати потягом. Потім автобус із байдарками закидає вас з Конотопу на річку Сейм біля села Мутин, де варто починати маршрут.

Залежно від сил і натхнення його можна пройти за три чи чотири дні.

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Кінцевою точкою може бути місто Батурин у Чернігівській області.

На безлюдних піщаних пляжах на Сеймі можна ловити рибу, розпалювати багаття і слухати тишу, мобільні телефони там не ловлять.

У Батурині та сама фірма забирає вас і байдарки і знову везе до Конотопу до залізничної станції.

Колочава: бджоли, гори і корови

Маршрут: з Києва до Воловця потягом і далі 60 км машиною.

Жанна Безп'ятчук:

Колочава - це мальовниче село серед гір, де в одному місці туристи можуть знайти дуже багато розваг.

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Навколо чудова природа - з усіх сторін тебе обступають гори, ростуть величезні смереки, селом протікає гірська річка, дзюрчання якої створює особливий фон.

Куди б ти не потрапив - чуєш це дзюрчання, що налаштовує на особливі хвилі спокою.

Копирайт изображения ВВС Image caption Корови перепливають річку в Колочаві

Правда, дещо збентежити можуть купи сміття на мальовничих берегах ріки, але місцеві кажуть, що з цим борються.

У Колочаві - хороша інфраструктура, великий вибір садиб, де можна зупинитися, є кав'ярні, музей села, який розповідає про історію місцевості.

Околицями села проходить лінія Арпади - оборонні укріплення, збудовані угорськими військами у 40-х роках.

Копирайт изображения ВВС Image caption Неподалік Колочави розташоване озеро Синевір і центр реабілітації ведмедів, куди можна з'їдити на екскурсію

У селі є вузькоколійка, маленький вагончик, який возить туристів історичними місцями села.

А ще майже десять пам'ятників - пам'ятник заробітчанам, та учасникам майже всіх воєн, які були в Україні.

Розслабитись і відпочити можна у хвойних чанах, після цього покупатися відразу у гірській річці, а ще поспати біля бджіл на спеціальних лежаках на пасіці.

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