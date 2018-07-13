Огляд соцмереж: як Сенцова вітають з днем народження

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13 липня Олегу Сенцову виповнюється 42 роки. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 10 років ув'язнення в Росії.

Аби привернути увагу до утримуваних в російських тюрмах та в Криму громадян України, у травні він оголосив голодування.

Станом на 13 липня Олег Сенцов голодує вже понад два місяці.

BBC News Україна зібрала в соцмережах вітання від політиків, дипломатів, активістів та інших користувачів.

Президент України Петро Порошенко запевнив, що продовжує "гуртувати цивілізований світ і далі тиснути на РФ для звільнення з в'язниць всіх українців".

Привітав і міністр закордонних справ.

Вітають Олега українські посли в різних країнах світу.

Від Фінляндії...

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до ПАР.

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Та посольство України у Росії.

Привітали Олега й іноземні дипломати.

Посольство ЄС в Києві написало у Facebook: "З Днем народження, Олег Сенцов! ЄС продовжує закликати російську владу звільнити його та інших незаконно утримуваних українців у Криму та Росії".

Також цього дня у Twitter запустили флешмоб #SaveOlegSentsov напередодні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у Гельсінкі.

В соцмережах є багато привітань на адресу Сенцова від громадських активістів, журналістів.

А Мустафа Джемілев повідомив, що 13 липня о 19 годині на Майдані Незалежності стартує міжнародна акція на підтримку режисера.