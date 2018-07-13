Історія у фото: королева Єлизавета ІІ та 11 президентів США
- 13 липня 2018
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Президент США Дональд Трамп, який приїхав з візитом до Великої Британії, стане 12-м американським лідером, з яким зустрінеться британська королева Єлизавета ІІ.
За 66 років свого перебування на троні вона зустрілася зі всіма президентами США, за винятком Ліндона Джонсона - і поки що Трампа.
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