Фінал Кубку світу: фани Хорватії в ейфорії

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Хорватія зустрінеться з Францією у фіналі Кубку світу після того, як Британія покинула мундіаль

Хорватія шаленіє від радості.

За кілька хвилин до кінця гри юнак у майці національної збірної підбіг до мене у фан-зоні в центрі Загреба.

"Якщо ми переможемо, я стрибну в цей фонтан", - сказав він.

І вже за кілька секунд, коли радісні крики перемоги "накрили" площу, він разом із десятками інших вболівальників галасливо шубовснув у воду.

Фани палили фаєри і шумно святкували успіх національної команди.

"Англія їде додому, а ми - до фіналу!" - закричала дівчина із зображенням хорватського прапора на обличчі.

"Ми така маленька країна, але й ми можемо грати в футбол!"

Копирайт изображения Reuters Image caption Хорватські фани вгамовували свій несамовитий запал у фонтані в центрі Загреба

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Величезний натовп спостерігав за грою на екрані на головній площі Загреба

"Ніхто не очікував, що ми виграємо, - кричав Марко. - Англійські ЗМІ весь тиждень кепкували з нас, казали, що ми не маємо жодного шансу на перемогу, але якість гри розставила все по місцях на полі".

"Наші гравці викладалися на 100 відсотків. І ця перемога - для нас усе".

Це зоряний час Хорватії - країни з населенням трохи більше ніж 4 мільйонів, яка створила команду блискучих гравців.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович (зліва) подарувала майку хорватської збірної британській прем'єрці Терезі Мей на саміті НАТО в Брюсселі

За кухлем пива Даніель пояснив мені, чому ця перемога є важливою для його країни.

"Ми дуже пишаємося. Востаннє хорвати грали у півфіналі чемпіонату світу у 1998 році, відразу після війни і отримання незалежності. Ми демонструємо, що також можемо перемагати. Для маленької країни це особливо важливо", - каже він.

А от іншого шанувальника охопили більш філософські роздуми.

"Для людей це своєрідна втеча від реальності, - вважає він. - Роботи немає, грошей немає, політики набивають свої кишені. Однак цього вечора люди щасливі, це змушує їх на якусь мить забути про свої проблеми".

Image caption Один із фанів на ім'я Даніель сказав BBC, що для маленької країни ця перемога є особливо важливою

Гравців збірної вітали як національних героїв.

Після перемоги Хорватії над Росією у чвертьфіналі президент країни прийшла до роздягальні особисто привітати гравців із перемогою.

Пізніше Колінда Грабар-Кітарович оприлюднила відео, на якому вона у майці національної команди радіє перемозі разом із гравцями.

Копирайт изображения Facebook/Kolinda Grabar-Kitarovic Image caption Президент Хорватії разом із футболістами радіє виходу команди до півфіналу

Виступ Хорватії на Кубку світу допоміг відвернути увагу громадськості від корупційних скандалів у хорватському футболі.

ФІФА та УЄФА неодноразово карали неслухняних хорватьських фанів за підпалювання фаєрів і скандування фашистських гасел під час матчів.

А в березні капітана хорватської збірної Луку Модріча звинуватили у лжесвідченні під час судового процесу над однією з найвпливовіших фігур у хорватському футболі - колишнім президентом "Динамо Загреб" Здравко Мамічом.

Пан Маміч, якого засудили до шести з половиною років ув'язнення у справі про баготомільйонні корупційні схеми, зараз переховується в Боснії.

Адвокат Луки Модріча сказав ВВС, що той нічого не зробив, і сподівається, що не постане перед судом за лжесвідчення після чемпіонату світу.

Захисник "Ліверпуля" Деян Ловрен також перебуває під слідством, однак звинувачення проти нього поки не висували.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У червні півзахисника збірної Хорватії Луку Модріча (в центрі) звинуватили у лжесвідченні

Чим більше у команди перемог, тим більше їй пробачають - однак проблеми залишаються.

Повернімося до пивного намету.

Даніель розповів, що його країні доведеться вірушувати корупційні проблеми, але не сьогодні. Наразі Хорватія - понад усе.

"Це неймовірно! - закричав один із фанатів. - Не можу в це повірити. Ми - в фіналі!"

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