Історія у фото: королева Єлизавета ІІ та 11 президентів США

Президент США Дональд Трамп, який приїхав з візитом до Великої Британії, стане 12-м американським лідером, з яким зустрінеться британська королева Єлизавета ІІ.

За 66 років свого перебування на троні вона зустрілася зі всіма президентами США, за винятком Ліндона Джонсона - і поки що Трампа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент США Гаррі Трумен та принцеса Єлизавета у Вашингтоні, 1951 рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Королева з президентом Дуайтом Ейзенхауером на офіційному прийнятті у Білому домі в 1957 році. На ньому - британський орден, яким його нагородив король Георг VI після Другої Світової війни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На бенкеті в Букінгемському палаці, який влаштували на честь приїзду президента Джона Кеннеді (справа) та його дружини Жаклін Кеннеді (друга зліва). Зліва - чоловік Єлизавети ІІ принц Філіп. 1961 рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Королева і на той час прем'єр-міністр Едвард Хіт на зустрічі з президентом Річардом Ніксоном (другий справа) та його дружиною Пет (справа) в резиденції Чекерс. 1970 рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Королева танцює з президентом Джеральдом Фордом під час святкування 200-річчя оголошення незалежності США у Білому домі. 1976 рік.

Копирайт изображения PA Image caption Королева з президентом Джиммі Картером в Букінгемському палаці під час його державного візиту у Британію. 1977 рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Королева катається верхи в компанії президента Рональда Рейгана в парку Віндзорського замку під час його візиту у 1982 році. Цих коней королеві подарувала кінна поліція Канади.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Королева з президентом Джорджем Бушем-старшим у Вашингтоні. 1991 рік.

Копирайт изображения PA Image caption Президент Білл Клінтон та його дружина Гілларі на прийнятті у королеви в Букінгемському палаці. 2000 рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Джордж Буш-молодший приймає королеву у Білому домі під час її шестиденної поїздки в США. 2007 рік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Королева і принц Філіп позують з президентом Бараком Обамою та його дружиною Мішель перед початком бенкету у Букінгемському палаці. У 2011 році Обама приїжджав до Британії з державним візитом.

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