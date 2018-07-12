У Києві піднімуть ціни за проїзд у транспорті: як зекономити

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Від 14 липня у Києві встановлять нові тарифи на проїзд у міському транспорті.

Відповідне розпорядження вже підписане, повідомляє сайт міської адміністрації.

Разовий проїзд у метро та наземному транспорті коштуватиме 8 гривень.

Якщо ж пасажири купують одразу 50 поїздок у метро на спеціальну картку, одна поїздка коштуватиме 6,5 гривні.

Крім того, зростає заставна вартість безконтактної карти - до 15 гривень.

Раніше придбані проїзні залишаються чинними до кінця липня.

Також до кінця місяця можна їздити за старими квитками та жетонами без доплати.

У метро можна буде користуватися раніше придбаними пластиковими безконтактними картками.

На них іще можна купити до 100 поїздок за старими цінами (але не більше ніж 50 за раз).

На деяких станціях метро стоять черги до кас, щоби це зробити.

Посадовець метрополітену Наталка Макогон раніше написала в соцмережах, що має вже три такі поповнені картки.

Водночас ті, хто звик розраховуватися в метро своєю банківською карткою, платитимуть як за разову поїздку - по 8 гривень, зауважила посадовець.

Упродовж серпня пасажири зможуть обміняти старі жетони та квитки на нові із доплатою.

З 1 вересня обмін припиниться і кошти за старі квитки й жетони не повертатимуться.

Скільки коштуватимуть проїзні

на один календарний місяць у наземному транспорті без обмеження кількості поїздок - 390 грн,

у метрополітені без обмеження кількості - 610 грн,

на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) - 570 грн;

на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) - 670 грн.

Крім того, запроваджуються нові проїзні в метро, які, на думку КМДА, будуть зручні для туристів.

Вони діятимуть певний період від моменту активації. Нині є такі пропозиції:

10 поїздок на 5 календарних днів - 75 грн,

14 поїздок на 7 днів - 104 грн,

30 поїздок на 15 днів - 210 грн.

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